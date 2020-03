Chceme turnaj v Římě realizovat ještě letos v náhradním termínu, hlásí pořadatelé

Italská tenisová federace se o víkendu nechala slyšet, že by ráda svůj turnaj Internazionali BNL d'Italia zaštiťující podniky ATP Masters 1000 a WTA Premier 5 uskutečnila ještě letos v náhradním termínu, ideálně jako přípravnou akci pro French Open, které se má odehrát na přelomu září a října.

Společný turnaj v Římě měl být jedním z vrcholů antukové sezony, jenže ta byla kvůli pandemii koronaviru kompletně zrušena a tenisové zápasy se zase začnou hrát nejdříve na začátku června. Zatímco French Open bez větších konzultací s ostatními podniky a hráči oznámilo nový termín (20. září až 4. října), další turnaje zatím náhradní termín nemají a považují se za zrušené.

Náhradní termín ale chtějí hledat právě pořadatelé římského Internazionali BNL d'Italia. "Máme v plánu turnaj realizovat ještě letos v jiném termínu. Chtěli bychom být jedním z přípravných turnajů před French Open. Rádi bychom turnaj uspořádali v Římě, ale nebráníme se jinému místu ani jinému termínu a jsme schopni připravit i jiný povrch než antuku."

Je však toto vůbec možné? Nový termín French Open pořádně otřásl tím, co zbylo z tenisového kalendáře, koliduje totiž s exhibičním Laver Cupem a dalšími čtyřmi turnaji, navíc se má odehrát týden po skončení obvykle závěrečného grandslamu sezony US Open. Pokud americký podnik velké čtyřky nezmění svůj termín, pak si nelze představit, že by se v Římě hráči připravovali na pařížskou antuku.

Dalším, ještě závažnějším problémem je situace v Itálii, která je nejhůře postiženou zemí Evropy, a v počtu obětí dokonce překonala Čínu, odkud se koronavirus do zbytku světa rozšířil. V Itálii denně umírají stovky lidí a přibývají tisíce nakažených.