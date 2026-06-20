Forma jako hrom! Famózní Nosková zničila kata hráček TOP 10 a zahraje si v Berlíně o titul

DNES, 19:16
Aktuality 111
WTA BERLÍN - Linda Nosková se prezentuje na travnaté pětistovce v Berlíně fantastickou formou, kterou předvedla i v sobotním semifinále. Česká favoritka zničila 6:2, 6:4 rozjetou filipínskou hvězdičku Alexandru Ealaovou, která měla v zádech dva cenné skalpy TOP 10, a zajistila si útok na druhý kariérní titul.
Profily hráčů
Nosková Linda
Eala Alexandra
Linda Nosková prolétla do finále v Berlíně (© BORIS STREUBEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Nosková – Ealaová 6:2, 6:4

Kvůli počasí byl zápas zahájen se zhruba hodinovým zpožděním, přičemž přerušeno bylo už úvodní semifinále mezi Arynou Sabalenkovou a Jessicou Pegulaovou. Nosková začala nejlepším možným způsobem. Ealaová pomohla dvěma chybami, zbytek bodů si obstarala sama Češka a hned v prvním gamu slavila brejk.

Noskové se pak vůbec nepovedl úvod první hry na podání. Vlastními chybami pustila Ealaovou do vedení 40:0 a čelila třem brejkbolům v řadě. Nepříznivý vývoj sice otočila, nicméně přišly další brejkbolové hrozby a ta pátá už byla pro Filipínku úspěšná. Trápení na servisu pokračovalo a Nosková ihned zapsala další brejk, který na rozdíl od toho předchozího potvrdila.

Česká favoritka se pomalu dostávala do své fantastické formy z tohoto týdne, dál těžila z chyb soupeřky a za stavu 5:2 už měla v zádech dva brejky. Rozjeté Noskové stačil hned první pokus na úspěšné dopodávání úvodního setu.

Ve druhém dějství trvalo Noskové jen o chvilku déle, než prorazila servis soupeřky. Podařilo se jí to ve třetím gamu, když se po pár skvělých úderech propracovala ke dvěma brejkbolům v řadě a Ealaová na ten druhý vyrobila dvojchybu.

S potvrzením brejku neměla Nosková vůbec žádný problém a udržovala si náskok i převahu. Ealaová ale svůj výkon o trochu pozvedla a v tomto setu vzdorovala malinko víc. Češka ji pak pustila zpátky do hry, když udělala několik chyb a na brejkbol spáchala dvojchybu. Filipínce se tak podařilo srovnat na 3:3.

Ealaová si za stavu 4:3 nechala ošetřovat zdravotní problém v oblasti levého lokte a dala Noskové víc času se po slabší pasáži zase zkoncentrovat. Česká tenistka toho využila výborně, snadno získala dva gamy po sobě a měla možnost utkání uzavřít na servisu. Šanci si ujít nenechala a rychlý zápas, který trval jen hodinu a pár minut, dotáhla do vítězného konce.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková po nepovedeném závěru antukového jara chytla formu jako hrom a všechny čtyři soupeřky na trávě v Berlíně deklasovala. Více než šest gamů nepovolila Renatě Zarazúaové (5), Diane Parryové (4), bývalé světové dvojce Paule Badosaové (4) ani rozjeté Ealaové (6), která měla v zádech skalpy hráček TOP 10 Jeleny Rybakinové a Eliny Svitolinové.

Jasně nejtěžší zkouška a soupeřka úplně jiného kalibru ji čeká v neděli, kdy odehraje své první kariérní finále na trávě. Bude to Jessica Pegulaová, jež v semifinále skolila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou. Ve vzájemné bilanci vede 2:1 Nosková a pokaždé došlo na velmi těsnou bitvu. S Američankou prohrála jen loni na trávě v německém Bad Homburgu, kde podávala na vítězství.

