Del Potro jde na další operaci kolena a chce stihnout OH v Tokiu

Juan Martín del Potro se rozhodl podstoupit další operaci kolena a doufá, že díky tomu stihne start na olympijských hrách v Tokiu. Bývalý třetí hráč světového žebříčku, jenž se po sérii zranění už několik let pokouší vrátit na vrchol, na instagramu oznámil, že zákrok absolvuje dnes v Chicagu.

"Zkoušeli jsme konzervativní léčbu, ale pořád mám bolesti. Doktor ví, že chci zase hrát tenis a chci startovat na olympiádě, takže jsme se shodli, že operace bude co nejdříve," napsal majitel bronzu z OH 2012 v Londýně a stříbra z Ria de Janeiro 2016. Dvouhra mužů v Tokiu by měla začít 24. července.

Vítěz US Open z roku 2009 měl dlouhodobé problémy se zápěstími, které musel řešit opakovanými operacemi. Od roku 2018, kdy si na Masters v Šanghaji zlomil čéšku, navíc podstoupil i tři operace kolena. Poslední v srpnu loňského roku.

Dvaatřicetiletý Argentinec se už dříve nechal slyšet, že chce kariéru ukončit podle svého a ne kvůli zdraví. Na kurtech se naposledy představil v polovině roku 2019, od lednového úmrtí otce ale cítí, že ho to táhne zpátky. "Cítím, že mi shora dodává sílu. Tak jsem se jednou ráno probudil a zavolal doktorovi. Věděl jsem, že to musím ještě zkusit," uvedl Del Potro.