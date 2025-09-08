Demolice za 48 minut. Šalková zničila domácí naději a vyzve slovenskou hvězdičku

DNES, 11:45
Aktuality 0
WTA 125 LUBLAŇ - Dominika Šalková (21) suverénně potvrdila roli obrovské favoritky v prvním kole turnaje WTA 125 ve slovinské Lublani. Nasazená čtyřka si za pouhých 48 minut poradila 6:2, 6:0 s domácí divokou kartou Nikou Radišičovou (25) a bude bojovat o své první čtvrtfinále od konce července. Jako další se jí do cesty postaví slovenská hvězdička Renáta Jamrichová (18).
Profily hráčů
Radisic Nika
Šalková Dominika
Jamrichova Renata
Dominika Šalková zvládla první kolo naprosto suverénně (© ČTK / Lebeda Pavel)

Šalková – Radišičová 6:2, 6:0

Na papíře měla Šalková pro úvodní kolo probíhajícího turnaje kategorie WTA 125 ve Slovinsku velmi jednoduchou soupeřku a předpoklady se naplnily. Nasazená čtyřka strávila na kurtu pouhých 48 minut a Radišičové skoro nic nedovolila.

Domácí divoká karta nedokázala v ani jednom setu vzdorovat víc než 25 minut. Šalková začala utkání brejkem a v úvodním dějství ztratila na vlastním podání pouhé tři fiftýny. Stejný počet bodů povolila Slovince na returnu i v dalším setu. Ten sice trval o dvě minuty déle, nicméně česká favoritka v něm dominovala ještě výrazněji a soupeřce nadělila potupného kanára.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Šalková se vrátila na nižší úroveň a na antukové dvorce po dalším nezdaru v kvalifikaci na grandslamech, na US Open vypadla těsně před branami hlavní soutěže. Před týdnem v Montreux urvala derby se Sárou Bejlek, ale ve druhém kole nečekaně prohrála s Andreou Lázarovou.

Po souboji s Radišičovou ji v dalším kole v Lublani čeká zřejmě mnohem těžší zápas. V souboji o své první čtvrtfinále od více než měsíc staré semifinálové účasti ve Varšavě totiž vyzve slovenskou hvězdičku Jamrichovou, které může vrátit porážku z Bratislavy 2022.

Teenagerka Jamrichová má za sebou velmi úspěšnou juniorskou kariéru. V dívčím žebříčku to dotáhla až na post světové jedničky a loni kralovala ve dvouhře na Australian Open a ve Wimbledonu. Nyní už se soustředí na profesionální úroveň, pořád stoupá žebříčkem a loni dvakrát triumfovala na okruhu ITF.

Výsledky turnaje WTA 125 v Lublani

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist