ŽIVĚ: V Berlíně prší, finále nemůže začít. Nosková zabojuje o titul a debut v TOP 10
Pegulaová – Nosková | 12:30 / nehraje se pro déšť
Nosková hraje v Berlíně ve fantastické formě a ani jedné ze čtyř soupeřek nepovolila více než šest gamů. Výborný výkon bude určitě potřebovat i ve finále, protože vyzve světovou čtyřku a předloňskou šampionku Pegulaovou, která v semifinále vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Finálové zápasy Noskové vůbec nejdou, což potvrzuje bilance 1:5. Na trávě je ve finále poprvé v kariéře. Ve vzájemné bilanci s Pegulaovou vede 2:1, ale pokaždé se jednalo o tuhou bitvu. Američanka měla navrch jen loni na trávě v Bad Homburgu, kde ovšem Nosková podávala na vítězství.
Finále mělo odstartovat ve 12:00, ale kvůli vydatnému dešti začne nejdříve ve 12:30.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
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