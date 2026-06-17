Další nečekaný krach Gauffové! V Berlíně prohrála s věčně zraněnou rivalkou a končí hned na úvod
Badosaová – Gauffová 1:6, 6:3, 6:2
Na kontě má sice dvě finále z Říma a Miami, ale letošní vizitka Gauffové rozhodně není vzhledem k jejímu žebříčkovému postavení vůbec lichotivá. Dvojnásobná grandslamová šampionka stále čeká v sezoně 2026 na první titul a po obrovském zklamání při obhajobě prvenství na nedávném Roland Garros přišel další výbuch.
Přípravu na Wimbledon totiž odstartovala tím nejhorším možným způsobem. Proti věčně zraněné rivalce Badosaové, která je bývalou světovou dvojkou a v poslední době toho moc kvůli neustálým zdravotním problémům neodehrála, plnila roli jasné favoritky.
To se jí v úvodním setu dařilo a Španělce povolila jediný game. Po neproměněném brejkbolu v prvním gamu druhého dějství se však karta úplně obrátila. Gauffová začala mít velké problémy na servisu a za necelou hodinu a čtvrt musela kousat nepříjemnou porážku z jasného vedení.
Není tajemstvím, že pro Gauffovou je tráva nejslabším povrchem. Jejím maximem na pažitech jsou pouhé tři semifinálové účasti, přičemž dvě z nich zaregistrovala právě v Berlíně. Badosaová je na tom v tomto ohledu ovšem ještě hůř a jejím nejlepším výsledkem jsou dvě čtvrtfinále.
Badosaová dokázala porazit hráčku TOP 10 žebříčku přesně po roce. Naposledy se radovala právě v Berlíně proti jiné americké zástupkyni Emmě Navarrové. Momentálně se kvůli zmíněným zdravotním potížím nachází až ve druhé stovce pořadí, konkrétně na 142. pozici.
Ve svém prvním čtvrtfinále po 12 měsících bude Badosaová čelit Lindě Noskové, nebo Diane Parryové a podnikne útok na své první semifinále na hlavní tour od loňského Australian Open.
Komentáře
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Moc jí přeju, aby jí ta záda alespoň na chvíli daly pokoj.