Vsetínská rodačka se pokusí vylepšit svou hrozivou bilanci ve finálových zápasech. Za sebou jich má celkem šest a uspěla pouze předloni v srpnu na hardové pětistovce v Monterrey. Loni přebírala trofej pro poraženou finalistku v Praze, Pekingu i Tokiu.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

111
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Vlk-v-trave
20.06.2026 21:02
Linda se letos na trave hezky zajizdi... nezapomenme, ze tak bylo podobne i minuly rok... letos to ale vidim jeste trochu lepsi....hra na tomhle povrchu jde u Lindy nahoru... snad vydrzi.... a zitra uvidime, zda se bude opakovat Bad Homburg nebo Linda profrci az k poharu...:-)
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tommr
20.06.2026 21:01
Eikeri/Gleason si doslova vybrečely přerušení zápasu za stavu 6:3 3:3 pro Alexandrova/Nosková. Zjevně kalkulujou s tím že Linda bude zítra unavená po náročném finále v singlu a díky tomu se jim ještě podaří zápas otočit. Doufám že se přepočítají ...
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frenkie57
20.06.2026 21:08
A nebude se to dohrávat před tím finále? Většinou finále singlu uzavírá program celého turnaje, ne?
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jih
20.06.2026 21:11
Finále je psané v pravé poledne. Tak snad před to ještě nebudou cpát čtyřhru.
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frenkie57
20.06.2026 21:16
Možná ten časový plán kvůli tomu přerušení celý překopou. To finále se má hrát tedy docela brzy, většinou to bývá o něco později(14,15h). Možná mají pořadatelé vítr z bouřek, nevím, jenom spekuluju.
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tommr
20.06.2026 21:14
debly se vždycky hrajou až po singlech, aby se hráčka která hraje obojí neunavila v deblu před důležitějším zápasem v singlu ...
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frenkie57
20.06.2026 22:12
Ok, díky za vysvětlení.
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The_Punisher
20.06.2026 21:46
Myslím si, že nebudou mít šajnu, i kdyby náhodou Linda finále prohrála
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The_Punisher
20.06.2026 20:54
Teď jsem vařil a nesledovat čtyřhru. Přerušeno pro tmu? :)
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jih
20.06.2026 20:57
Jo jo.
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gugu
20.06.2026 20:30
jeste, ze Linda do te desitky nechce! jak se ji to dneska vyplatilo proti katovi hracek TOP 10 .
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jih
20.06.2026 20:13
Linda se ani nepřevlíkla...?
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tommr
20.06.2026 20:28
vítěznej dres se nemění ...
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tommr
20.06.2026 19:43
Zkusí Linda zabojovat i o titul v deblu? Soupeřky jsou docela hratelný: v semi Eikeri/Gleason a v případným finále Errani/Melichar ...
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Diabolique
20.06.2026 19:46
Errani Melichar moc hratelny nejsou ... pokud proti nim nehraje Katka Terminatorka.
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tommr
20.06.2026 19:51
Errani už je stará a Melichar je strašný kopyto. Finále by bylo hratelný. Těžší bude se do finále dostat ...
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Petruco
20.06.2026 19:37
Já tý holce věřím. Linda už není ta co bejvávala, říkal jsem to. Otrkala se a je teď opravdovou hrozbou každé hráčky.... a je jedno, jestli je některá z nich v Top 10. Zdá se, že Lindě tráva svědčí. Je načase korunovat novou wimbledonskou královnu! Linda si hraje v poklidu to svoje, jakoby bez nervů. To je zbraň, jako sviňa.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 20:30
jestli tady vyhraje, tak bych se nedivil, kdyby ve Wimblu letěla ven do druhého kola. Přát jí budu samozřejmě úspěch, ale nemyslím, že to bude mít vliv na funkci.
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Petruco
20.06.2026 21:45
Tady vyhrát nemusí, Wimbledon je otevřená záležitost. Uvidíme. Však má před sebou ještě X let, aby to jednou dala.
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bardunek666
20.06.2026 19:24
Linda hraje tento týden opravdu dobře. Snad si neschovává horší výkon na finále. Pegula bude těžký oříšek, loni ji ale Linda drtila v Bad Homburgu, ale nakonec zápas prohrála. Doufám tedy, že se jí povede odveta.

