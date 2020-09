Chorvat Pavič s Brazilcem Soaresem ovládli čtyřhru na letošním US Open

US OPEN - Deblovou soutěž mužů na letošním US Open ovládli nenasazení Mate Pavič s Brunem Soaresem a slaví první společný grandslamový triumf. Chorvatsko-brazilský pár ve finále, ve kterém nečelil jedinému brejkbolu, porazil turnajové osmičky Wesleyho Koolhofa a Nikolu Mektiče. Pro Paviče se jedná o druhý grandslamový titul ve čtyřhře mužů, Soares se raduje potřetí.

Mate Pavič s Brunem Soaresem zahájili spolupráci loni těsně před Wimbledonem a na podzim na Masters v Šanghaji slavili svůj jediný předchozí společný triumf. Zatímco loni ve Wimbledonu, na loňském US Open ani letošním Australian Open se nedostali přes osmifinále, letos ve Flushing Meadows dokráčeli až na samotný vrchol, přestože čelili celkem čtyřem šampionům amerického grandslamu a ve druhém kole proti nim Jack Sock a Jackson Withrow podávali na vítězství.

V dalších kolech si ale chorvatsko-brazilský pár vedl podstatně lépe a už set neztratil. Po čtvrtfinálové výhře nad britským párem Jamie Murray, Neal Skupski a semifinálovém postupu přes Jeana-Juliena Rojera a Horiu Tecaua v dnešním finále přehrál 7-5 6-3 Wesleyho Koolhofa a Nikolu Mektiče.

Pavič se Soaresem svým finálovým soupeřům nenabídli jediný brejkbol a o zisku obou setů rozhodli úspěšným brejkem. V úvodní sadě dokázali servis sebrat Chorvatovi Mektičovi, ve druhém setu na podání zaváhal Nizozemec Koolhof.

"Znamená to strašně moc. Pro tohle trénujeme, kvůli tomuhle okamžiku jsme během pauzy dřeli," řekl Soares po triumfu. "Jsem velmi šťastný. Tohle je náročný rok pro všechny. Jsme rádi, že vůbec můžeme zase hrát. Vrátit se grandslamovým titulem, to je pro nás skvělý začátek," dodal.

"Tohle nám určitě dodá sebevědomí. Odehráli jsme tu těžké zápasy, ale zvládli jsme je všechny. Jak už řekl Bruno, jsem strašně rád, že tu stojím s trofejí pro vítěze, byl to skvělý turnaj. Chtěl bych pogratulovat i soupeřům k postupu do finále," uvedl Pavič, který se stal prvním chorvatským vítězem čtyřhry mužů na US Open po 50 letech (Nikola Pilič, 1970).

Sedmadvacetiletý Pavič získal svou 17. kariérní trofej, druhou grandslamovou (Australian Open 2018). Jeho o 11 let starší parťák si domů přiveze již 33. titul a třetí grandslamový (Australian Open a US Open 2016). Koolhof s Mektičem hráli grandslamové finále v mužském deblu vůbec poprvé.