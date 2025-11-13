De Minaur zaskočil na Turnaji mistrů Fritze, Australanův osud má v rukou Alcaraz

TURNAJ MISTRŮ - Alex de Minaur (26) si ve svém závěrečném vystoupení na Turnaji mistrů překvapivě poradil s Taylorem Fritzem (28) ve dvou setech 7:6, 6:3 a udržel si tak naději na postup do semifinále. K tomu však potřebuje, aby ve večerním zápase porazil už jistý postupující Carlos Alcaraz (22) domácího Lorenza Musettiho (23). Pro Fritze naopak turnaj po dnešní porážce s jistotou skončil.
Alex de Minaur v zápase proti Tayloru Fritzovi (@ LaPresse / ddp USA / Profimedia)

Fritz – De Minaur 6:7, 3:6

Lepší vstup do dvanáctého vzájemného duelu měl De Minaur, který hned ve třetí hře sebral svému soupeři servis. Australan byl v úvodu utkání aktivnějším hráčem, tradičně výborným pohybem nedával Fritzovi šanci k zakončení a šel do vedení 3:1.

Rodák ze Santa Fe se ale postupem času dostával do tempa. Výrazně zpřesnil hru, světovou sedmičku dostával pod tlak a vyplatilo se mu to. V šesté hře to byl on, kdo uspěl na returnu, brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení 4:3.

Fritz se do problémů dostal za stavu 5:5, kdy musel odvracet další hrozbu ztráty podání, dokázal si však poradit, a vítěze úvodního dějství tak musel určit tie-break. V něm měl navrch De Minaur, ovládl ho 7:3 a udržel si tak naději na postup do semifinále. Tu mu mohla zajistit právě jen dvousetová výhra nad Fritzem.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rodák ze Sydney, povzbuzený vítězstvím v prvním setu, vstoupil výborně i do toho druhého. Hned ve druhé hře znovu prolomil Američanovo podání, brejk následně potvrdil a vedl již 3:0. Fritz se své první hry ve druhém setu dočkal až ve čtvrtém gamu, na returnu však rozjetému soupeři nepůsobil žádné větší problémy.

De Minaur si za stavu 5:2 vypracoval na returnu mečbol, proměnit ho ale nedokázal. Australan však stejné problémy jako s Musettim, kdy zápas právě ze stavu 5:3 ve třetím setu ztratil, nepřipustil.

Utkání dovedl k vítězství po setech 7:6, 6:3 a udržel naději na postup do semifinále. Proti Fritzovi si připsal sedmou výhru z dvanácti vzájemných zápasů. De Minaur startuje na Turnaji mistrů podruhé a připsal si svou vůbec první výhru po předcházejících pěti porážkách.

"Konečně se mi tady podařilo vyhrát zápas. Zkusím se uvolnit a uvidíme, co se dnes večer stane," říkal po zápase spokojený vítěz.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
pantera1
13.11.2025 17:02
Nikdy neříkej nikdy, Klokan to zvládl. Nechce být grilován to je jasný .
Reagovat
com
13.11.2025 16:06
Chybi mi zde postupova tabulka stejne jako byla u clanku Turnaje Mistryn smile
Reagovat
The_Punisher
13.11.2025 16:27
Ta už se tady ale objevila! Povinně číst všechny články V návaznosti na tento výsledek 2:0,

- pokud vyhraje Carlos (jedno jakým výsledkem), pak postupuje Carlos (1.) a De Minaur (2.).
- Pokud vyhraje Lorenzo (jedno jakým výsledkem), postupuje Lorenzo (1.) a Carlos (2.)
Reagovat
com
13.11.2025 16:55
jo uz sem ji objevil.. smile To je tim, ze je tu moc clanku a pod kazdym clankem ani ne 10 komentaru
Reagovat