Druhý týden travnaté sezóny, tři finále. Snad alepsoj jeden titul klapne!
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jih
20.06.2026 19:29
Odveta už se jí povedla v Pekingu, teď je na řadě zase Pegule.
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chlebavevaju
20.06.2026 19:31
Linda nechce do top10, Pegča se o to s radostí postará.
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jih
20.06.2026 19:31
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tenisman1233
20.06.2026 19:32
Linda neřekla že nechce do top 10,ale že to není její cíl(myslí výše).
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PTP
20.06.2026 19:46
Linda si chce jen tak popelařit v desítce.
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George_Renel
20.06.2026 19:56
Cajthaml?
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Mri
20.06.2026 20:44
Čtyři finále! Ještě Hejtmánek! (Kromě Lindy, Marušky a Jůlinky..)
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horska.kraslice
20.06.2026 19:21
No prosím, za stavu 3:4 jsem se přestala dívat a ono to pomohlo!
Skvělá Linda.
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zfloyd
20.06.2026 19:19
dnes Linda ukázala , že patří minimálně do první desítky , výkon s přehledem a sebejistý , určitě má nějakýho chlapa , to jí dává ten klid
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tenisman1233
20.06.2026 19:20
Na trávě patří mezi top 8 nejlepších hráček.
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hanz
20.06.2026 19:21
To nemyslím, vždycky když někdo někoho má, tak hraje děsivě .... u Badosky s Cycnou to začalo taky v době jejich vztahu...
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chlebavevaju
20.06.2026 19:19
Nosková si naštěstí nezahrála na Bartunkovou a je ve finále, gratulka. Ale známe, jak to má Linda ve finálových zápasech, Pegča se už může pomaličku začít radovat a v noci snít o tom, jak pozvedne pohár.
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jih
20.06.2026 19:21
Pegula ve finále je blbá, no...
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chlebavevaju
20.06.2026 19:24
Tak Sabalča by byla pro Lindu ještě horší, tam by to bylo jasných 2:0.
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frenkie57
20.06.2026 19:51
Ty a Hanz vlastně ani nemusíte nosit gatě, či cokoliv na ten způsob. Neboť je stahujete už cca 20hodin před zápasem. Jste prostě notoričtí stahovači.
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Diabolique
20.06.2026 20:30
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Daniela123
20.06.2026 21:54
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hanz
20.06.2026 19:21
Bohužel, je to tak... Lindička to projede už v hlavě, no...
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hanz
20.06.2026 19:19
Nu, dneska mi Lindička připomněla časy Kvítí, když řádilo na WB... horší je, že tráva v Dojčlandu a Londnu je jiná...
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The_Punisher
20.06.2026 19:18
Výborně, Lindí :)
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Diabolique
20.06.2026 19:17
Hezky finale! Skoda ze to Nikola pred tydnem nezvladla, meli bychom skore proti Alex s nulou.
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modra.pani
20.06.2026 19:16
Pecka a zítra 2 finále!
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PTP
20.06.2026 19:15
Günthart už tam čeká s mikrofonem.
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PTP
20.06.2026 19:14
Nádherný returny, utři si pusu a doraž to
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modra.pani
20.06.2026 19:13
A brejk je na světě!
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zfloyd
20.06.2026 19:14
to jsou děla ty returny absolutně nehratelny
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modra.pani
20.06.2026 19:15
Reagovat
aape
20.06.2026 19:15
Teď to jen dotáhnout
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aape
20.06.2026 19:05
No vypadá to, že Eala se rozehřála na provozní teplotu a naopak Linda o pauze trochu vytuhla
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hanz
20.06.2026 19:06
No, spíš to vypadá, že při tom jednom úderu měla Hemala z pr.ele kliku, ani neví, jak to zahrála a Noskovic se z toho sesypala...
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aape
20.06.2026 19:08
Ale Saša tady tyhle údery předvádí v každém zápase
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chlebavevaju
20.06.2026 19:10
Hráčky, které nehrají a nebo nemají poporce na silový tenis, to musí vykompenzovat nějak jinak.
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chlebavevaju
20.06.2026 19:10
proporce
