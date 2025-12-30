Definitivní odchod z Ruska, nemožnost vídat rodiče a stres. Kasatkinová musela dobít baterky
"Pro nás tenisty je dost těžké se smířit s tím, že potřebujete pauzu. Máme jeden turnaj za druhým a musíme obhajovat body, což přináší další stres. Já jsem prostě měla pocit, že kdybych dál tlačila na pilu, bylo by to se mnou ještě horší," řekla Kasatkinová agentuře Australian Associated Press.
Někdejší světová osmička se rozhodla pro pauzu v zájmu svého duševního zdraví, na němž se negativně podepsalo náročné cestování, stresující proces vyřizování žádosti o trvalý pobyt v Austrálii a nemožnost vídat se s rodiči, kteří zůstali v Rusku.
"První tři týdny to byla katastrofa. Vůbec jsem si to (pauzu) neužívala. Přišlo mi, že jsem nešťastná a na opravdu temném místě. Po šesti týdnech mám pocit, že jsem konečně dobila baterky. Potřebovala jsem to, abych pochopila, že existují určité limity, které můžete překonat, a pak si musíte dát volno, aby vám z toho nehráblo," prohlásila vítězka osmi turnajů WTA.
Kasatkinová od března reprezentuje Austrálii místo rodného Ruska, kde je nežádoucí osobou. Po invazi na Ukrajinu v roce 2022 se totiž veřejně postavila proti válce, navíc otevřeně mluví o své homosexuální orientaci.
Turnaj v Brisbane začne v neděli. Mezi přihlášenými jsou i Linda Nosková, Marie Bouzková, Tereza Valentová, Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová.
