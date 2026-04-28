Nejsem šampionka, prohraju. Ruská kometa opět předvedla nevídaný emoční kolaps

DNES, 11:27
Mirra Andrejevová na tisícovce v Madridu opět předvedla svou mentální nevyzrálost. Stále teprve osmnáctiletá ruská kometa v osmifinálovém zápase proti Anně Bondarové vedla už 5:1 ve třetím setu. Předvedla však nevídaný kolaps, nevyužila mečbol a ztratila pět her v řadě. "Nejsem šampionka. Nejsem šampionka. Prohraju. Prohraju," řekla směrem ke svému týmu po ztrátě vedení.
Mirra Andrejevová se znovu předvedla

Andrejevová byla v boji o čtvrtfinále na antukové tisícovce v Madridu proti až 63. hráčce světa Bondarové obrovskou favoritkou. O to větším překvapením bylo, že ruská favoritka po nepovedeném tie-breaku ztratila úvodní dějství. Od začátku druhého setu se však rozehrála a zdálo se, že zápas snadno otočí.

Za stavu 5:1 ve třetí sadě se však naprosto sesypala, přestože už byla kousíček od postupu. Předvedla obrovský kolaps a ztratila pět her v řadě. V deváté hře nevyužila mečbol a nejen, že se jí nedařilo herně, ale odešla také psychicky a opět ukázala, že je stále mentálně nevyzrálá.

"Nejsem šampionka. Nejsem šampionka. Prohraju. Prohraju," řekla směrem ke svému týmu z lavičky za stavu 5:6 po ztrátě vedení. Tento výlev emocí ji však pomohl k obratu a zápas dovedla do vítězného konce. Po čisté hře na servisu si zajistila rozhodující zkrácenou hru, kterou ovládla poměrem 7:5. Po zápase se neubránila slzám.

Podobné nevyrovnané chování už letos předvedla. Určitě každý český tenisový fanoušek si vzpomene na její výbuch v Indian Wells proti Kateřině Siniakové. V zápase se vztekala, hádala s rozhodčí, lámala rakety a kurt opouštěla v slzách s tím, že při odchodu nadávala divákům.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

alcaraz.dva
28.04.2026 12:05
Zřejmě dostala do bodu, kdy strach ji paralizoval, nevěděla..co má dělat dál..

Tak zvolila chytrou taktiku..dovolila si prohrat...tohle zverejnila..a šlo to..
zapas jsem nevidela
Oin
28.04.2026 11:55
Leylah ji dnes vyškolí.
Diabolique
28.04.2026 11:58
Saulnier
28.04.2026 11:39
Dôležité je, že to bola len frustrácia, samu seba o tom nepresvedčila a zvíťazila

Niektorí jej búrlivé emócie pripisujú veku, iní povahe ... čas ukáže, čo z toho je pravda (ja sa prikláňam k povahe), ale zrejme ju to výkonnostne limituje

Tá Conchita je ale asi celkom remeň trénerka, takže by som to pripísal aj tejto vzťahovej dynamike. Tlačiť na ňu musí celkom kvalitne.
