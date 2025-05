Další problém pro Kaderku. Svaz ho žaluje o více než milion korun

Český tenisový svaz (ČTS) žaluje Iva Kaderku o více než milion korun. Radiožurnál uvedl, že bývalý šéf svazu dva roky pobíral neoprávněně navýšené odměny. Částku v konkrétní výši 1,088.979 korun po Kaderkovi požaduje vrátit Česká tenisová obchodní společnost, kterou tenisový svaz založil a vlastní. Kaderka byl prezidentem svazu od roku 1998 a vloni v červnu rezignoval po vypuknutí skandálu s podvody se státními dotacemi.

Ze žaloby, z které Radiožurnál citoval, vyplývá, že tehdejší jednatel společnosti Kaderka během dvou let dostával o 40.000 korun vyšší odměny, než jaké mu na základě smlouvy náležely. K navýšení došlo podle žaloby na základě neplatného dodatku, Kaderka proto čelí podezření z bezdůvodného obohacení.



"Žalovaný působil ve funkci jednatele žalobkyně v období od 15. 10. 2014 do 1. 7. 2024. Na základě smlouvy mu náležela měsíční odměna 80.000 Kč. Žalovanému byla však na základě neplatného dodatku od února roku 2022 do února roku 2024 neoprávněně vyplácena měsíční odměna ve výši 120.000 Kč," píše se v žalobě.



Kaderka je stíhán na svobodě v kauze podvodů s dotacemi, které v roce 2021 svaz použil v rozporu se stanoveným účelem. Po vypuknutí kauzy strávil tři měsíce ve vazbě. Policie ho viní spolu s dalšími pěti lidmi, obviněno je rovněž osm firem.

Národní sportovní agentura (NSA) vloni vyzvala ČTS k navrácení části dotace za rok 2021 ve výši 29,7 milionu korun a letos v lednu zahájila další kontrolu financování svazu v letech 2022 a 2023.