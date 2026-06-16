Proč si Williamsová vybírá Češky? Když je nemůžeš porazit, přidej se k nim, odůvodnila
Když se Serena Williamsová loni znovu zaregistrovala do antidopingového systému, prý ještě vůbec nepomýšlela na návrat k tenisu. Ale přiznala, že to byla její dcera, kdo ji požádal, aby si na Wimbledonu zahrála po boku sestry Venus.
"Myslím, že mě motivovalo to, co Venus v tom roce (2025) předváděla na US Open. Hrála opravdu dobře. V deblu se dostala až do čtvrtfinále a vypadalo to zajímavě. Tehdy mi Venus říkala, že bych to měla taky ještě zkusit. A vyvinula na mě docela tlak, jenže já jsem vůbec neměla natrénobáno," vysvětlovala Američanka po úterním utkání prvního kola čtyřhry na WTA 500 v Berlíně.
A i když zápas skončil prohrou, měla Serena pozitivní pocity: "Cítila jsem se mnohem lépe, silnější a rychlejší než v prvním zápase." Serena s Muchovou podlehly Giulianě Olmosové a Erin Routliffeové 4:6 a 4:6.
Byl to její druhý ostrý zápas po comebacku. Ten první odehrála před týdnem společně s Kanaďankou Victorií Mbokovou. Původně ale pro svůj návratový zápas oslovovala Kateřinu Siniakovou. A v Berlíně nastoupila po boku jiné české tenistky Muchové.
"Proč Češky? Víte, české tenistky mi dělaly problémy po celou kariéru. Když je nemůžeš porazit, přidej se k nim," vysvětlila grandslamová šampionka svůj výběr partnerek, čímž vysekla českému tenisu výjimečnou poklonu.
Williamsová končila kariéru na podzim 2022, své poslední zápasy odehrála na US Open. A přiznala, že své rozhodnutí považovala za definitivní. Názor ale změnila po zimních olympijských hrách v Cortině, na začátku roku 2026.
"V té době to byly spíš jen úvahy: Ale řekla jsem si: 'Kdybych náhodou změnila názor, trvá to šest měsíců, než budu mít povolení,' tak jsem se rozhodla zaregistrovat do antidopingového programu. Ale nikomu jsem nic neřekla. Upřímně, nemyslela jsem si, že bych tu dnes mohla být," přiznala bývalá světová jednička.
"Pak přišel určitý tlak. A viděla jsem Lindsey Vonnovou, jak se jí daří, a jak všechny ty ženy, které se vracely do vrcholového sportu, byly neuvěřitelně úspěšné. Až pak jsem si řekla: 'Tak proč ne?' Ta olympiáda všechno změnila," dodala.
A když se přidala se svým názorem i osmileté dcera Olympia, bylo rozhodnuto. "To ona mi řekla, že bych se měla připojit k Venus a hrát s ní zase čtyřhru," odpověděla Serena. "Moje dcera je velmi chytrá a moudrá, chápavá. Tak jsem jí řekla: 'Uvidíme, jestli to zvládneme.'"
O další deblové partnerce Williamsové je tedy jasno. Wimbledon v úterý oznámil, že Serena nastoupí do čtyřhry na travnatém grandslamu po boku své sestry. Však je to logické, společně vyhrály v All England Clubu šest deblových titulů.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře