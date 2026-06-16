Lehečka zastavil rozjetého Poláka, v Queen´s Clubu po parádním výkonu postupuje

DNES, 21:35
Aktuality 2
ATP QUEEN´S CLUB - Jiří Lehečka vstoupil úspěšně do turnaje v Queen´s Clubu. V prvním kole si poradil s polským tenistou Kamilem Majchrzakem po setech 6:4, 7:6 a jeho dalším soupeřem bude australský kvalifikant Rinky Hijikata.
Profily hráčů
Majchrzak Kamil
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka postupuje v Londýně do druhého kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / Pressefoto Rudel/Nico Bauhof)

Majchrzak – Lehečka 5:7, 6:7

Životní období zažívá na okruhu Majchrzak. V neděli ovládl svůj první kariérní turnaj, když nenašel přemožitele v Hertogenboschi. Na trávě vyhrál Polák osm z devíti zápasů a formu chtěl prodat i v Queen´s Clubu. Lehečka měl pro změnu na svém kontě semifinálovou účast ze Stuttgartu, na turnaji v Londýně navíc obhajuje finálovou účast z loňského roku, kde nestačil až na Carlose Alcaraze.

Do třetího vzájemného duelu vstoupili oba tenisté velmi sebevědomě a drželi si svá podání. Lehečka byl ve většině výměn aktivnějším hráčem a připsal si řadu vítězných úderů, jeho soupeř vsázel na soustředěnou hru od základní čáry a po deseti gamech svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 5:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V jedenácté hře se rodák z Kněžmostu blýskl výbornými returny a na příjmu se dostal do vedení 40:15. Po nevynucené Polákově chybě proměnil šestý brejkbol a měl možnost set dopodávat. To se mu také bez větších starostí povedlo a první set získal za hodinu hry 7:5.

Ve druhém dějství si oba tenisté drželi svá podání až do stavu 3:2 pro Majchrzaka. Lehečka vedl při svém podání 30:0, když Polák předvedl dva výborné returny, soupeř mu navíc pomohl nevynucenými chybami, poprvé v zápase prolomil českému tenistovi podání a šel do vedení 4:2.

Dlouho se ale čerstvý člen TOP 50 z vedení neradoval. O své podání vzápětí velmi jednoduše přišel, Lehečka brejk čistou hrou potvrdil a bylo vyrovnáno 4:4. Ve zbytku setu už ani jeden z tenistů nezaváhal a o vítězi druhé sady tak musel rozhodnout tie-break. Ten zvládl lépe český tenista, získal ho poměrem 7:4 a mohl se radovat z postupu do druhého kola.

Výsledky dvouhry na turnaji ATP 500 v Queen´s Clubu

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
sojka1
16.06.2026 21:37
Agrofert derby dopadlo dobre..... :-)
Reagovat
sojka1
16.06.2026 21:37
Agrofert derby dopadlo dobre..... :-)
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist