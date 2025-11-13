De Minaur zaskočil na Turnaji mistrů Fritze, Australanův osud má v rukou Alcaraz
Fritz – De Minaur 6:7, 3:6
Lepší vstup do dvanáctého vzájemného duelu měl De Minaur, který hned ve třetí hře sebral svému soupeři servis. Australan byl v úvodu utkání aktivnějším hráčem, tradičně výborným pohybem nedával Fritzovi šanci k zakončení a šel do vedení 3:1.
Rodák ze Santa Fe se ale postupem času dostával do tempa. Výrazně zpřesnil hru, světovou sedmičku dostával pod tlak a vyplatilo se mu to. V šesté hře to byl on, kdo uspěl na returnu, brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení 4:3.
Fritz se do problémů dostal za stavu 5:5, kdy musel odvracet další hrozbu ztráty podání, dokázal si však poradit, a vítěze úvodního dějství tak musel určit tie-break. V něm měl navrch De Minaur, ovládl ho 7:3 a udržel si tak naději na postup do semifinále. Tu mu mohla zajistit právě jen dvousetová výhra nad Fritzem.
Rodák ze Sydney, povzbuzený vítězstvím v prvním setu, vstoupil výborně i do toho druhého. Hned ve druhé hře znovu prolomil Američanovo podání, brejk následně potvrdil a vedl již 3:0. Fritz se své první hry ve druhém setu dočkal až ve čtvrtém gamu, na returnu však rozjetému soupeři nepůsobil žádné větší problémy.
De Minaur si za stavu 5:2 vypracoval na returnu mečbol, proměnit ho ale nedokázal. Australan však stejné problémy jako s Musettim, kdy zápas právě ze stavu 5:3 ve třetím setu ztratil, nepřipustil.
Utkání dovedl k vítězství po setech 7:6, 6:3 a udržel naději na postup do semifinále. Proti Fritzovi si připsal sedmou výhru z dvanácti vzájemných zápasů. De Minaur startuje na Turnaji mistrů podruhé a připsal si svou vůbec první výhru po předcházejících pěti porážkách.
"Konečně se mi tady podařilo vyhrát zápas. Zkusím se uvolnit a uvidíme, co se dnes večer stane," říkal po zápase spokojený vítěz.
