Nečekaný nezdar. Muchová se Serenou Willimsovou neuhrály ani set a končí
Muchová/S. Williamsová – Olmosová/Routliffeová 4:6, 4:6
Zápas, který měl pro českého fanouška naprosto mimořádný nádech, začala na podání Muchová a počínala si výborně. Úvodní game získal ostře sledovaný pár čistou hrou, stejnou kartu ale vzápětí tasila Routliffeová a velmi rychle bylo vyrovnáno – 1:1.
Mnohem více problémů na servisu měla legendární Williamsová. Ani ona, ani krátce poté Olmosová ale soupeřkám na returnu brejkbolovou možnost nedovolily a opět bylo srovnáno. Muchová si po boku tenisové superstar počínala naprosto suverénně. Bez jakýchkoliv známek nervozity neztratila ani fiftýn, ani při svém dalším gamu na podání a zajistila česko-americkému páru vedení 3:2.
Až poté se fanoušci dočkali první brejkbolové možnosti, se kterou se musela vypořádat Novozélanďanka. To se jí povedlo a po šesti gamech byl stav vyrovnaný. Jako první nakonec o servis přišla americká tenistka a Routliffeová s Olmosovou vedly 4:3.
Muchová s Williamsovou si vzápětí mohly ztracené podání vzít zpět, když měly další brejkbolovou možnost na servisu Mexičanky, ani tentokrát však neuspěly. Česko-americký pár ještě stihl snížit na 4:5, zachránit první set ale už nedokázal. Po 40 minutách tak Routliffeová s Olmosovou získaly první sadu 6:4.
V úvodních třech gamech druhého setu si returnující pár pokaždé dokázal vypracovat brejkbol, žádný ale nebyl využit. To platilo až do páté hry, kdy o podání jako první ve druhém setu přišla Muchová. Routliffeová brejk vzápětí potvrdila čistou hrou a novozélandsko-mexická dvojice šla do vedení 4:2.
Muchová s Williamsovou se mohly dostat zpátky do hry v osmé hře při podání Mexičanky, ale opět nebyly při další brejkbolové šanci úspěšné a dostaly se do kritického stavu 4:5. Routliffeová s Olmosovou už žádné problémy nepřipustily a po hodině a 31 minutách mohly slavit cennou výhru dvakrát 6:4.
Williamsová svůj comeback na kurty absolvovala minulý týden na turnaji v Queen´s Clubu po boku Victorie Mbokové. V prvním kole porazily americko-novozélandský pár Nicola Melicharová-Martinezová, Erin Routliffeová, do druhého však kvůli zranění Mbokové ze dvouhry už nastoupit nemohly.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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Muchová měla Vánoce, ta se může přetrhnout pro jakoukoli příležitost se zviditelnit při podobných exhibičních událostech s velkou sledovaností, na to ji užije.