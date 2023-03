Collinsová v Austinu smetla rozjetou krajanku McNallyovou

WTA AUSTIN - Čtvrtá nasazená Američanka Danielle Collinsová na domácí půdě v Austinu ztratila pouhé dva gamy s krajankou Caty McNallyovou a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své letošní maximum. Mezi nejlepší osmičku se v Texasu dostali také Němka Anna-Lena Friedsamová, Ukrajinka Marta Kosťuková a Anna Kalinská.

Danielle Collinsová startuje už na sedmém letošním turnaji, ale na žádném ještě nevyhrála víc jak dva zápasy. Na domácí půdě v Austinu sezonní maximum vyrovnala, když po obratu proti Polce Magdaleně Frechové ve druhém kole deklasovala 6-1 6-1 krajanku Caty McNallyovou. Ta v Texasu hrála pár dní po singlovém semifinále a deblovém triumfu v mexické Méridě.



O první letošní semifinále od loňského října se 29letá Collinsová, která si své poslední finále zahrála loni na Australian Open, utká s Annou Kalinskou (h2h 1-0). Tu letos v Melbourne udolala po třísetové bitvě.







18letá Erika Andrejevová, jež před dvěma dny vyhrála nejdelší zápas sezony, v Texasu sahala po třetí výhře po odvrácení mečbolů. Proti Němce Anně-Leně Friedsamové zlikvidovala tři a sama byla jediný míček od premiérového postupu do čtvrtfinále, uhrát ho ale nedokázala a nakonec po více než třech hodinách boje prohrála 5-7 7-6 6-7.



Finalistka předloňského Roland Garros juniorek v Austinu poprvé přežila mečbol v prvním kole kvalifikace a podruhé na úvod hlavní soutěže, do které se dostala až jako lucky loser.



29letá Friedsamová, jež se do čtvrtfinále dostala i při svém druhém letošním startu v hlavní soutěži, si o první semifinále od loňského září zahraje s tento týden už podruhé proti ukrajinské soupeřce. Narazí na Martu Kosťukovou (h2h 0-1), jež porazila 6-3 3-6 6-0 domácí Madison Brengleovou.