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hanz
20.06.2026 19:14
Myslíš o tu hranu rakety?
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hanz
20.06.2026 19:05
Noskový začalo hrabat a Hemala tam dává nesmyslný hity, který jí tam padaj...
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chlebavevaju
20.06.2026 19:04
Linda potvrdí, že je správná Češka tenistka a prohraje vítězný zápas. Byl před chvíli nádherný kurz na Ealu - 14.
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Diabolique
20.06.2026 19:18
Tak snad jsi si vsadil
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Sinuhet1
20.06.2026 19:21
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horska.kraslice
20.06.2026 18:38
Tak set je doma. Doufejme, že Linda nepovolí.
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Mony
20.06.2026 18:50
Já taky doufám...Hlavně ne PTPákovi!
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PTP
20.06.2026 18:58
Mony, nemáš bony?
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Mony
20.06.2026 19:24
Už mi došly...dřív, než prošly
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pantera1
20.06.2026 18:37
Nosík zatím v pohodě a hvězdička z Filipín nám lehce pohasíná. Ty černý šatičky ti sluší .
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PTP
20.06.2026 18:48
Linda je pořád větší kočka, po těle žádný fáče nebo tejpy, decentní tetování na kotníčku a pérovku v nosíku
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pantera1
20.06.2026 18:54
Kočky jsou všeobecně pěkná stvoření, obzvlášť ty velký čerrný .
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frenkie57
20.06.2026 20:01
Akorát nesmí přebíhat přes cestu...
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PTP
20.06.2026 20:02
Po přechodu
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frenkie57
20.06.2026 20:15
Jejím nebo po tom namalovaným?
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zfloyd
20.06.2026 19:03
já nemyslím , že pohasíná hraje dobře , má za sebou hodnotné skalpy a ještě není zdaleka vyhráno
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The_Punisher
20.06.2026 18:35
Linda pospíchá ... nemá čas, má ještě čtyřhru
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 18:14
Nosík s Alex na place, ale streamy bídné a navíc bez zvuku
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 18:15
Na Tipsportu bez problémů
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 18:16
njn
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pantera1
20.06.2026 18:17
Canal+ je taky v poho s českým komentem
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 18:27
po kanálech nechodím
Ale našel jsem na YT velmi zábavný live stream s velice svérázným, ani v nejmenším ne profesionálním komentarem nějakého Filipínce
doporučuji konzumovat s ginem
Jorry Padernal
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pantera1
20.06.2026 18:32
To mi nepřipomínej, včera jsem měla špatnej den, pěkně jsem se zhvízdala, ale pomohlo to. Gin je, jak Ibalgin Rapid . Já zůstanu u kanálu, přepínám ještě na Tommyho .
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frenkie57
20.06.2026 20:08
Jednou jsem si ho šel koupit do lékárny, ale zapoměl jsem ten přivlastek. Tak na lékarnici vyhrknu, že chci Ibalgin Šnela...
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pantera1
20.06.2026 21:18
to je dobrý, to se ti povedlo . Uvolnili mi komentáře na ČSFD. Ponížila jsem se a napsala, nějakej Bartoš se po týdnu uráčil napsat.
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frenkie57
20.06.2026 22:18
A dal ti kazání?
Já jsem se ho před lety, když jsem neudělal na poprvé kvíz , abych mohl komentovat, zeptal, za jakých podmínek mohu kvíz opakovat. Vůbec se neráčil obtěžovat s odpovědí, po asi měsíci jsem napsal přímo Pomothymu, odpověď přišla velmi záhy s tím , že už mohu komentovat. A ještě se zeptal, jak se menoval ten redaktor a jak dlouho jsem se nedočkal odpovědi. Tak doufám, že pan Bartož dostal pořádně naloženo za ignoraci.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 21:43
gin se pije sakra dobře, zvláště, když je schovaný třeba v tonicu. Ale dokáže překvapit
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pantera1
20.06.2026 21:49
To mi povídej. Gin s tonikem moje top pití. Dala jsem šest kousků celkem rychle a nebyla jsem najezená. V tom hicu to do mě padalo, jak Němci do zákopů .
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 18:17
Ahoj! btw, ptal ses, co tu chybí... Myslím, že soukromé zprávy, klidně i nějaké jednoduché.
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 18:19
To asi určitě nebude, ale zkusím poptat.
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Serpens
