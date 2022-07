Cressy postoupil potřetí do finále a v Newportu si zahraje proti Bublikovi o první titul

Maxime Cressy toho před letošní sezonou na okruhu ATP příliš neodehrál a jeho maximem bylo jediné čtvrtfinále.



V roce 2022 se však mezi tenisovou elitou usadil. Základy k tomu položil hned v jeho úvodu, kdy se z pozice kvalifikanta dostal do finále turnaje ATP 250 v Melbourne a zajistil si premiérový posun do Top 100. K tomu pak přidal ještě čtvrtfinále v Sydney a osmifinále na Australian Open a v nejlepší stovce 'zapustil kořeny'.



Pak následovalo vystřízlivění, když z dvanácti turnajů vyhrál v hlavní soutěži jediný zápas. S příchodem léta ale jeho hra začala fungovat na travnatých kurtech a 25letý Američan přidal do sbírky další dvě finále.



V červnu v Eastbourne v něm podlehl krajanu Tayloru Fritzovi, třetí pokus na zisk premiérového titulu si zajistil tento týden na domácí půdě v Newportu.



Cressy si na tradičním turnaji na Rhode Islandu poradil se třemi krajany. Mitchelem Kruegerem, bývalým šampionem Stevem Johnsonem a v sobotním semifinále i se čtyřnásobným vítězem a nasazenou dvojkou Johnem Isnerem. O dvanáct let zkušenějšího soka zdolal i díky 23 esům 6-2 4-6 6-3.



O první titul si Cressy zahraje proti Alexanderu Bublikovi (h2h 0-0). 25letý Kazach v Newportu startuje potřetí a opět nechyběl v semifinále. Letos v něm přehrál 6-3 6-2 Australana Jasona Kublera a postupem do finále vyrovnal svůj výsledek z roku 2019.



Bublik se do finále turnaje ATP dostal pošesté v kariéře a poprvé dvakrát na jednom turnaji. Jediný triumf slavil letos v únoru v hale v Montpellier.