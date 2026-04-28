Nejsem šampionka, prohraju. Ruská kometa opět předvedla nevídaný emoční kolaps
Andrejevová byla v boji o čtvrtfinále na antukové tisícovce v Madridu proti až 63. hráčce světa Bondarové obrovskou favoritkou. O to větším překvapením bylo, že ruská favoritka po nepovedeném tie-breaku ztratila úvodní dějství. Od začátku druhého setu se však rozehrála a zdálo se, že zápas snadno otočí.
Za stavu 5:1 ve třetí sadě se však naprosto sesypala, přestože už byla kousíček od postupu. Předvedla obrovský kolaps a ztratila pět her v řadě. V deváté hře nevyužila mečbol a nejen, že se jí nedařilo herně, ale odešla také psychicky a opět ukázala, že je stále mentálně nevyzrálá.
"Nejsem šampionka. Nejsem šampionka. Prohraju. Prohraju," řekla směrem ke svému týmu z lavičky za stavu 5:6 po ztrátě vedení. Tento výlev emocí ji však pomohl k obratu a zápas dovedla do vítězného konce. Po čisté hře na servisu si zajistila rozhodující zkrácenou hru, kterou ovládla poměrem 7:5. Po zápase se neubránila slzám.
Podobné nevyrovnané chování už letos předvedla. Určitě každý český tenisový fanoušek si vzpomene na její výbuch v Indian Wells proti Kateřině Siniakové. V zápase se vztekala, hádala s rozhodčí, lámala rakety a kurt opouštěla v slzách s tím, že při odchodu nadávala divákům.
Naštvaná Andrejevová po bolestivé porážce vybuchla. Ničila rakety a nadávala dívákům
Tak zvolila chytrou taktiku..dovolila si prohrat...tohle zverejnila..a šlo to..
zapas jsem nevidela
Niektorí jej búrlivé emócie pripisujú veku, iní povahe ... čas ukáže, čo z toho je pravda (ja sa prikláňam k povahe), ale zrejme ju to výkonnostne limituje
Tá Conchita je ale asi celkom remeň trénerka, takže by som to pripísal aj tejto vzťahovej dynamike. Tlačiť na ňu musí celkom kvalitne.