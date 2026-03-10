Naštvaná Andrejevová po bolestivé porážce vybuchla. Ničila rakety a nadávala dívákům
Andrejevová nedokázala skrýt své emoce už v průběhu utkání a jasně dávala najevo, že se svým výkonem není spokojená. V první sadě se mlátila do nohou a dohadovala se svým týmem i s hlavní rozhodčí. I díky častému hlasitému povzbuzování nakonec úvodní dějství dokázala otočit.
Ve vyrovnaném druhém setu měla za stavu 4:3 a 40:0 navrch. Tři brejkboly v řadě však zahodila a set následně ztratila v tie-breaku. Po nevynucené chybě při setbolu Siniakové si zlost vybila na své raketě, kterou rozbila vedle lavičky a okamžitě dostala varování. Tím její nechvalné vystoupení ale neskončilo.
Křičela směrem ke svému boxu, kde seděl její tým v čele s trenérkou Conchitou Martínezovou i členové její rodiny. Podle všeho jim dokonce naznačila, aby opustili tribunu. Své chování nezlepšila ani v rozhodující sadě a předvedla ještě pořádný výbuch.
Poté, co česká hráčka za stavu 5:3 proměnila první mečbol trefením pásky, Andrejevová hodila vzteky raketu k síti. Podání ruky se Siniakovou i rozhodčí chtěla mít co nejrychleji za sebou a následně ještě praštila raketou. Po zápase se obě hráčky neubránily slzám.
Rozzlobená ruská teenagerka z kurtu rychle zmizela a jejím posledním momentem na turnaji byl výkřik směrem k divákům, kterým sprostě nadávala. "Všichni jděte do pr***e," řvala a ukazovala směrem k hledišti. Část publika na její slova reagovala hlasitým pískotem.
Andrejevová, na kterou rozhodně dolehl i tlak obhajoby titulu, tak bolestivou porážku nedokázala absolutně zkousnout. I přesto, že skončila už ve třetím kole, v žebříčku jí výrazný propad nečeká. V živém pořadí spadla o dvě pozice a pravděpodobně se udrží v TOP 10.
