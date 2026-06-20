Forma jako hrom! Famózní Nosková zničila kata hráček TOP 10 a zahraje si v Berlíně o titul
Nosková – Ealaová 6:2, 6:4
Kvůli počasí byl zápas zahájen se zhruba hodinovým zpožděním, přičemž přerušeno bylo už úvodní semifinále mezi Arynou Sabalenkovou a Jessicou Pegulaovou. Nosková začala nejlepším možným způsobem. Ealaová pomohla dvěma chybami, zbytek bodů si obstarala sama Češka a hned v prvním gamu slavila brejk.
Noskové se pak vůbec nepovedl úvod první hry na podání. Vlastními chybami pustila Ealaovou do vedení 40:0 a čelila třem brejkbolům v řadě. Nepříznivý vývoj sice otočila, nicméně přišly další brejkbolové hrozby a ta pátá už byla pro Filipínku úspěšná. Trápení na servisu pokračovalo a Nosková ihned zapsala další brejk, který na rozdíl od toho předchozího potvrdila.
Česká favoritka se pomalu dostávala do své fantastické formy z tohoto týdne, dál těžila z chyb soupeřky a za stavu 5:2 už měla v zádech dva brejky. Rozjeté Noskové stačil hned první pokus na úspěšné dopodávání úvodního setu.
Ve druhém dějství trvalo Noskové jen o chvilku déle, než prorazila servis soupeřky. Podařilo se jí to ve třetím gamu, když se po pár skvělých úderech propracovala ke dvěma brejkbolům v řadě a Ealaová na ten druhý vyrobila dvojchybu.
S potvrzením brejku neměla Nosková vůbec žádný problém a udržovala si náskok i převahu. Ealaová ale svůj výkon o trochu pozvedla a v tomto setu vzdorovala malinko víc. Češka ji pak pustila zpátky do hry, když udělala několik chyb a na brejkbol spáchala dvojchybu. Filipínce se tak podařilo srovnat na 3:3.
Ealaová si za stavu 4:3 nechala ošetřovat zdravotní problém v oblasti levého lokte a dala Noskové víc času se po slabší pasáži zase zkoncentrovat. Česká tenistka toho využila výborně, snadno získala dva gamy po sobě a měla možnost utkání uzavřít na servisu. Šanci si ujít nenechala a rychlý zápas, který trval jen hodinu a pár minut, dotáhla do vítězného konce.
Nosková po nepovedeném závěru antukového jara chytla formu jako hrom a všechny čtyři soupeřky na trávě v Berlíně deklasovala. Více než šest gamů nepovolila Renatě Zarazúaové (5), Diane Parryové (4), bývalé světové dvojce Paule Badosaové (4) ani rozjeté Ealaové (6), která měla v zádech skalpy hráček TOP 10 Jeleny Rybakinové a Eliny Svitolinové.
Jasně nejtěžší zkouška a soupeřka úplně jiného kalibru ji čeká v neděli, kdy odehraje své první kariérní finále na trávě. Bude to Jessica Pegulaová, jež v semifinále skolila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Nosková a pokaždé došlo na velmi těsnou bitvu. S Američankou prohrála jen loni na trávě v německém Bad Homburgu, kde podávala na vítězství.
Vsetínská rodačka se pokusí vylepšit svou hrozivou bilanci ve finálových zápasech. Za sebou jich má celkem šest a uspěla pouze předloni v srpnu na hardové pětistovce v Monterrey. Loni přebírala trofej pro poraženou finalistku v Praze, Pekingu i Tokiu.
Komentáře
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Druhý týden travnaté sezóny, tři finále. Snad alepsoj jeden titul klapne!
Skvělá Linda.
Ale našel jsem na YT velmi zábavný live stream s velice svérázným, ani v nejmenším ne profesionálním komentarem nějakého Filipínce
doporučuji konzumovat s ginem
Jorry Padernal
Já jsem se ho před lety, když jsem neudělal na poprvé kvíz , abych mohl komentovat, zeptal, za jakých podmínek mohu kvíz opakovat. Vůbec se neráčil obtěžovat s odpovědí, po asi měsíci jsem napsal přímo Pomothymu, odpověď přišla velmi záhy s tím , že už mohu komentovat. A ještě se zeptal, jak se menoval ten redaktor a jak dlouho jsem se nedočkal odpovědi. Tak doufám, že pan Bartož dostal pořádně naloženo za ignoraci.
Je možný že se Linda dneska na kurt nedostane a zítra by jí pak v případě výhry nad Ealou čekal ještě druhej zápas proti odpočatý Pegule. A to má Linda ještě navíc hrát i debla ...
Pěkná práce
tomu oponuju, že nesníží, tak nevím, co máš za OMG problém
Ja: Snedl jsem rohlik, tak mam trochu mensi hlad.
Smid: Nene, rohlik te nemohl zasytit, je to uplne stejny jako kdybys nic nesnedl.
To mam vysvetlovat jak pro maly deti?