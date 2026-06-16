Česká fantazie v Berlíně! Nosková, Muchová i Siniaková suverénně zničily outsiderky
Nosková – Zarazúaová 6:1, 6:4
Noskové se absolutně nepovedl konec antukového jara, když na French Open ztroskotala hned v prvním kole na raketě Marie Sakkariové. Další krach hned v úvodu turnaje zatím nepřipustila a ve svém prvním letošním zápase na trávě naopak roli favoritky splnila na výbornou.
V Berlíně začala drtivým vítězstvím nad Zarazúaovou. V úvodním gamu sice musela na vlastním servisu přes shodu, nicméně ve zbytku setu si hájila podání snadno a mexické outsiderce povolila pouze jeden game.
Druhá sada byla o něco komplikovanější. Češka nevyužila dva brejkboly po sobě a pak soupeřku pustila k jejím prvním šancím na brejk. Také Nosková však obě hrozby smazala a vyrovnala na 1:1.
V následujících minutách už si Nosková zase snadno hlídala vlastní servis a čekala na další šanci na returnu. Ta přišla až při skóre 4:4, favoritka zápasu nezaváhala a proměnila hned první brejkbol. Následně duel bez jakýchkoli potíží dopodávala do vítězného konce. Na postup potřebovala jen necelou hodinu a čtvrt.
Nosková toho zatím ve svém mladém věku na travnatých kurtech logicky moc neodehrála, ale existuje hned několik indicií, proč by měla být na nejrychlejším povrchu úspěšná. Povedla se jí hlavně loňská sezona, když byla ve čtvrtfinále v Nottinghamu, semifinále v Bad Homburgu a v osmifinále Wimbledonu.
V Berlíně startuje podruhé a také předloni se dostala do osmifinálové fáze. Zatímco před dvěma roky v ní neuspěla proti dvojnásobné wimbledonské finalistce Ons Jabeurové, letos bude čelit Claře Tausonové, nebo další kvalifikantce Diane Parryové.
Zhang – Muchová 1:6, 3:6
Po nečekaném krachu ve třetím kole French Open zaregistrovala drtivý vstup do travnaté části sezony i další vysoko postavená česká tenistka Muchová. Ta si v Berlíně na úvod snadno poradila s veteránkou Zhang.
Muchová měla stejně jako Nosková vynikající první set. V něm vyrobila 11 vítězných úderů a jen čtyři nevynucené chyby a na kurtu naprosto vládla. Česká favoritka rychle vedla 5:0 a žádné komplikace v tomto dějství nepřipustila.
Ve druhé sadě se čínská soupeřka výkonnostně zvedla a Muchová musela na první brejk čekat mnohem déle než v předchozím setu. Ten přišel v pátém gamu a díky pokračující dominanci na vlastním servisu se olomoucká rodačka nemusela obávat žádných problémů.
V tomto setu sice Zhang nabídla jednu brejkbolovou příležitost, nicméně suverénně ji zlikvidovala. Náskok brejku si pohlídala až do konce utkání, které ukončila již na returnu. Na rychlý postup jí stačila hodina, a navíc si k němu pomohla devíti trefenými esy.
Muchová, která prožívá nejlepší sezonu kariéry, startuje v Berlíně potřetí v kariéře a premiérově se jí podařilo překročit první kolo na tomto podniku. V minulosti (ročníky 2021-22) však měla papírově těžší soupeřky a nedokázala se vypořádat s Veronikou Kuděrmetovovou ani Ons Jabeurovou.
Během loňské travnaté části sezony zvládla aktuální česká jednička a světová desítka odehrát jen tři zápasy. A to i vinou zranění levého zápěstí, které jí znemožňovalo praktikovat obouručný bekhend.
Ve druhém kole nastoupí jedna z největších adeptek na triumf proti grandslamové šampionce Madison Keysové. Oba předchozí souboje s Američankou prohrála. Recept nenašla v Pekingu 2019, kde padla ve dvou těsných setech, ani v třísetové bitvě loni v Montrealu.
Siniaková – Masárová 6:2, 6:4
Fantastický a stoprocentní český den na turnaji WTA 500 v Berlíně podtrhla Siniaková, která úspěšně navázala na zvládnutou dvoukolovou kvalifikaci. Aktuální deblová světová jednička shodou okolností ztratila proti všem třem soupeřkám shodně šest gamů.
Po výhrách v kvalifikaci nad čínskými soupeřkami Yue Yuan a Lin Zhu splnila roli favoritky i v souboji kvalifikantek s Masárovou. Siniaková dokonce nepřipustila ani jednu ztrátu vlastního podání a odvrátila všechny tři brejkbolové hrozby.
V úvodním setu byla jasně lepší v klíčových momentech, získala pět her v řadě a vedla 5:1. Tuto sadu dokázala doservírovat hned na první pokus, a to čistou hrou. Ve druhém dějství na vlastním podání Švýcarku k ničemu nepustila a rozhodla brejkem v pátém gamu.
Siniakové se na travnatých kurtech v posledních letech daří. Konkrétně v Berlíně startuje už popáté a předloni se dostala do čtvrtfinále a loni do osmifinále. O vyrovnání svého maxima v tomto dějišti bude díky rychlé výhře nad Masárovou usilovat proti nasazené trojce Jessice Pegulaové.
Se světovou čtyřkou prohrála poslední čtyři duely a ve vzájemné bilanci ztrácí 1:5. Tři z těchto zápasů se uskutečnily právě na německých travnatých turnajích a poslední dva předloni tady v Berlíně a loni v Bad Homburgu vyhrála Američanka.
Rodačka z Hradce Králové má za sebou velmi náročné poslední měsíce, během nichž neskutečným způsobem excelovala své králové disciplíně. Po třech deblových triumfech na Masters v řadě slavila s americkou parťačkou Taylor Townsendovou prvenství také na nedávném French Open. Přesto si nehodlá dát delší pauzu a travnatou část sezony zahajuje už nyní v Berlíně.
Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Nikola ma Mertens a pak Sabalenku, Linda ma Tauson a Gauff.
Katka ma Pegulu a Muska Keys ... v dalsim kole bohuzel narazi na sebe, ale tak aspon ma Cesko to semifinale jisty ...
Pro Lindu Noskovou se ale přece jen rýsuje hratelná soupeřka. Parry zatím překvapivě přehrává Tauson ...
Mark my words!
Katku Siniakovou bohuzel nalosovali do stejne casti, jako je Muska.
A nemyslim tu Trumpovu Kubu.
V holkách teď Sonmez drtí Leylah.
Do žebříčku si připíše 50 plusových bodů ...
V dalším kole proti neoblíbené soupeřce našich hráček se kterou to má Karolína 0:2 ...
V příštím kole bud Parry nebo Tauson což jsou těžké ale hratelné soupeřky ...