Co přinese 14. týden: Antukové jaro začne v Charlestonu, Bogotě, Cagliari a Marbelle

O víkendu vypukne další období letošního tenisového roku, a sice antukové jaro, které na přelomu května a června vyvrcholí grandslamovým French Open. V Charlestonu by měla herní pole vést světová jednička Ashleigh Bartyová a v hlavní soutěži budou hrát Petra Kvitová, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková, v Bogotě se představí Tereza Martincová. Muži mají na programu nové turnaje v Cagliari a Marbelle, v Itálii bude bojovat Jiří Veselý.

Charleston - ženy

Turnaj v Charlestonu se do kalendáře vrací po dvou letech a pro letošní ročník získal účast světové jedničky Ashleigh Bartyové. Vedoucí žena žebříčku WTA by se však mohla ještě odhlásit, jelikož ji v sobotu čeká finále na právě probíhajícím podniku v Miami. Titul bude obhajovat Madison Keysová.

České barvy budou v hlavní soutěži hájit Marie Bouzková a díky divoké kartě Petra Kvitová a Markéta Vondroušová, v kvalifikaci se představí Lucie Hradecká a Slovenka Kristína Kučová.

Divokou kartu dále obdržely Belinda Bencicová a Emma Navarrová.

VOLVO CAR OPEN • Shrnutí • Finále 2019: Keysová (8-USA) - Wozniacká (5-Dán.) 7-6(5) 6-3 Kategorie: WTA 500 Místo konání: Charleston, USA Povrch: zelená antuka Dotace: 565.530 dolarů • Česká účast • Kvitová, Vondroušová, Bouzková (hlavní soutěž) Hradecká (kvalifikace) • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



Bogotá - ženy

Ani v Bogotě se loni kvůli pandemii koronaviru nehrálo a herní pole je tradičně slabší. Nasazenou jedničkou by měla být až 48. hráčka světa Nadia Podoroská, na opačné straně pavouka bude Sara Sorribesová.

V hlavní soutěži budou startovat Tereza Martincová a Slovenka Anna Karolína Schmiedlová.

Divokou kartu dostaly domácí María Camila Osoriová Serranová a Emiliana Arangová.

COPA COLSANITAS • Shrnutí • Finále 2019: Anisimovová (6-USA) - Sharmaová (Austr.) 4-6 6-4 6-1 Kategorie: WTA 250 Místo konání: Bogotá, Kolumbie Povrch: antuka Dotace: 235.238 dolarů • Česká účast • Martincová (hlavní soutěž) • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



Cagliari - muži

Na novém podniku v italském Cagliari by měl být nasazenou jedničkou 29. hráč světa Daniel Evans. Následují Taylor Fritz, Lorenzo Sonego a Jan-Lennard Struff.

Český tenis bude v hlavní soutěži reprezentovat Jiří Veselý, slovenský Andrej Martin. Slováci budou mít ve hře ještě Jozefa Kovalíka, který bude bojovat v kvalifikaci.

SARDEGNA OPEN • Shrnutí • Kategorie: ATP 250 Místo konání: Cagliari, Itálie Povrch: antuka Dotace: 408.800 eur • Česká účast • Veselý (hlavní soutěž) • Seznam přihlášených • hlavní soutěž + kvalifikace



Marbella - muži

Lepším herním polem se může chlubit další nová akce v Marbelle. Otázkou je, zda světová osmička Andrej Rubljov skutečně dorazí, jelikož dnes bude v Miami bojovat o postup do finále. Pokud by do Španělska nejel, pak bude nasazenou jedničkou světová patnáctka a domácí naděje Pablo Carreño.

Turnaj proběhne bez české účasti. Ze Slováků se představí Norbert Gombos (hlavní soutěž) a Martin Kližan (kvalifikace).

Divokou kartu do hlavní soutěže pořadatelé udělili Holgerovi Runemu.