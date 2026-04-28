Královna klíčových tiebreaků! Nosková v Madridu potvrdila nevídanou statistiku...
Už jste vypínali přenos se smutným konstatováním, že Noskové to tentokrát nevyjde? Není divu. Česká tenistka po fantastickém prvním setu, který získala 6:2, ve druhém šlapala vodu a ztratila ho jasně 1:6. Ani ve třetím nic nenasvědčovalo změně. Nosková prohrávala 1:4, na podání šla navíc Gauffová.
Svěřenkyně Tomáše Krupy ale názorně prokázala, že stoický výraz v tváři, kterým se na kurtu většinou prezentuje, rozhodně není naučenou pózou. S klidem šampionky náskok smazala, v tie-breaku to ale byla znovu ona, kdo nestíhal. Alespoň zpočátku. Ani ztráta 0:3 však Noskovou nezlomila. Nervydrásající duel otočila, proměnila první mečbol a mohla se radovat z postupu do premiérového madridského čtvrtfinále.
Pro Noskovou ale taková situace není ničím novým. Z posledních pěti duelů, které rozhodovala až zkrácená hra třetího setu, vždy slavila vítězství. Ale popořádku. Vše začalo v minulém roce na turnaji v Nottinghamu, kde v prvním kole zdolala po velkém boji Rumunku Ancu Todoniovou 8:6 ve zkrácené hře třetí sady. V semifinále turnaje v Pekingu přehrála už podstatně těžší kalibr – Jessicu Pegulaovou po setech 6:3, 1:6 a 7:6, v tie-breaku pak 8:6.
Hned na následujícím podniku ve Wuhanu si v prvním kole poradila s Julií Putincevovou ve zkrácené hře rozhodující sady 7:2. Ještě v čerstvé paměti je letošní bláznivý duel Billie Jean King Cupu s Belindou Bencicovou, kdy Nosková po odvrácených mečbolech získala třetí sadu v tie-breaku 11:9. A o posledním duelu s Gauffovou již řeč byla.
Naposledy tak podobně vypjatý duel nezvládla loni v prvním kole turnaje v Miami, kdy podlehla v tie-breaku rozhodující sady domácí McCartney Kesslerové. Bude se Noskové stoický klid, s kterým řeší kritické situace, hodit i v boji o semifinále?
Fantazie! Nosková otočila ztracený zápas s Gauffovou, v Madridu je ve čtvrtfinále
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře