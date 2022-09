Čtvrtstoletí tenisového génia: Památné zápasy a momenty Rogera Federera

První zápas na okruhu ATP odehrál na gstaadské antuce v červenci 1998 proti dnes už zapomenutému Lucasovi Arnoldovi Kerovi z Argentiny, ten poslední loni ve Wimbledonu s Polákem Hubertem Hurkaczem. Během 23 let vyhrál Federer 1251 zápasů a získal 103 turnajových primátů včetně 20 grandslamových titulů.

Jak vypadala tenisová cesta švýcarského elegána a jak postupem času získával pozornost? Zde je výčet nejpozoruhodnějších momentů jeho působivé kariéry.



Finále Wimbledonu 2003 proti Philippoussisovi

Wimbledonské finále v roce 2003 znamenalo Federerovo první grandslamové vítězství a poprvé ho u televizních obrazovek sledovalo obrovské množství diváků. V tiebreaku prvního setu, kdy byl stav nerozhodný 2:2, naznačil tehdy jednadvacetiletý Švýcar během jediné výměny svou genialitu: Halfvolej od základní čáry, dlouhé výměny, při kterých dostal soupeře mimo kurt a následné brilantní zakončení forhendem po čáře.

Finále US Open 2005 proti Agassimu

Tehdy hrál proti publiku, které snad ze sentimentu stálo za favorizovaným, ale i pomalu se loučícím Andrem Agassim. Tehdy Švýcar poslal na začátku zápasu neuvěřitelně razantní forhend z místa daleko za základní čárou (video v čase 0:28). Americký veterán vypadal zaskočeně a později o zápase řekl: "Když jsem se ve finále US Open 2005 utkal s Rogerem, nebylo na kurtu žádné bezpečné místo, kam by se dal míček poslat. Jeho servis, return, pohyb a hra na síti byly neuvěřitelné. Jeho všestrannost byla tak obrovská, že byl možná v pěti záležitostech individuálně lepší než kdokoli jiný na okruhu."

Finále Wimbledonu 2008 proti Nadalovi

Před 14 lety padl s Rafaelem Nadalem ve finále Wimbledonu a tento zápas je považován za nejlepší, jaký se kdy v All England Clubu odehrál. Epická pětisetová bitva, při níž Švýcar usiloval o šesté londýnské vítězství, čímž by vyrovnal 122 let starý zápis Williama Renshawa, však nakonec skončila triumfem španělského vyzyvatele. Po konci zápasu ale Federer ukázal charakter, když i se zklamáním ve tváři svému největšímu rivalovi upřímně pogratuloval.

Úžasný na kurtu i mimo něj. Tenis povýšil na umění, píše světový tisk o Federerovi

Semifinále French Open 2009 proti Del Potrovi

Federer toužil získat titul z Roland Garros a zkompletovat kariérní grandslam. Když Nadala ve 4. kole překvapivě přejel Robin Söderling, tušil, že to může být ideální šance na vítězství v Paříži. Ale pak čelil doslova obrovské překážce v podobě 198 cm vysokého Juana Martína del Potra a jeho hře plné tvrdých úderů s nízkým odskokem. Švýcar však využil svůj pestrý arzenál a proklouzl do finále po pětisetové bitvě. Ve druhém gamu zázračným způsobem doběhl volej a forhendem zakroutil míček po lajně... Ve finále pak zničil i Robina Söderlinga a získal svůj jediný titul z French Open.

Finále Wimbledonu 2009 proti Roddickovi

Rok po epickém finále s Nadalem naplnil Federer slib publiku a vrátil se do wimbledonského finále. A opět z toho by epický zápas. Roddick získal první set a v tie-breaku druhého vedl už 6-2 a podával. A právě ve chvíli, kdy se zdálo, že má Američan vše pod kontrolou, vytáhl Federer nevídaný halfvolejový bekhendový winner (video v čase 4:45) a zkrácenou hru šesti body v řadě získal pro sebe. Mimořádný pátý set pak vyhrál 16-14.

Semifinále French Open 2011 proti Djokovičovi

Do French Open v roce 2011 nastupoval v průběhu své první "krize" kariéry, neboť na čtyřech po sobě jdoucích grandslamech nezískal jediný titul. Pro všechny byli favority Nadal, který v roce 2010 získal tři grandslamy, a také Novak Djokovič, jenž prožil fantastický začátek roku a kromě triumfu na Australian Open měl sérii 41 vyhraných zápasů v řadě. Jenže motivovaný Federer porazil Djokoviče ve čtyřech setech. V tom závěrečném přišla lahůdka v podobě bekhendového prohozu po lajně (video v čase 2:00), který Djokoviče "omráčil".

Finále Australian Open 2017 proti Nadalovi

Už už to vypadalo, že Federerova kariéra se po zdravotních problémech chýlí ke konci. Čtyři roky nezískal grandslam a do Australian Open vstupoval bez fanfár. Totéž se dalo říci i o Nadalovi, který měl za sebou nejhorší období kariéry. Oba však v Melbourne předvedli fantastickou show. Nadal chtěl rivala zničit vysokými míči do bekhendové strany, ten den ale Švýcarův bekhend fungoval skvěle. A nakonec to byl všemocný forhend, který mu vyhrál zápas. Dokládá to i úchvatná výměna ze třetí sady, která mu přinesla brejk. "Fedex" trefil razantní halfvolej po lajně, který mu dodal sebevědomí, a následně si došel pro titul. Začalo tím další období jeho skvělé kariéry.

Finále Wimbledonu 2019 proti Djokovičovi

Federer byl několik týdnů před dovršením 38 let dvakrát jediný míček od zisku ještě jednoho grandslamového titulu. Proti Djokovičovi podával na vítězství, ale zvolil podání na jistotu (video v čase 7:43) a Djokovič oba mečboly snadno odvrátil. "Nevím, co teď cítím. Cítím jen, že je to tak neuvěřitelně promarněná příležitost, že tomu nemůžu uvěřit," hlesl po skončení zápasu zklamaný Federer.

Zápasy proti Čechům

V dominantní éře Federera bylo mnoho tenistů, kteří se museli smířit s tím, že na ně granslamový titul "nezbyl". Jedním z nich je Tomáš Berdych, který švýcarského fenoména dokázal porazit šestkrát, nicméně ve velkých zápasech tahal za kratší konec. Za zmínku stojí zejména neuvěřitelný kraťas při zápase v Miami 2017, po kterém zůstal Čech s údivem přikovaný na základní čáře. Je záhodno zmínit vítězství Jiřího Nováka nad tehdy sedmnáctiletým Rogerem ve Wimbledonu v roce 1999.