Lehečka zastavil rozjetého Poláka, v Queen´s Clubu po parádním výkonu postupuje
Majchrzak – Lehečka 5:7, 6:7
Životní období zažívá na okruhu Majchrzak. V neděli ovládl svůj první kariérní turnaj, když nenašel přemožitele v Hertogenboschi. Na trávě vyhrál Polák osm z devíti zápasů a formu chtěl prodat i v Queen´s Clubu. Lehečka měl pro změnu na svém kontě semifinálovou účast ze Stuttgartu, na turnaji v Londýně navíc obhajuje finálovou účast z loňského roku, kde nestačil až na Carlose Alcaraze.
Do třetího vzájemného duelu vstoupili oba tenisté velmi sebevědomě a drželi si svá podání. Lehečka byl ve většině výměn aktivnějším hráčem a připsal si řadu vítězných úderů, jeho soupeř vsázel na soustředěnou hru od základní čáry a po deseti gamech svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav 5:5.
V jedenácté hře se rodák z Kněžmostu blýskl výbornými returny a na příjmu se dostal do vedení 40:15. Po nevynucené Polákově chybě proměnil šestý brejkbol a měl možnost set dopodávat. To se mu také bez větších starostí povedlo a první set získal za hodinu hry 7:5.
Ve druhém dějství si oba tenisté drželi svá podání až do stavu 3:2 pro Majchrzaka. Lehečka vedl při svém podání 30:0, když Polák předvedl dva výborné returny, soupeř mu navíc pomohl nevynucenými chybami, poprvé v zápase prolomil českému tenistovi podání a šel do vedení 4:2.
Dlouho se ale čerstvý člen TOP 50 z vedení neradoval. O své podání vzápětí velmi jednoduše přišel, Lehečka brejk čistou hrou potvrdil a bylo vyrovnáno 4:4. Ve zbytku setu už ani jeden z tenistů nezaváhal a o vítězi druhé sady tak musel rozhodnout tie-break. Ten zvládl lépe český tenista, získal ho poměrem 7:4 a mohl se radovat z postupu do druhého kola.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 500 v Queen´s Clubu
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