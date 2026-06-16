Nečekaný nezdar. Muchová se Serenou Willimsovou neuhrály ani set a končí

DNES, 19:25
Aktuality 2
WTA BERLÍN - Druhý zápas po comebacku Sereně Williamsové (44) nevyšel. Na turnaji v Berlíně spolu s Karolínou Muchovou (29) podlehly Erin Routliffeové z Nového Zélandu a Giulianě Olmosové (33) z Mexika ve dvou setech dvakrát 4:6.
Profily hráčů (7)
Williams Serena
Olmos Giuliana
Routliffe Erin
Muchová Karolina
Serena Williamsová s Karolínou Muchovou skončily v prvním kole (@ Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia)

Muchová/S. Williamsová – Olmosová/Routliffeová 4:6, 4:6

Zápas, který měl pro českého fanouška naprosto mimořádný nádech, začala na podání Muchová a počínala si výborně. Úvodní game získal ostře sledovaný pár čistou hrou, stejnou kartu ale vzápětí tasila Routliffeová a velmi rychle bylo vyrovnáno – 1:1.

Mnohem více problémů na servisu měla legendární Williamsová. Ani ona, ani krátce poté Olmosová ale soupeřkám na returnu brejkbolovou možnost nedovolily a opět bylo srovnáno. Muchová si po boku tenisové superstar počínala naprosto suverénně. Bez jakýchkoliv známek nervozity neztratila ani fiftýn, ani při svém dalším gamu na podání a zajistila česko-americkému páru vedení 3:2.

Až poté se fanoušci dočkali první brejkbolové možnosti, se kterou se musela vypořádat Novozélanďanka. To se jí povedlo a po šesti gamech byl stav vyrovnaný. Jako první nakonec o servis přišla americká tenistka a Routliffeová s Olmosovou vedly 4:3.

Muchová s Williamsovou si vzápětí mohly ztracené podání vzít zpět, když měly další brejkbolovou možnost na servisu Mexičanky, ani tentokrát však neuspěly. Česko-americký pár ještě stihl snížit na 4:5, zachránit první set ale už nedokázal. Po 40 minutách tak Routliffeová s Olmosovou získaly první sadu 6:4.

V úvodních třech gamech druhého setu si returnující pár pokaždé dokázal vypracovat brejkbol, žádný ale nebyl využit. To platilo až do páté hry, kdy o podání jako první ve druhém setu přišla Muchová. Routliffeová brejk vzápětí potvrdila čistou hrou a novozélandsko-mexická dvojice šla do vedení 4:2.

Muchová s Williamsovou se mohly dostat zpátky do hry v osmé hře při podání Mexičanky, ale opět nebyly při další brejkbolové šanci úspěšné a dostaly se do kritického stavu 4:5. Routliffeová s Olmosovou už žádné problémy nepřipustily a po hodině a 31 minutách mohly slavit cennou výhru dvakrát 6:4.

Williamsová svůj comeback na kurty absolvovala minulý týden na turnaji v Queen´s Clubu po boku Victorie Mbokové. V prvním kole porazily americko-novozélandský pár Nicola Melicharová-Martinezová, Erin Routliffeová, do druhého však kvůli zranění Mbokové ze dvouhry už nastoupit nemohly.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 500 v Berlíně

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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Serpens
16.06.2026 19:30
Tak máme zápas roku z krku. Je mi líto, že té osobě, co nemá v sobě ani kapku sportovní cti, respektu k soupeřkám a umění prohrávat, neustále někdo zobe z ruky. Bohužel vyhrála toho tolik.
Muchová měla Vánoce, ta se může přetrhnout pro jakoukoli příležitost se zviditelnit při podobných exhibičních událostech s velkou sledovaností, na to ji užije.
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misa
16.06.2026 19:42
Ano, Muška miluje zájem davů.
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