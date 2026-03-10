Naštvaná Andrejevová po bolestivé porážce vybuchla. Ničila rakety a nadávala dívákům

Mirra Andrejevová (18) nebude na své letošní vystoupení v Indian Wells vzpomínat v dobrém. V roli obhájkyně titulu skončila už ve třetím kole, kde padla po obrovské bitvě s Kateřinou Siniakovou. Už v průběhu zápasu byla velmi frustrovaná a zlost si vybila nejen na svých raketách, ale řvala i na svůj tým. Z kurtu nakonec odcházela v slzách a sprostě nadávala divákům.
Mirra Andrejevová při odchodu z kurtu nadávala divákům (@ MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Andrejevová nedokázala skrýt své emoce už v průběhu utkání a jasně dávala najevo, že se svým výkonem není spokojená. V první sadě se mlátila do nohou a dohadovala se svým týmem i s hlavní rozhodčí. I díky častému hlasitému povzbuzování nakonec úvodní dějství dokázala otočit.

Ve vyrovnaném druhém setu měla za stavu 4:3 a 40:0 navrch. Tři brejkboly v řadě však zahodila a set následně ztratila v tie-breaku. Po nevynucené chybě při setbolu Siniakové si zlost vybila na své raketě, kterou rozbila vedle lavičky a okamžitě dostala varování. Tím její nechvalné vystoupení ale neskončilo.

Křičela směrem ke svému boxu, kde seděl její tým v čele s trenérkou Conchitou Martínezovou i členové její rodiny. Podle všeho jim dokonce naznačila, aby opustili tribunu. Své chování nezlepšila ani v rozhodující sadě a předvedla ještě pořádný výbuch.

Poté, co česká hráčka za stavu 5:3 proměnila první mečbol trefením pásky, Andrejevová hodila vzteky raketu k síti. Podání ruky se Siniakovou i rozhodčí chtěla mít co nejrychleji za sebou a následně ještě praštila raketou. Po zápase se obě hráčky neubránily slzám.

Rozzlobená ruská teenagerka z kurtu rychle zmizela a jejím posledním momentem na turnaji byl výkřik směrem k divákům, kterým sprostě nadávala. "Všichni jděte do pr***e," řvala a ukazovala směrem k hledišti. Část publika na její slova reagovala hlasitým pískotem.

Andrejevová, na kterou rozhodně dolehl i tlak obhajoby titulu, tak bolestivou porážku nedokázala absolutně zkousnout. I přesto, že skončila už ve třetím kole, v žebříčku jí výrazný propad nečeká. V živém pořadí spadla o dvě pozice a pravděpodobně se udrží v TOP 10.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
George_Renel
10.03.2026 11:25
Nechápu co by Ruska chtěla. Myslí si snad že si celý svět před osmnáctkou sedne na zadek?
vergus
10.03.2026 11:25
Ještě by se slušelo zmínit, že jeden fanoušek požádal po zápase Katku o suvenýr a ta mu dala podepsanou rozmlácenou raketu od Mirry
Blondie
10.03.2026 11:31
Nene :D
lana
10.03.2026 11:33
Tak Katka mu tu raketu asi nedala, ale když ji podepisovala, musel to být pro ni celkem vtipný moment
Krisboy
10.03.2026 11:36
The_Punisher
10.03.2026 11:41
To se mi snad nechce ani věřit
Diabolique
10.03.2026 11:51
Jestli fakt, tak to je naprosto boží!!!
lana
10.03.2026 11:54
x.com/BlakeArthur24/status/2031253134904012939
Diabolique
10.03.2026 12:12
Levinest
10.03.2026 11:22
Kateřina mi udělala obrovskou radost. Jak předvedenou hrou, tak také porážkou zrovna této hráčky!
Oin
10.03.2026 11:09
Ošklivý mongolský syslík.
KvitkaBitka
10.03.2026 11:06
Ruská špína. Do zákopů s ní.
Blondie
10.03.2026 10:51
Kéž začal její brutální pád žebříčkem.
Krisboy
10.03.2026 11:14
Spadla jen o dvě místa. O další dvě by se propadla v případě, že by Pupík s Muškou spolu hrály finále
Blondie
10.03.2026 11:30
Však mluvím o začátku :D
HuckoShark
10.03.2026 10:43
Zajímavé, že tyto excesy dělají stále stejné firmy. Medvěděv, Rublev, Andreeva. Místo toho, aby si vážili, že mohou jako Rusáci hrát, ještě tohle k tomu. Škoda, že nemají stopku jako ostatní sporty.
GaelM
10.03.2026 10:45
jih
10.03.2026 10:56
SydneyOpen
10.03.2026 10:57
Přesně, můžou být rádi že nehrajou někde v Zemljance s Bělorusákama, ale můžou hrát normálně po světě. Škoda, že WTA, ATP a ITF nemají koule jako IBU nebo IAAF atletika
Mantra
10.03.2026 12:36
Bacha. Někteří tady tyhle nazory nemají rádi. Jako i jinde. Myslí že jsou hrdinové nové doby, když hájí dobytek a zlo.
alcaraz.dva
10.03.2026 12:41
Spatne korene maji obe hracky..ne?
Mantra
10.03.2026 12:48
To mají, ale o tom nemluvím.
Mantra
10.03.2026 12:49
Ps. O té huse to znáš? Jinak jsem tě navrhoval jako dopisovatelku na tp. Tenis je tvá domena. Te se drž
Martinice
10.03.2026 10:39
vůbec jí nefandím...ale talent a šikovná je, to se musí nechat....její chování snad pochopí jen John McEnroe ....potřebuje pevnou a přísnou ruku...někoho, jako má Rybakina
Krisboy
10.03.2026 10:38
Tak to na na ty highlights těším ještě více
Mantra
10.03.2026 10:37
už se odkopává, kometa
aligo
10.03.2026 10:32
Jasně ukázala, že je kosočtverec s čárkou uprostřed Přesně tak, jak ji hodně lidí vnímá
