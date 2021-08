Collinsová po Palermu ovládla i San José a slaví nejcennější triumf

Danielle Collinsová odehrála během uplynulých čtyř týdnů tři turnaje a ani jednou nechyběla v semifinále. V maďarské Budapešti v něm sice i pošesté v kariéře prohrála, o týden později na antuce v Palermu už však došla poprvé do finále a navíc vybojovala premiérový titul.



A jen o 14 dní později slaví další triumf. V San José získala první titul na domácí půdě, první na tvrdém povrchu a první na podniku kategorie WTA 500.

Statistiky zápasu

Kasatkinová - Collinsová 2 esa 12 4 dvojchyby 6 48 %

1. podání 'in' 46 %

68 %

úsp. 1. podání 73 %

38 %

úsp. 2. podání 62 %

7 winnery 54 19 nevyn. chyby 31 2/5 brejkboly 5/8 77 celkem bodů 105 čas: 2:18

Sedmadvacetiletá Američanka v Kalifornii vyřadila Shelby Rogersovou, bývalou vítězku US Open Sloane Stephensovou, čtvrtou z olympiádu v Tokiu Kazašku Jelenu Rybakinovou chorvatskou kvalifikantku Anu Konjuhovou a v nedělním finále porazila 6-3 6-7 6-1 Rusku Darju Kasatkinovou.



Collinsová mohla vyhrát finálový duel mnohem rychleji, jenže za stavu 6-3 a 5-3 zahodila dva mečboly, poprvé ztratila podání, další tři mečboly neproměnila v tie-breaku a musela do třetího dějství.



V něm se však psychicky nesložila a naopak dominovala. Využila všechny tři brejkboly a ve třetím vzájemném duelu si připsala premiérový úspěch. Cestou za svým nejcennějším titulem soupeřku přestřílela na vítězné údery drtivě 54-7.







"Dlouho jsem na finále čekala a teď jsem si ho zahrála dvakrát po sobě. A navíc pokaždé získala titul. Je to jako pohádka a musím si ty pocity užívat, protože i když bych chtěla, nemůžu vyhrávat pořád. Ale budu se o to snažit a třeba se mi brzy povede nějaký další úspěch," řekla Collinsová.



Ve světovém žebříčku se deset zápasů neporažená Collinsová posune na 28. místo, jen o jednu příčku za Kasatkinovou a své dosavadní maximum.



Čtyřiadvacetiletá Kasatkinová si finále zahrála už počtvrté v sezoně, třetí letošní a celkově pátý titul ale nezískala.



Obě finalistky nyní odletí do Kanady na Rogers Cup. Collinsová se v prvním kole utká se Švýcarkou Jil Teichmannovou a v případě výhry vyzve po zranění se vracející Rumunku Simonu Halepovou. Kasatkinovou v Montréalu čeká Chorvatka Petra Martičová.