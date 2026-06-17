Siniaková na svou noční můru nestačila. Parádní jízda deblové královny v Berlíně končí

DNES, 13:10
Aktuality 15
WTA BERLÍN - Kateřina Siniaková čtvrtou výhru na probíhající pětistovce v Berlíně nepřidala. Česká kvalifikantka a deblová světová jednička ve druhém kole na německém pažitu nestačila 2:6, 4:6 na svou noční můru, velmi neoblíbenou soupeřku a favorizovanou světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou ze Spojených států.
Profily hráčů
Pegula Jessica
Siniaková Kateřina
Kateřina Siniaková na neoblíbenou soupeřku nestačila (© FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Pegulaová – Siniaková 6:2, 6:4

Pro Siniakovou je Pegulaová velmi neoblíbenou soupeřkou. Poslední čtyři souboje prohrála a ve vzájemné bilanci před tímto duelem ztrácela vysoko 1:5. Do utkání v Berlíně tak logicky nastoupila jako favoritka světová čtyřka reprezentující Spojené státy.

Rodačka z Hradce Králové měla v úvodním gamu nakročeno ke snadnému uhájení vlastního servisu, ale i kvůli vlastním chybám musela nakonec likvidovat tři brejkboly. Se všemi hrozbami si ovšem suverénně poradila. O dvě hry později už však Pegulaová na brejk dosáhla, a to po proměnění celkově šestého brejkbolu v zápase.

Vzápětí měla Siniaková šanci skóre srovnat, když Pegulaová udělala dvě dvojchyby po sobě a nabídla postupně dva brejkboly. Američanka ale i díky chybě soupeřky brejk potvrdila a zvýšila na 3:1. Následně přišel trest za nevyužitou šanci i další nevynucené chyby a deblová světová jednička prohrávala už o dva brejky.

Pegulaová tentokrát brejk potvrdila naprosto s přehledem a pokračovala ve velmi solidním výkonu s minimem chyb. S mankem čtyř gamů už se chybující Siniakové nepodařilo nic udělat a první set ztratila hladce 2:6. Nepomohlo jí ani pět odvrácených setbolů v maratonském gamu na vlastním servisu.

Hned v úvodu druhého dějství musel být zápas kvůli nefungujícímu elektronickému hlášení autů zhruba na deset minut přerušen. Siniaková se nenechala rozhodit a po přežití dalšího brejkbolu si uhájila podání. V dalším gamu mohla jít do vedení 2:0, jenže Pegulaová se po vlastních chybách zkoncentrovala a všechny tři brejkboly smazala.

Ačkoli byl průběh druhého setu vyrovnanější než v předchozí sadě, působila Siniaková bezradně a postěžovala si, že není schopná uhrát ani jeden balón. Po ztraceném servisu při skóre 2:2, kdy Pegulaová vytáhla výborný return, už dala průchod svým emocím a vztekle hodila raketou.

Ani průchod emocím Siniakové k výrazně lepšímu výkonu nepomohl. Pegulaová byla ve všech směrech až příliš solidní a měla čtyři brejkboly na zvýšení vedení. Češka ale všechny z nich ustála, sama se dostala k brejkbolům a vykřesala naději na obrat. Američanka však srovnání na 4:4 nepřipustila, všechny tři brejkbolové hrozby odvrátila a náskok si pohlídala do konce utkání.

Zatímco ve čtyřhře sbírá Siniaková úspěchy jako na běžícím páse, včetně nedávných triumfů na třech Masters a French Open, ve dvouhře se jí letos nedaří. Druhé kolo naposledy překročila před skoro dvěma měsíci v Madridu a stále čeká na první letošní čtvrtfinále.

Pegulaová, jež je ve čtvrtfinále v Berlíně už potřetí a předloni tady kralovala, se v souboji o semifinále střetne s krajankou Madison Keysovou, nebo další českou zástupkyní Karolínou Muchovou. Osmifinále z českých tenistek absolvuje ještě Linda Nosková proti Diane Parryové a už ve čtvrtfinále je Nikola Bartůňková.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Ondřej Jirásek
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Komentáře

15
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LiJ
17.06.2026 16:04
Raději měla exhibovat s velematkou.
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Vlk-v-trave
17.06.2026 15:51
Co nam zapas prinesl...
Jess vyuzila 3 BP z 18 nabidek
Katerina nevyuzila zadny z 8 nabidek.
Pegula nevyuzila nabidku k snatku... - (( otazka zda to byl zamilovany fanousek Jess, nebo ultras Kateriny, ktery chtel Pegulu na konci zapasu jen rozhodit :-))
Nebyl to obecne nejaky fantasticky travarsky zazitek... (ale zapas neurazil)

Nakonec na kurt take dotazila Petkovic, ktera se dovedela, ze Jess miluje nemeckou travu... zvlaste tady v Berline... to mistni velmi potesilo :-)

Rozhodne vsem hereckam bych doporucil sledovat vsechny zapasy Kateriny, nebot by se mohly dle ni ucit jak vyjadrovat emoce za pomoci reci tela... ta paleta je neobvykle siroka a bohata :-) a myslim si , ze ty hereceky - v porovnani s Katkou - maji jeste slusne siroky prostor k zlepsovani... :-)
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com
17.06.2026 15:50
Královna X Inčučuna
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tommr
17.06.2026 15:50
Katka to proti Pegule jako obvykle nedala mentálně. Už z ní má pořádnej komplex ...
Jinak si ale v Berlíně vedla dobře, porazila 3 těžké soupeřky a obhájila loňské body. Pokud se nestane něco mimořádného tak by jí to mělo stačit na nasazení ve Wimbledonu ...
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makro99
17.06.2026 16:06
Hlavně je na pytel, že Katka je výborná travařka (od 2023 bilance 23:9, titul v BH, řada top skalpů), na rankingu je 32, a přesto tady na těch německých turnajích musí do kvaldy...:/ to stejný loni... otázka, jestli nezkusit něco změnit... ty anglicky turnaje jsou úplně jinak obsazený
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pantera1
17.06.2026 15:36
Škoda Kači, ale Masochistka byla nad tvoje síly, dalo se to čekat. Ona je urputná, není jednoduché ju prorazit.
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horska.kraslice
17.06.2026 15:41
Něco mně uniklo? Proč Masochistka?
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Diabolique
17.06.2026 15:22
Miluju ty Katciny emoce na kurtu ... ale bohuzel dnes mela nekonecnou smulu a nedala to ...
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Vlk-v-trave
17.06.2026 14:49
Katerina - prilis drsna samokritika - "ani jeden, ani jeden mic nedam... proste".
To by neuhrala ani gem :-) Glosku samozrejme spatne interpretoval take pl komentator.
Ktery to pochopil, ze na sebe krici, ze musi hrat jednoduseji... :-))
Neni se co divit, ze pak vznikaji ty clanky s vypovedmi hracek na kurtu nebo mimo krut, ktere nemusi mit nic spolecneho s tim jak to opravdu hracka myslela :-))
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Diabolique
17.06.2026 15:23
Prelozil nejak "To mne vsechno sere!!"?
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Vlk-v-trave
17.06.2026 15:38
Proste jako jednoduse... :-)
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tommr
17.06.2026 14:31
Katka nastupuje na kurt proti Pegule už předem smířená s další prohrou a její výkon tomu odpovídá ...
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Kapitan_Teplak
17.06.2026 14:23
Siniaková měla v prvním setu vyšší % získaných bodů po druhém podání než po prvním, to je úlet i na ten její šílený servis.
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PTP
17.06.2026 14:03
Pegča to s pudlíkama umí.
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Kapitan_Teplak
17.06.2026 13:23
Proč byla nebohá Bartůňková jen MRTVĚ ?
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