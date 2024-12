ČTS plánuje na Štvanici vybudovat Síň slávy. Chce narovnat pošramocené vztahy s legendami

Český tenisový svaz má v plánu vybudovat Síň slávy, která by měla být součástí tenisového areálu na pražské Štvanici. Otevřít ji chce v roce 2026. Předseda svazu Jakub Kotrba to řekl Mladé frontě DNES.

"Jednáme s hlavním městem Prahou, protože tohle území, které má relaxační a sportovní potenciál, je úplně mrtvé. Nic se tady neděje. Od osmi do šesti se zde hraje tenis a tím program končí. Už jsme tady měli architekta hlavního města Prahy a bavili jsme se, co by se dalo udělat," uvedl Kotrba.

Síni slávy chce vtisknout moderní podobu. "Naše myšlenka je zkusit to s virtuální realitou, díky které by si návštěvníci mohli některé věci z minulosti přehrát. Byl bych rád, kdybychom připomněli, kdo co dokázal a uměl," řekl Kotrba, který v červnu nahradil v čele svazu Iva Kaderku, jenž je od února stíhán kvůli dotačním podvodům.

Prostřednictvím Síně slávy hodlá Kotrba rovněž napravit vztahy vedení českého tenisu s osobnostmi, s kterými jeho předchůdce nevycházel.

"Že tenisový svaz nemá dobré vztahy s legendami, je špatně. Chápu, že nemůžete mít skvělé vztahy se všemi, ale mít se všemi špatné je úplně blbě. A Síň slávy je naším gestem k nápravě. Říkáme tím legendám: Víme, že jste pro tenis udělaly hodně a tohle je nějaká forma poděkování. Chceme s nimi narovnat vztahy, které byly pošramocené," prohlásil Kotrba.

Jako první by se podle něj měli v Síni slávy objevit Martina Navrátilová, Ivan Lendl, Jan Kodeš, Petr Korda, Hana Mandlíková, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová a in memoriam Jana Novotná s Jaroslavem Drobným.