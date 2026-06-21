ŽIVĚ: V Berlíně prší, finále nemůže začít. Nosková zabojuje o titul a debut v TOP 10

DNES, 11:40
Aktuality 5
WTA BERLÍN - Linda Nosková si může v neděli na travnaté pětistovce v Berlíně zajistit nejen druhý kariérní titul, ale také premiérový posun do elitní desítky žebříčku. Neskutečně rozjetá česká tenistka však čelí ve finále strašně těžké výzvě. A sice favorizované světové čtyřce Jessice Pegulaové ze Spojených států. Zápas vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Linda Nosková bojuje o titul v Berlíně (© TOBIAS SCHWARZ / AFP)

Pegulaová – Nosková | 12:30 / nehraje se pro déšť

Nosková hraje v Berlíně ve fantastické formě a ani jedné ze čtyř soupeřek nepovolila více než šest gamů. Výborný výkon bude určitě potřebovat i ve finále, protože vyzve světovou čtyřku a předloňskou šampionku Pegulaovou, která v semifinále vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.

Finálové zápasy Noskové vůbec nejdou, což potvrzuje bilance 1:5. Na trávě je ve finále poprvé v kariéře. Ve vzájemné bilanci s Pegulaovou vede 2:1, ale pokaždé se jednalo o tuhou bitvu. Američanka měla navrch jen loni na trávě v Bad Homburgu, kde ovšem Nosková podávala na vítězství.

Finále mělo odstartovat ve 12:00, ale kvůli vydatnému dešti začne nejdříve ve 12:30.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 500 v Berlíně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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chlebavevaju
21.06.2026 12:08
Organizace turnaje by měla být umožněna pouze za podmínky zatahovací střechy. Pokud ho turnaj a kurt nemá, smůla (stačil by na hlavním kurtu). Takhle to totálně brzdí program nejen turnaje, ale i samotných tenistů, kteří už by například druhý den měli hrát někde jinde. Neuvěřitelné, ve 21. století se stále spoléhat na počasí.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 12:04
vypadá to, že Kačenka si dneska moc nezahraje
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 12:01
Kačence m*dlo v hlavě a první set je v tahu...
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pantera1
21.06.2026 12:07
A má bebi na levém koleni, no asi se chce rozehrát před W, ale moc to zatím nevypadá.
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subaru
21.06.2026 11:58
Dnes se nedohraje.
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