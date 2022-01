Další pozitivní testy na Covid-19. Brooksby přijde o Australian Open, Kyrgios má ještě naději

Pravidelné testování na Covid-19 komplikuje život dalším tenistům. V Sydney dnes kvůli pozitivnímu výsledku nenastoupil domácí Nick Kyrgios, který však stále doufá ve start na Australian Open. O debut na melbournském grandslamu přišel americký mladík Jenson Brooksby, který byl pozitivně testován před odletem Do Austrálie.

Bývalý 13. hráč světa Nick Kyrgios se měl na začátku roku 2022 vrátit po čtyřech měsících na kurty, před Australian Open ale neodehraje ani jeden zápas. Minulý týden v Melbourne nehrál kvůli potížím spojeným s astmatem a dnes se vinou pozitivního testu na Covid-19 odhlásil také z turnaje ATP 250 v Sydney.



"Cítím se v pořádku a nemám žádné příznaky. Když to dobře půjde, uvidíme se na Australian Open," napsal na Instagramu Kyrgios, místo kterého nastoupil proti Italu Fabiu Fogninimu Němec Daniel Altmaier.



Někdejší čtvrtfinalista Australian Open a Wimbledonu kvůli potížím s kolenem hrál naposledy loni v září a v žebříčku klesl na 114. místo. Za celý loňský rok odehrál jen 15 utkání.



O blížící se grandslam s jistotou přijde 57. hráč světa Jenson Brooksby, který měl pozitivní test na koronavirus před odletem do Melbourne.



"Není snadné přijít o grandslam, ale řada lidí je na tom hůře, takže si nemám na co stěžovat. Těším se, že si premiéru na Australian Open odbudu příští rok," uvedl na Instagramu 21letý Američan, který bylo vyhlášený Nováčkem loňského roku na ATP Tour.



Zkomplikovanou přípravu na Australian Open měli, nebo stále mají kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 z posledních dnů až týdnů také Aslan Karacev, Jevgenij Donskoj, Benoit Paire, Federico Coria, Nikoloz Basilašvili, Richard Gasquet, Sebastian Korda, Kamil Majchrzak, Anastasia Pavljučenkovová, Urszula Radwaňská, Katie Swanová či Dalma Galfíová.



Na konci minulého roku byli pozitivně testováni Rafael Nadal, Andrej Rubljov, Denis Shapovalov, Taylor Fritz, Emma Raducanuová, Belinda Bencicová nebo Ons Džabúrová.