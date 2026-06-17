Siniaková na svou noční můru nestačila. Parádní jízda deblové královny v Berlíně končí
Pegulaová – Siniaková 6:2, 6:4
Pro Siniakovou je Pegulaová velmi neoblíbenou soupeřkou. Poslední čtyři souboje prohrála a ve vzájemné bilanci před tímto duelem ztrácela vysoko 1:5. Do utkání v Berlíně tak logicky nastoupila jako favoritka světová čtyřka reprezentující Spojené státy.
Rodačka z Hradce Králové měla v úvodním gamu nakročeno ke snadnému uhájení vlastního servisu, ale i kvůli vlastním chybám musela nakonec likvidovat tři brejkboly. Se všemi hrozbami si ovšem suverénně poradila. O dvě hry později už však Pegulaová na brejk dosáhla, a to po proměnění celkově šestého brejkbolu v zápase.
Vzápětí měla Siniaková šanci skóre srovnat, když Pegulaová udělala dvě dvojchyby po sobě a nabídla postupně dva brejkboly. Američanka ale i díky chybě soupeřky brejk potvrdila a zvýšila na 3:1. Následně přišel trest za nevyužitou šanci i další nevynucené chyby a deblová světová jednička prohrávala už o dva brejky.
Pegulaová tentokrát brejk potvrdila naprosto s přehledem a pokračovala ve velmi solidním výkonu s minimem chyb. S mankem čtyř gamů už se chybující Siniakové nepodařilo nic udělat a první set ztratila hladce 2:6. Nepomohlo jí ani pět odvrácených setbolů v maratonském gamu na vlastním servisu.
Hned v úvodu druhého dějství musel být zápas kvůli nefungujícímu elektronickému hlášení autů zhruba na deset minut přerušen. Siniaková se nenechala rozhodit a po přežití dalšího brejkbolu si uhájila podání. V dalším gamu mohla jít do vedení 2:0, jenže Pegulaová se po vlastních chybách zkoncentrovala a všechny tři brejkboly smazala.
Ačkoli byl průběh druhého setu vyrovnanější než v předchozí sadě, působila Siniaková bezradně a postěžovala si, že není schopná uhrát ani jeden balón. Po ztraceném servisu při skóre 2:2, kdy Pegulaová vytáhla výborný return, už dala průchod svým emocím a vztekle hodila raketou.
Ani průchod emocím Siniakové k výrazně lepšímu výkonu nepomohl. Pegulaová byla ve všech směrech až příliš solidní a měla čtyři brejkboly na zvýšení vedení. Češka ale všechny z nich ustála, sama se dostala k brejkbolům a vykřesala naději na obrat. Američanka však srovnání na 4:4 nepřipustila, všechny tři brejkbolové hrozby odvrátila a náskok si pohlídala do konce utkání.
Zatímco ve čtyřhře sbírá Siniaková úspěchy jako na běžícím páse, včetně nedávných triumfů na třech Masters a French Open, ve dvouhře se jí letos nedaří. Druhé kolo naposledy překročila před skoro dvěma měsíci v Madridu a stále čeká na první letošní čtvrtfinále.
Pegulaová, jež je ve čtvrtfinále v Berlíně už potřetí a předloni tady kralovala, se v souboji o semifinále střetne s krajankou Madison Keysovou, nebo další českou zástupkyní Karolínou Muchovou. Osmifinále z českých tenistek absolvuje ještě Linda Nosková proti Diane Parryové a už ve čtvrtfinále je Nikola Bartůňková.
Komentáře
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Jess vyuzila 3 BP z 18 nabidek
Katerina nevyuzila zadny z 8 nabidek.
Pegula nevyuzila nabidku k snatku... - (( otazka zda to byl zamilovany fanousek Jess, nebo ultras Kateriny, ktery chtel Pegulu na konci zapasu jen rozhodit :-))
Nebyl to obecne nejaky fantasticky travarsky zazitek... (ale zapas neurazil)
Nakonec na kurt take dotazila Petkovic, ktera se dovedela, ze Jess miluje nemeckou travu... zvlaste tady v Berline... to mistni velmi potesilo :-)
Rozhodne vsem hereckam bych doporucil sledovat vsechny zapasy Kateriny, nebot by se mohly dle ni ucit jak vyjadrovat emoce za pomoci reci tela... ta paleta je neobvykle siroka a bohata :-) a myslim si , ze ty hereceky - v porovnani s Katkou - maji jeste slusne siroky prostor k zlepsovani... :-)
Jinak si ale v Berlíně vedla dobře, porazila 3 těžké soupeřky a obhájila loňské body. Pokud se nestane něco mimořádného tak by jí to mělo stačit na nasazení ve Wimbledonu ...
To by neuhrala ani gem :-) Glosku samozrejme spatne interpretoval take pl komentator.
Ktery to pochopil, ze na sebe krici, ze musi hrat jednoduseji... :-))
Neni se co divit, ze pak vznikaji ty clanky s vypovedmi hracek na kurtu nebo mimo krut, ktere nemusi mit nic spolecneho s tim jak to opravdu hracka myslela :-))