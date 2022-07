Cressy otočil finále s Bublikem a v Newportu slaví premiérový triumf

Maxime Cressy toho před letošní sezonou na okruhu ATP příliš neodehrál a jeho maximem bylo jediné čtvrtfinále.



V roce 2022 se však mezi tenisovou elitou usadil. Základy k tomu položil hned v jeho úvodu, kdy se z pozice kvalifikanta dostal do finále turnaje ATP 250 v Melbourne a zajistil si premiérový posun do Top 100. K tomu pak přidal ještě čtvrtfinále v Sydney a osmifinále na Australian Open a v nejlepší stovce 'zapustil kořeny'.



Pak sice následovalo vystřízlivění, když z dvanácti turnajů vyhrál v hlavní soutěži jediný zápas, s příchodem léta ale jeho hra začala fungovat na travnatých kurtech a 25letý Američan přidal do sbírky další dvě finále.



V červnu v Eastbourne v něm podlehl krajanu Tayloru Fritzovi a dnes na domácí půdě v Newportu už na třetí pokus ve finále uspěl.



Premiérový titul Cressy vybojoval po výhře 2-6 6-3 7-6 nad Kazachem Alexanderem Bublikem, čímž navázal na předchozí tři výhry nad krajany Mitchelem Kruegerem, bývalým šampionem Stevem Johnsonem a čtyřnásobným vítězem a nasazenou dvojkou Johnem Isnerem.



Newportský finalista z roku 2019 Bublik sice vedl 6-2 a 3-0, Cressymu se ale podařilo vyhrát následujících sedm gamů. Více než hodinový rozhodující set dospěl do tie-breaku, který Američan narozený v Paříži vyhrál 7-3.



25letý Kazach Bublik hrál finále turnaje ATP pošesté v kariéře, jediný triumf slavil letos v únoru v hale v Montpellier.

• ATP 250 NEWPORT •

USA / Rhode Island, tráva, 594.950 dolarů

nedělní výsledky (17. 07. 2022) • Dvouhra - finále • Cressy (4-USA) - Bublik (3-Kaz.) 2-6 6-3 7-6(3) • Čtyřhra - finále • Johnson/Blumberg (4-USA) - Melo/Klaasen (1-Braz./JAR) 6-4 7-5