Česká fantazie v Berlíně! Nosková, Muchová i Siniaková suverénně zničily outsiderky

DNES, 13:53
Aktuality 33
WTA BERLÍN - Linda Nosková, Karolína Muchová a také kvalifikantka Kateřina Siniaková zaznamenaly v Berlíně suverénní vstup do hlavní soutěže. Česká jednička Muchová za hodinu deklasovala 6:1, 6:3 čínskou veteránku Shuai Zhang, osmifinalistka loňského Wimbledonu Nosková přehrála 6:1, 6:4 Renatu Zarazúaovou z Mexika a deblová královna Siniaková přejela 6:2, 6:4 Rebeku Masárovou.
Profily hráčů
Zarazua Renata
Nosková Linda
Linda Nosková začala na trávě suverénně (© JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Nosková – Zarazúaová 6:1, 6:4

Noskové se absolutně nepovedl konec antukového jara, když na French Open ztroskotala hned v prvním kole na raketě Marie Sakkariové. Další krach hned v úvodu turnaje zatím nepřipustila a ve svém prvním letošním zápase na trávě naopak roli favoritky splnila na výbornou.

V Berlíně začala drtivým vítězstvím nad Zarazúaovou. V úvodním gamu sice musela na vlastním servisu přes shodu, nicméně ve zbytku setu si hájila podání snadno a mexické outsiderce povolila pouze jeden game.

Druhá sada byla o něco komplikovanější. Češka nevyužila dva brejkboly po sobě a pak soupeřku pustila k jejím prvním šancím na brejk. Také Nosková však obě hrozby smazala a vyrovnala na 1:1.

V následujících minutách už si Nosková zase snadno hlídala vlastní servis a čekala na další šanci na returnu. Ta přišla až při skóre 4:4, favoritka zápasu nezaváhala a proměnila hned první brejkbol. Následně duel bez jakýchkoli potíží dopodávala do vítězného konce. Na postup potřebovala jen necelou hodinu a čtvrt.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková toho zatím ve svém mladém věku na travnatých kurtech logicky moc neodehrála, ale existuje hned několik indicií, proč by měla být na nejrychlejším povrchu úspěšná. Povedla se jí hlavně loňská sezona, když byla ve čtvrtfinále v Nottinghamu, semifinále v Bad Homburgu a v osmifinále Wimbledonu.

V Berlíně startuje podruhé a také předloni se dostala do osmifinálové fáze. Zatímco před dvěma roky v ní neuspěla proti dvojnásobné wimbledonské finalistce Ons Jabeurové, letos bude čelit Claře Tausonové, nebo další kvalifikantce Diane Parryové.

 

Zhang – Muchová 1:6, 3:6

Po nečekaném krachu ve třetím kole French Open zaregistrovala drtivý vstup do travnaté části sezony i další vysoko postavená česká tenistka Muchová. Ta si v Berlíně na úvod snadno poradila s veteránkou Zhang.

Muchová měla stejně jako Nosková vynikající první set. V něm vyrobila 11 vítězných úderů a jen čtyři nevynucené chyby a na kurtu naprosto vládla. Česká favoritka rychle vedla 5:0 a žádné komplikace v tomto dějství nepřipustila.

Ve druhé sadě se čínská soupeřka výkonnostně zvedla a Muchová musela na první brejk čekat mnohem déle než v předchozím setu. Ten přišel v pátém gamu a díky pokračující dominanci na vlastním servisu se olomoucká rodačka nemusela obávat žádných problémů.

V tomto setu sice Zhang nabídla jednu brejkbolovou příležitost, nicméně suverénně ji zlikvidovala. Náskok brejku si pohlídala až do konce utkání, které ukončila již na returnu. Na rychlý postup jí stačila hodina, a navíc si k němu pomohla devíti trefenými esy.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová, která prožívá nejlepší sezonu kariéry, startuje v Berlíně potřetí v kariéře a premiérově se jí podařilo překročit první kolo na tomto podniku. V minulosti (ročníky 2021-22) však měla papírově těžší soupeřky a nedokázala se vypořádat s Veronikou Kuděrmetovovou ani Ons Jabeurovou.

Během loňské travnaté části sezony zvládla aktuální česká jednička a světová desítka odehrát jen tři zápasy. A to i vinou zranění levého zápěstí, které jí znemožňovalo praktikovat obouručný bekhend.

Ve druhém kole nastoupí jedna z největších adeptek na triumf proti grandslamové šampionce Madison Keysové. Oba předchozí souboje s Američankou prohrála. Recept nenašla v Pekingu 2019, kde padla ve dvou těsných setech, ani v třísetové bitvě loni v Montrealu.

 

Siniaková – Masárová 6:2, 6:4

Fantastický a stoprocentní český den na turnaji WTA 500 v Berlíně podtrhla Siniaková, která úspěšně navázala na zvládnutou dvoukolovou kvalifikaci. Aktuální deblová světová jednička shodou okolností ztratila proti všem třem soupeřkám shodně šest gamů.

Po výhrách v kvalifikaci nad čínskými soupeřkami Yue Yuan a Lin Zhu splnila roli favoritky i v souboji kvalifikantek s Masárovou. Siniaková dokonce nepřipustila ani jednu ztrátu vlastního podání a odvrátila všechny tři brejkbolové hrozby.

V úvodním setu byla jasně lepší v klíčových momentech, získala pět her v řadě a vedla 5:1. Tuto sadu dokázala doservírovat hned na první pokus, a to čistou hrou. Ve druhém dějství na vlastním podání Švýcarku k ničemu nepustila a rozhodla brejkem v pátém gamu.

 

Siniakové se na travnatých kurtech v posledních letech daří. Konkrétně v Berlíně startuje už popáté a předloni se dostala do čtvrtfinále a loni do osmifinále. O vyrovnání svého maxima v tomto dějišti bude díky rychlé výhře nad Masárovou usilovat proti nasazené trojce Jessice Pegulaové.

Se světovou čtyřkou prohrála poslední čtyři duely a ve vzájemné bilanci ztrácí 1:5. Tři z těchto zápasů se uskutečnily právě na německých travnatých turnajích a poslední dva předloni tady v Berlíně a loni v Bad Homburgu vyhrála Američanka.

Rodačka z Hradce Králové má za sebou velmi náročné poslední měsíce, během nichž neskutečným způsobem excelovala své králové disciplíně. Po třech deblových triumfech na Masters v řadě slavila s americkou parťačkou Taylor Townsendovou prvenství také na nedávném French Open. Přesto si nehodlá dát delší pauzu a travnatou část sezony zahajuje už nyní v Berlíně.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

