Další nečekaný výbuch Šwiatekové! Hurkacz ve finále United Cupu vrátil Poláky do hry
Polsko – Švýcarsko 1:1
Šwiateková selhala už v sobotním semifinále proti obhájcům titulu z USA, když jednoznačně prohrála s Coco Gauffovou, a dokonce byla jediný míček od potupného kanára. Roli favoritky plnila také proti Bencicové a tentokrát se prohranému setu poměrem 0:6 nevyhnula.
Největší opora polského týmu začala velmi dobře a po necelé hodině brala navzdory dvěma zaváháním na vlastním servisu úvodní set. Od začátku druhého dějství však majitelka šesti grandslamových trofejí totálně odpadla.
Ve druhé sadě trefila jen jeden vítězný úder a spáchala 13 nevynucených chyb. Bencicová po ztraceném prvním setu získala 10 z následujících 11 her a vypracovala si v rozhodujícím dějství solidní náskok 4:1.
Šwiateková se nevzpamatovala, zápas už zdramatizovat nedokázala a rozjeté Švýcarce podlehla 6:3, 0:6, 3:6. Bencicová, která na konci sezony 2024 naskočila zpět po mateřské pauze a je v letošním United Cupu neporažena (bilance 9:0 včetně mixu), se díky tomuto vítězství vrátí do TOP 10 žebříčku.
O srovnání skóre a vynucení rozhodující smíšené čtyřhry se postaral Hurkacz. Ten má na začátku roku vynikající formu a v roli favorita nezaváhal proti veteránovi Wawrinkovi, který hraje svou poslední sezonu kariéry.
Se Švýcarem měl ovšem dost práce a na kurtu strávil bezmála dvě hodiny. Wawrinka si dokonce v utkání vypracoval víc brejkbolových šancí (9) než Hurkacz (7). V proměňování těchto možností byl však úspěšnější Polák, jenž nasázel 18 es a zvítězil 6:3, 3:6, 6:3. Každý ze tří odehraných setů rozhodl jeden brejk.
Do smíšené čtyřhry kapitáni nepřekvapivě poslali neporažené dvojice Katarzyna Kawaová, Jan Zieliňski a Bencicová, Jakub Paul.
United Cup pořádá celkově čtvrtý ročník a Polsko je ve finále už potřetí. V minulosti neuspělo předloni proti Německu ani loni v souboji se Spojenými státy.
