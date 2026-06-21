Další zranění? Plíšková na poslední chvíli zrušila oblíbenou generálku na Wimbledon

DNES, 10:30
Aktuality 9
Karolína Plíšková na poslední chvíli a po prohraném českém derby v Nottinghamu zrušila účast na poslední wimbledonské generálce v Eastbourne, kde v minulosti dvakrát triumfovala. Důvod její omluvenky je neznámý a bohužel existuje i malá indicie, že by mohl bývalou světovou jedničku trápit další zdravotní problém.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková zrušila start v oblíbeném Eastbourne (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Plíšková sehrála v sobotu v semifinále v Nottinghamu české derby s Marií Bouzkovou. Zatímco úvodní set byl velmi vyrovnaný, ve druhém dějství úspěšnější z našich tenistek úplně odpadla a ani nekladla příliš velký odpor.

I proto se spekuluje o tom, zda je Plíšková stoprocentně fit. K tomu přispěla i omluvenka z Eastbourne poslaná na poslední chvíli před zveřejněním rozlosování hlavní soutěže. V dalším britském městě měla původně využít chráněný žebříček.

Letos se po vleklém zranění kotníku vrátila na nejvyšší tenisový okruh a bohužel ji zdravotní potíže provázely i v úvodu pokusu o comeback. Teď je po několika velmi solidních výsledcích zpátky v nejlepší stovce žebříčku a podle svých vlastních slov může být ve Wimbledonu nebezpečná.

Eastbourne patří mezi nejoblíbenější turnaje Plíškové. V minulosti si na tomto podniku zahrála třikrát finále a dvakrát dosáhla na trofej pro šampionku. Letošní ročník však zatím z neznámého důvodu vynechá.

Nutno říct, že Plíšková má za sebou kvalitní přípravu na největší tenisový svátek v podobě čtvrtfinále v Queen's Clubu a semifinále v Nottinghamu. Eastbourne tak mohla zrušit proto, aby si před Wimbledonem odpočinula.

I po její omluvence bude mít turnaj české zastoupení. Představí se Tereza Valentová, Sára Bejlek a nasazená Barbora Krejčíková.

Přehled turnaje WTA 250 v Eastbourne

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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pantera1
21.06.2026 11:36
Kačenka nám hraje v lázních a trošku prohrává ze startu .
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PTP
21.06.2026 11:38
Ve zlým Hamburku, jak říkáme my anglofilové?
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pantera1
21.06.2026 11:48
Loni byla paní lázeňskou Pegulka, že? Porazila Igušku .
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com
21.06.2026 11:49
A Iguška pak vyhrala Wimbledon
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Preview.lover
21.06.2026 11:35
Už před začátkem travnaté sezóny avizovala, že asi odhlásí z nějakého travnatého podniku podle toho, jak se jí bude dařit
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aape
21.06.2026 12:18
Taky si myslím, že si chce dát spíš trochu oraz před startem Wimblu, rozehraná je už dost
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Salamander134-
21.06.2026 11:07
Jaka je ta mala indicie?
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PTP
21.06.2026 11:09
Krupobití v Říčanech
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com
21.06.2026 10:46
za to muze Bouzková
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