33
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tommr
16.06.2026 16:08
Jak Karolína tak Linda si dneska ještě zahrajou debla. Jsem zvědavej hlavně jak si povede Karolína po boku Sereny. Doufám že to přežije ve zdraví a neskončí jako předchozí partnerka Sereny ...
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Otmar
16.06.2026 16:30
Vzhledem k tomu, že tenhle debl nemá žádnou perspektivu, tak bych eventuální zranění považoval za zbytečný prů.er. Tak budu fandit, aby se nic nestalo!
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Diabolique
16.06.2026 16:06
A za minutu hraje Linda s holkou z Rican proti nejakymu smisenymu paru.
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Diabolique
16.06.2026 16:00
A holky maj peknej los, takze se muzou dostat v Berline daleko.
Nikola ma Mertens a pak Sabalenku, Linda ma Tauson a Gauff.
Katka ma Pegulu a Muska Keys ... v dalsim kole bohuzel narazi na sebe, ale tak aspon ma Cesko to semifinale jisty ...
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tommr
16.06.2026 16:16
Pěknej los? To si určitě děláš srandu. Pokud aspoň jedna z našich přeleze druhý kolo bude to úspěch. Největší šanci má Linda Nosková ...
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Kapitan_Teplak
16.06.2026 16:26
A co bys chtěl za los v tradičně našláplém Berlíně ?
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tommr
16.06.2026 16:39
jj Berlin a Stuttgart mají obsazení srovnatelný s tisícovkama ...
Pro Lindu Noskovou se ale přece jen rýsuje hratelná soupeřka. Parry zatím překvapivě přehrává Tauson ...
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Kapitan_Teplak
16.06.2026 17:03
To obsazení je často lepší než na kdejaké pouštní či asijské tisícovce.
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Diabolique
16.06.2026 16:50
Tri holky v semifinale!
Mark my words!
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 15:57
Asi jsem pomalejší a navíc nemám paměť na tváře, ale že ona má Sonmez trenéra Žabky?
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PTP
16.06.2026 15:59
Orientální vzájemnost
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 16:29
pro Sonmez určitě velká pomoc. Tak ať jim to funguje!
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pantera1
16.06.2026 15:55
Gratulka holky smile hlavně, aby vám to vydrželo .
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misa
16.06.2026 15:52
Katka Siniaková bude ve Wimbledonu na 99 % nasazená. Připravit ji o to můžou jen hodně nečekané výsledky, třeba kombinace titulu Bejlek v Nottinghamu a Bartůňkové v Berlíně.
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 15:55
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misa
16.06.2026 15:47
Muška má ode mě jeden úkol: vyřadit v dalším kole Keys
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Otmar
16.06.2026 15:46
Všechny tři ženské dneska bez jakýchkoliv pochybností, každá v rámci svých možností velice dobrým tenisem a bez velikých nervů.... to já rád.
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Kapitan_Teplak
16.06.2026 15:41
V Berlíně tedy dneska 100%
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horska.kraslice
16.06.2026 15:40
Katka to taky zvládla , , dobrý!
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Salamander134-
16.06.2026 15:34
Tak a dnes se Karoliny zapas opet pousova uz o nekolik hodin proc? Twl to neni mozny
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Diabolique
16.06.2026 15:30
Prave jsem zjistil, ze nemuze vyjit ciste cesky semifinale . Maximalne tri Cesky se tam muzou dostat.
Katku Siniakovou bohuzel nalosovali do stejne casti, jako je Muska.
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PTP
16.06.2026 15:24
Tak první část mé předpovědi ze včera splněna
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Diabolique
16.06.2026 15:23
Kuba se chce asi setrit na Wimbledon.
A nemyslim tu Trumpovu Kubu.
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 15:20
výsledky chlapů jsou tedy zajímavé. Bohužel i na úkor Kuby

V holkách teď Sonmez drtí Leylah.
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Diabolique
16.06.2026 14:57
A Vitek zacne za par minut ...
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Tomas_Smid_fan
16.06.2026 15:21
Saša se zřejmě drží plánu
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tommr
16.06.2026 14:54
Dneska to Karolína Muchová zvládla s přehledem ... smile
Do žebříčku si připíše 50 plusových bodů ...
V dalším kole proti neoblíbené soupeřce našich hráček se kterou to má Karolína 0:2 ...
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Diabolique
16.06.2026 14:51
A Katka taky zatim jede proti Masarove. Za to Kuba rozhodujici set ...
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zfloyd
16.06.2026 14:22
Muška zatím taky suverénně
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Diabolique
16.06.2026 14:34
jj v suchym triku
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The_Punisher
16.06.2026 14:40
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PTP
16.06.2026 14:08
Červená a černá na trávě ujdou.
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tommr
16.06.2026 14:05
Od Lindy solidní výkon na úvod. Zápas zakončila čistou hrou na podání když tam nasázela 4 esa za sebou ... smile
V příštím kole bud Parry nebo Tauson což jsou těžké ale hratelné soupeřky ...
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