Spoustu věcí mi poradila, řekla Muchová po deblu s Williamsovou. Vyslechla si i slova chvály
Muchová si na travnatém podniku v Berlíně zřejmě splnila jeden ze svých tenisových snů. Dostala nabídku zahrát si čtyřhru s majitelkou 23 grandslamových titulů ve dvouhře Serenou Williamsovou, která se po dlouhé pauze vrací na kurty. Po obdržení této zprávy měla prý jasno hned.
"Bylo to asi týden před tímhlectím turnajem. Kontaktovali mě z jejího týmu. Byla jsem překvapená, ale netrvalo mi dlouho na to kývnout. Říkala jsem si, že to může být sranda a dobrá zkušenost, takže jsem se těšila na to s ní hrát debla," řekla česká hráčka, která upřednostňuje singlovou kariéru a čtyřhru hraje velmi zřídka.
Muchová s Williamsovou byly rozhodně nejsledovanější a nejzajímavější dvojicí na turnaji. Jejich zápas prvního kola byl nasazen jako poslední na centrální kurt. Utkání proti zkušeným deblistkám Routliffeové a Olmosové však prohrály dvakrát 4:6 a jejich spolupráce tak rychle skončila.
"Mrzí mě, že jsem prohrály a už nebudu mít tu šanci s ní strávit ten čas," neskrývala lehké zklamání aktuální světová desítka. Williamsová tak utrpěla vůbec první porážku po svém návratu. Minulý týden se vrátila do akce na jiné travnaté pětistovce v Queen’s Clubu a s Victorií Mbokovou úvodní duel zvládly. Kanaďanka se však poté zranila ve dvouhře s Karolínou Plíškovou a z debla musela odstoupit.
"Dvakrát jsme tady spolu trénovaly. Já jsem popravdě ze začátku, než jsme se vůbec poprvé viděly, tak jsem si říkala, jaké to bude. Protože co si ji pamatuji pět, šest let zpátky, tak jsem ji vlastně ani neviděla na tom turnaji. Ale musím říct, že byla fajn, je s ní sranda a spoustu věcí mi poradila," uvedla Muchová, která o pár hodin dříve vstoupila vítězně do soutěže dvouhry.
Na společné tiskové konferenci si česká hráčka od legendární Američanky vyslechla i slova chvály. "Je to příjemný. Nevím, co na to říct, když mě někdo chválí, tak to moc neumím přijímat, ale samozřejmě je mi to příjemný a jsem za to ráda," dodala. V turnaji už tak bude pokračovat jen ve dvouhře, ve které jí ve čtvrtek čeká osmifinále proti Madison Keysové.
Nečekaný nezdar. Muchová se Serenou Willimsovou neuhrály ani set a končí
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