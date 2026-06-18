Další šok v Berlíně! Světová dvojka padla s vycházející hvězdou a končí po prvním zápase

DNES, 19:14
Aktuality 8
WTA BERLÍN - Po včerejším vypadnutí Coco Gauffové si ženský travnatý turnaj v Berlíně přichystal další obrovské překvapení. Hned po úvodním zápase dohrála také světová dvojka Jelena Rybakinová, která potvrdila slabší formu a navzdory solidnímu vstupu do utkání nestačila 5:7, 4:6 na vycházející hvězdu Alexandru Ealaovou.
Profily hráčů
Rybakina Elena
Eala Alexandra
Jelena Rybakinová předvedla další krach (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Ealaová – Rybakinová 7:5, 6:4

Rybakinová je i díky triumfu na Australian Open naprosto zaslouženou světovou dvojkou, ale v posledních týdnech se neprezentuje tak výbornou formou jako v úvodních měsících letošní sezony. Potvrzením jsou hlavně poslední tři turnaje.

Na French Open (Julija Starodubcevová) ani v Queen's Clubu (Katie Boulterová) nevyhrála více než jeden zápas, a z Berlína dokonce odjíždí bez jediného vítězství. Kazachstánka totiž ztroskotala na raketě vycházející hvězdy Ealaové.

Přitom měla souboj s Filipínkou skvěle rozehraný a vedla 4:1. Po neproměněném gamebolu na 5:2 však začala dělat až příliš velké množství nevynucených chyb. Ve zbytku úvodního setu už získala jen jeden game a po skoro hodině věděla, že bude muset zápas otáčet.

K naději na obrat se ovšem vůbec nepřiblížila. Naopak ztratila tři hry po sobě a Ealaová si vypracovala náskok 3:1 s brejkem, přičemž pak měla tři brejkboly po sobě, které Rybakinová odvrátila. Favoritce se ale nepovedlo nijak ohrozit servis Ealaové a nepomohl jí ani odvrácený mečbol na vlastním podání.

Berlín si tak připravil další překvapení. Včera světová sedmička Gauffová nepotvrdila roli favoritky proti Paule Badosaové a dnes wimbledonská šampionka Rybakinová nezvládla stejnou úlohu proti outsiderce Ealaové.

Čtvrtfinálové obsazení je po tomto šoku kompletní. O semifinále se porvou Aryna Sabalenková s Nikolou Bartůňkovou, Jessica Pegulaová s Madison Keysovou, Linda Nosková s Badosaovou a Ealaová s Elinou Svitolinovou.

Další nečekaný krach Gauffové

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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PTP
18.06.2026 20:16
Kalí vodu před Wimbledonem.
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com
18.06.2026 19:24
Alexandr Hemala
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NOLE_unvaccinated_GOAT
18.06.2026 19:21
1)Nedává to v hlavě, že její ambiciózní okolí včetně Vukova po ní chtějí no.1 a beztak i znova vyhrát Wimbledon? Zverev loni mezi AO a FO to samé, když Sinner nesměl hrát kvůli dopingu.

2)Zarovnání statistického průměru poté, co konec její loňské sezóny představoval příliš velký a strmý vrchol? U hráček, které GS vyhrávají po kusech po dlouhé dob3 a nikoliv sériově jako např. Williamsky, nastává pokles v žebříčku poté, co své GS (jedn./mn.číslo) vyhrávají.

Asi kombinace obojího, že? Myslel jsem si, že Rybka by mohla být už na trávě no.1. Ale to spíš Mirra Andreeva by jí mohla být než ona.
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zfloyd
18.06.2026 19:18
tenistka s obličejem tak na 15 roků porazila tenistku stožár a navíc zcela zaslouženě
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NOLE_unvaccinated_GOAT
18.06.2026 19:22
*A s podáním, které vlastně není podáním spíš jenom uvedením míčku do hry.
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frenkie57
18.06.2026 19:26
No, to bych teda neřekl. Za těch pár gemů tam Rybce nastřílela několik es. Rozhodně se žádné uvádění do hry nekonalo. Bylo jasně vidět, že Eala na servisu zapracovala a své také udělala rychlá tráva.
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Tomas_Smid_fan
18.06.2026 20:01
mívá problémy s druhým servisem.
Leylah má podobně slušný první servis, ale díky hlavě dává v klíčových okamžicích dably nebo minimálně netrefuje to první.
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aape
18.06.2026 19:27
Ale na rybku evidentně stačilo
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