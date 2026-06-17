Další krach Gauffové! V Berlíně prohrála s věčně zraněnou rivalkou a končí hned na úvod

DNES, 17:20
Aktuality 8
WTA BERLÍN - Coco Gauffová se prvního letošního triumfu nedočká ani na trávě v Berlíně. Americká hvězda a dvojnásobná grandslamová šampionka naopak zaznamenala v německé metropoli nejhorší možný výsledek, když v úvodním zápase podlehla 6:1, 3:6, 2:6 věčně zraněné rivalce Paule Badosaové.
Profily hráčů
Badosa Paula
Gauff Coco
Coco Gauffová končí v Berlíně hned na úvod (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Badosaová – Gauffová 1:6, 6:3, 6:2

Na kontě má sice dvě finále z Říma a Miami, ale letošní vizitka Gauffové rozhodně není vzhledem k jejímu žebříčkovému postavení vůbec lichotivá. Dvojnásobná grandslamová šampionka stále čeká v sezoně 2026 na první titul a po obrovském zklamání při obhajobě prvenství na nedávném Roland Garros přišel další výbuch.

Přípravu na Wimbledon totiž odstartovala tím nejhorším možným způsobem. Proti věčně zraněné rivalce Badosaové, která je bývalou světovou dvojkou a v poslední době toho moc kvůli neustálým zdravotním problémům neodehrála, plnila roli jasné favoritky.

To se jí v úvodním setu dařilo a Španělce povolila jediný game. Po neproměněném brejkbolu v prvním gamu druhého dějství se však karta úplně obrátila. Gauffová začala mít velké problémy na servisu a za necelou hodinu a čtvrt musela kousat nepříjemnou porážku z jasného vedení.

Není tajemstvím, že pro Gauffovou je tráva nejslabším povrchem. Jejím maximem na pažitech jsou pouhé tři semifinálové účasti, přičemž dvě z nich zaregistrovala právě v Berlíně. Badosaová je na tom v tomto ohledu ovšem ještě hůř a jejím nejlepším výsledkem jsou dvě čtvrtfinále.

Badosaová dokázala porazit hráčku TOP 10 žebříčku přesně po roce. Naposledy se radovala právě v Berlíně proti jiné americké zástupkyni Emmě Navarrové. Momentálně se kvůli zmíněným zdravotním potížím nachází až ve druhé stovce pořadí, konkrétně na 142. pozici.

Ve svém prvním čtvrtfinále po 12 měsících bude Badosaová čelit Lindě Noskové, nebo Diane Parryové a podnikne útok na své první semifinále na hlavní tour od loňského Australian Open.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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frenkie57
17.06.2026 17:49
Pavličce budu vždycky fandit, je to milá holka a navíc opravdu pěkná. Ovšem, pokud bude hrát proti našim holkám, tak žádné slitování.
Moc jí přeju, aby jí ta záda alespoň na chvíli daly pokoj.
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tommr
17.06.2026 17:41
Lindě Noskový se pěkně čistí pavouk. Po Tauson jí z cesty odpadla i Gauff. Toho nevyužít by byl hřích ...
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hanz
17.06.2026 17:47
Parry je taková osina v .... nic extrovního nehraje, ale otravná je podobně jako Holubice či stará Márije...
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tommr
17.06.2026 17:50
je to nebezpečná hráčka ale Linda by jí měla porazit ...
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StestiJeKrasnaVec11
17.06.2026 17:24
Paula fantastický výkon navíc z popela prvního setu... WOOW, té holce to nejde nepřát
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pantera1
17.06.2026 17:24
Na trávník musí nosit Wonderbru a pak to půjde .
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pantera1
17.06.2026 17:24
Pod Hanze.
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hanz
17.06.2026 17:22
Výbuch? ... Dalo se to čekat... Čokajda hraje na trávě dlouhodobě tužku... Na to ten její pušap tenis není dělanej, tam toho tolik neubrání...
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