20.06.2026 18:20
Kdysi tu byly.
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 18:55
Ano, ale po redesignu se to dalo pryč, protože to bylo málo používané.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 21:44
málo? to se divím...
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 18:24
škoda, byly by fajn. S někým si člověk chce třeba napsat něco, co nepotřebuje sdílet s ostatními...
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PTP
20.06.2026 18:41
Co je šeptem, to je čertem.
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zfloyd
20.06.2026 17:28
Filipínka je velké formě hraje výborně na to jak vypadá dětsky dává pěkný bomby , je rychlá a nedělá moc chyb , mohla by být jeden z černých koní na Wimbledon , Linda to nebude mít vůbec jednoduché
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tommr
20.06.2026 17:06
A zase to šílený počasí! U nás je vedro k zalknutí a tam kde se hraje tenis musí jako naschvál pršet ...
Je možný že se Linda dneska na kurt nedostane a zítra by jí pak v případě výhry nad Ealou čekal ještě druhej zápas proti odpočatý Pegule. A to má Linda ještě navíc hrát i debla ...
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The_Punisher
20.06.2026 17:46
Koukal jsem se na radar a myslím, že se na kurt Linda určitě dostane. Snad brzy
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Salamander134-
20.06.2026 17:05
Pliskova se v zapase s Bouzkovou zranila a odhlasila se z Eastbourne....
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hanz
20.06.2026 17:06
A co si zranila? Spíš si myslím, že už fyzicky nemohla a je jí jasný, že tři tejdny v kuse by prostě nedala... přecejenom věk
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tommr
20.06.2026 16:57
Kdyby mi někdo před turnajem řek že Linda bude v semifinále hrát s Ealou tak bych to považoval skoro jako jistotu že Linda postoupí do finále. Když jsem ale viděl jak Eala hrála proti Rybakině a Svitolině tak už si s výhrou Lindy tak jistej nejsem ...
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aape
20.06.2026 17:07
Přesně, Eala tu zatím hraje výborně, mohl by to být pěkný zápas
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jih
20.06.2026 16:54
Jaká talentovaná Češka..? To je ale blbost. Linda je už čtvrtý (!) rok v TOP 100 a v podstatě bez propadů se ochomýtá u TOP 10. Linda je špička!
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aape
20.06.2026 17:03
To jen potvrzuje tu větu o talentu, nebo ne?
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jih
20.06.2026 17:20
No nezdůrazňoval bych něco, co je už dávno prokázané. Zpátečnický titulek to je.
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 17:21
Lidi, o čem to mluvíte?
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jih
20.06.2026 17:22
To je v tom X okně.
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Ondřej.Jirásek
20.06.2026 17:25
Aha
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George_Renel
20.06.2026 16:46
Koalu je třeba zabrzdit.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 16:44
tak Xeně nakonec zazpíval kanárek od Pegule, když už ne od Nikoly.
Pěkná práce
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Diabolique
20.06.2026 16:43
To jak dneska Pegula vypraskala Urvalenku trochu snizuje vyznam vcerejsiho vyhraneho setu Nikoly ...
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honza.khp
20.06.2026 16:45
no ono to mohlo být 6:0 i ve 2. setu včera, ale holt se Nikola lekla, Jess je přeci jen jiná liga
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George_Renel
20.06.2026 16:46
To přece nebylo o jednom vyhraném setu......
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 16:47
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 16:46
tahaly se v TB. Ten ani třetí set jsem neviděl, tak důvod toho debaklu neznám, ale význam Nikčou vyhraného setu nic nesníží.
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Diabolique
20.06.2026 17:41
Jezismarja precti si co pisu. OMG! Vyznam vcerejska byl nejvetsi v tom jak se Nikola drzela ve tretim setu. A taky jak si nic nedelala z toho, kdyz Urvalenku drtila.
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Tomas_Smid_fan
20.06.2026 18:04
čtu: ...trochu snizuje vyznam vcerejsiho vyhraneho setu Nikoly

tomu oponuju, že nesníží, tak nevím, co máš za OMG problém
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Diabolique
20.06.2026 19:22
OMG!

Ja: Snedl jsem rohlik, tak mam trochu mensi hlad.
Smid: Nene, rohlik te nemohl zasytit, je to uplne stejny jako kdybys nic nesnedl.

To mam vysvetlovat jak pro maly deti?
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