Dary pro Austrálii: 500.000 dolarů od ATP, 400.000 od ITF

Půl milionu dolarů od ATP dostane Světový fond na ochranu přírody (World Wide Fund for Nature), což mezinárodní nezisková organizace podporující ochranu divoké přírody.

Peníze od ITF půjdou australskému Červenému kříži, jehož pracovníci pomáhají mimo jiné v evakuačních centrech.

Kvůli rozsáhlým požárům na ploše větší než Česko přišlo v minulých měsících o život už 28 lidí, tisíce ztratily své domovy a zemřela více než milarda divoce žijících zvířat.

"Austrálie je úžasná a vřelá země, na začátku každé sezony se tu ítíme jako doma. Proto je pro nás zničující vidět tak obrovské škody na divokých zvířatech a přírodě způsobené požáry. Tento dar je jménem všech hráčů ATP. Naše myšlenky a podpora je se všemi, kterých se to týká," řekl Djokovič po včerejším triumfu Srbska na ATP Cupu.

Thank you @atptour, @DjokerNole and @RafaelNadal for your generous donation of $750,000 to World Wildlife Fund #ATPCup pic.twitter.com/roB1yMZy94