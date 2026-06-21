Další zranění? Plíšková na poslední chvíli zrušila oblíbenou generálku na Wimbledon
Plíšková sehrála v sobotu v semifinále v Nottinghamu české derby s Marií Bouzkovou. Zatímco úvodní set byl velmi vyrovnaný, ve druhém dějství úspěšnější z našich tenistek úplně odpadla a ani nekladla příliš velký odpor.
I proto se spekuluje o tom, zda je Plíšková stoprocentně fit. K tomu přispěla i omluvenka z Eastbourne poslaná na poslední chvíli před zveřejněním rozlosování hlavní soutěže. V dalším britském městě měla původně využít chráněný žebříček.
Letos se po vleklém zranění kotníku vrátila na nejvyšší tenisový okruh a bohužel ji zdravotní potíže provázely i v úvodu pokusu o comeback. Teď je po několika velmi solidních výsledcích zpátky v nejlepší stovce žebříčku a podle svých vlastních slov může být ve Wimbledonu nebezpečná.
Eastbourne patří mezi nejoblíbenější turnaje Plíškové. V minulosti si na tomto podniku zahrála třikrát finále a dvakrát dosáhla na trofej pro šampionku. Letošní ročník však zatím z neznámého důvodu vynechá.
Nutno říct, že Plíšková má za sebou kvalitní přípravu na největší tenisový svátek v podobě čtvrtfinále v Queen's Clubu a semifinále v Nottinghamu. Eastbourne tak mohla zrušit proto, aby si před Wimbledonem odpočinula.
I po její omluvence bude mít turnaj české zastoupení. Představí se Tereza Valentová, Sára Bejlek a nasazená Barbora Krejčíková.
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