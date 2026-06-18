Další šok v Berlíně! Světová dvojka padla s vycházející hvězdou a končí po prvním zápase
Ealaová – Rybakinová 7:5, 6:4
Rybakinová je i díky triumfu na Australian Open naprosto zaslouženou světovou dvojkou, ale v posledních týdnech se neprezentuje tak výbornou formou jako v úvodních měsících letošní sezony. Potvrzením jsou hlavně poslední tři turnaje.
Na French Open (Julija Starodubcevová) ani v Queen's Clubu (Katie Boulterová) nevyhrála více než jeden zápas, a z Berlína dokonce odjíždí bez jediného vítězství. Kazachstánka totiž ztroskotala na raketě vycházející hvězdy Ealaové.
Přitom měla souboj s Filipínkou skvěle rozehraný a vedla 4:1. Po neproměněném gamebolu na 5:2 však začala dělat až příliš velké množství nevynucených chyb. Ve zbytku úvodního setu už získala jen jeden game a po skoro hodině věděla, že bude muset zápas otáčet.
K naději na obrat se ovšem vůbec nepřiblížila. Naopak ztratila tři hry po sobě a Ealaová si vypracovala náskok 3:1 s brejkem, přičemž pak měla tři brejkboly po sobě, které Rybakinová odvrátila. Favoritce se ale nepovedlo nijak ohrozit servis Ealaové a nepomohl jí ani odvrácený mečbol na vlastním podání.
Berlín si tak připravil další překvapení. Včera světová sedmička Gauffová nepotvrdila roli favoritky proti Paule Badosaové a dnes wimbledonská šampionka Rybakinová nezvládla stejnou úlohu proti outsiderce Ealaové.
Čtvrtfinálové obsazení je po tomto šoku kompletní. O semifinále se porvou Aryna Sabalenková s Nikolou Bartůňkovou, Jessica Pegulaová s Madison Keysovou, Linda Nosková s Badosaovou a Ealaová s Elinou Svitolinovou.
Další nečekaný krach Gauffové
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
2)Zarovnání statistického průměru poté, co konec její loňské sezóny představoval příliš velký a strmý vrchol? U hráček, které GS vyhrávají po kusech po dlouhé dob3 a nikoliv sériově jako např. Williamsky, nastává pokles v žebříčku poté, co své GS (jedn./mn.číslo) vyhrávají.
Asi kombinace obojího, že? Myslel jsem si, že Rybka by mohla být už na trávě no.1. Ale to spíš Mirra Andreeva by jí mohla být než ona.
Leylah má podobně slušný první servis, ale díky hlavě dává v klíčových okamžicích dably nebo minimálně netrefuje to první.