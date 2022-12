Dánský favorit Rune podle očekávání ovládl hlasování o Nováčka roku

Trofej byla určena pro tenisty, kteří se v tomto roce poprvé dostali do první stovky žebříčku a na profesionální tour dosáhli největších úspěchů.

Jednadvacetiletý Lehečka letos debutoval na všech čtyřech grandslamech. Zahrál si semifinále na turnaji ATP v Rotterdamu, vyhrál challenger v Liberci a jako první Čech se kvalifikoval na Turnaj mistrů pro hráče do 21 let, kde v listopadu postoupil do finále. Sezonu zakončil na 81. místě.

Rune před listopadovým triumfem na pařížském Masters vyhrál turnaje v Mnichově a Stockholmu, dvakrát byl ještě ve finále. Rok zahájil jako 102. tenista světa a zakončil jako jedenáctý.

"Jsem nesmírně šťastný, že jsem získal ocenění Nováček roku, moc to pro mě znamená," řekl Rune ve videonahrávce pro média. "Celý rok jsem tvrdě pracoval, abych si vedl co nejlépe, a je opravdu příjemné vidět, že pro mě [hlasovali] kolegové, takže to pro mě hodně znamená. Už se nemůžu dočkat roku 2023 a doufám, že to bude další skvělý rok."

Společně s ním a Lehečkou byli v nominaci Američan Ben Shelton, Chun-Hsin Tseng z Tchaj-wanu a Brit Jack Draper.

Předloni ocenění získal Španěl Carlos Alcaraz, který letošní sezonu zakončil jako nejmladší světová jednička.

A name to remember @holgerrune2003 is your 2022 Newcomer of the Year #ATPAwards pic.twitter.com/rxiq1SJyfF — ATP Tour (@atptour) December 13, 2022