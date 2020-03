Čilič má nového trenéra. Je jím krajan Vedran Martič

Martič nebude mít na starosti pouze aktuálně 37. hráče světa a chorvatskou dvojku Čiliče. V prosinci se totiž stal novým kapitánem chorvatského daviscupového týmu.

S Čiličem tak spolupracoval před necelými dvěma týdny během domácího utkání s Indií. Bývalý třetí hráč světa v Záhřebu obě dvouhry vyhrál bez ztráty setu a výrazně své zemi pomohl k postupu na listopadový finálový turnaj.

Společné tažení měli zahájit už před týdnem v Indian Wells, ale kvůli pandemii koronaviru bylo dění na ATP přerušeno minimálně do 26. dubna.

Martič, jenž před dvěma měsíci skončil dlouhodobou spolupráci s elitním ruským tenistou Karenem Chačanovem, by měl šampionovi US Open 2014, finalistovi Australian Open 2018 a majiteli 18 turnajových trofejí pomoci k cestě zpět do elitní desítky, do které se Čilič marně snaží vrátit od loňského května.