Demolice za 48 minut. Šalková zničila domácí naději a vyzve slovenskou hvězdičku
Šalková – Radišičová 6:2, 6:0
Na papíře měla Šalková pro úvodní kolo probíhajícího turnaje kategorie WTA 125 ve Slovinsku velmi jednoduchou soupeřku a předpoklady se naplnily. Nasazená čtyřka strávila na kurtu pouhých 48 minut a Radišičové skoro nic nedovolila.
Domácí divoká karta nedokázala v ani jednom setu vzdorovat víc než 25 minut. Šalková začala utkání brejkem a v úvodním dějství ztratila na vlastním podání pouhé tři fiftýny. Stejný počet bodů povolila Slovince na returnu i v dalším setu. Ten sice trval o dvě minuty déle, nicméně česká favoritka v něm dominovala ještě výrazněji a soupeřce nadělila potupného kanára.
Šalková se vrátila na nižší úroveň a na antukové dvorce po dalším nezdaru v kvalifikaci na grandslamech, na US Open vypadla těsně před branami hlavní soutěže. Před týdnem v Montreux urvala derby se Sárou Bejlek, ale ve druhém kole nečekaně prohrála s Andreou Lázarovou.
Po souboji s Radišičovou ji v dalším kole v Lublani čeká zřejmě mnohem těžší zápas. V souboji o své první čtvrtfinále od více než měsíc staré semifinálové účasti ve Varšavě totiž vyzve slovenskou hvězdičku Jamrichovou, které může vrátit porážku z Bratislavy 2022.
Teenagerka Jamrichová má za sebou velmi úspěšnou juniorskou kariéru. V dívčím žebříčku to dotáhla až na post světové jedničky a loni kralovala ve dvouhře na Australian Open a ve Wimbledonu. Nyní už se soustředí na profesionální úroveň, pořád stoupá žebříčkem a loni dvakrát triumfovala na okruhu ITF.
