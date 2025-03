Derby v poušti. Česko má jistou osmifinalistku, favoritkou je Muchová

Karolína Muchová (28) a Kateřina Siniaková (28) si na prestižní tisícovce v Indian Wells zajistily vzájemný duel a také se postaraly o to, že český tenis má jisté zastoupení v osmifinále ženského turnaje. Favoritkou na postup je nasazená Muchová a vítězka bude poslední českou nadějí napříč dvouhrami. Iga Šwiateková (23) bude pokračovat v obhajobě loňského triumfu, ve třetím kole nastoupí proti Dajaně Jastremské (24).

Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 9. 3.

Češi v akci

Muchová (15-ČR) - Siniaková (ČR) | Stadium 3 (20:30 SEČ)



Obhajoba titulu

Šwiateková (2-Pol.) - Jastremská (Ukr.) | Stadium 1 (19:00 SEČ)

Muchová je proti Siniakové favoritkou

Ženský turnaj bude mít české zastoupení v osmifinálové fázi. Ve třetím kole totiž svedou derby Karolína Muchová a Kateřina Siniaková, která může vylepšit své maximum v tomto dějišti. Předloňská čtvrtfinalistka Muchová je celkem jasnou favoritkou na postup. V úvodním zápase ovšem nepředvedla přesvědčivý výkon, kdežto její krajanka dominovala v utkáních s antukovou specialistkou Maríou Lourdes Carléovou i světovou dvacítkou Julií Putincevovou, proti níž přerušila sérii šesti porážek s hráčkami TOP 20. Muchová má na nejvyšším okruhu mnohem lepší bilanci v soubojích s krajankami než Siniaková. Pokud se ale oproti poslednímu zápasu nezlepší, tak by klidně mohla se Siniakovou, jež vyhrála jediné předchozí střetnutí, prohrát.

Šwiatekovou čeká ukrajinská ranařka

Iga Šwiateková rozehraje nedělní program na centrálním dvorci a bude stejně jako v předchozím kole, v němž zničila Caroline Garciaovou, obrovskou favoritkou. Polská tenistka dotáhla všechny čtyři předchozí starty v hlavní soutěži BNP Paribas Open minimálně do osmifinále a v letech 2022 a 2024 v kalifornské poušti přebírala trofej pro šampionku. Dajana Jastremská má letos velmi solidní formu a před dvěma dny deklasovala Ons Jabeurovou. Se Šwiatekovou hrála před pár týdny v Dubaji a dokázala vzdorovat jen v úvodním setu. Hodně bude záležet na tom, kolik nevynucených chyb agresivně hrající Ukrajinka spáchá. Nehledě na to by ale Šwiateková měla projít do další fáze turnaje.

Nedělní program

STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)

1. Šwiateková (2-Pol.) - Jastremská (Ukr.)

2. Berrettini (28-It.) - Tsitsipas (8-Řec.) / nejdříve ve 21:00 SEČ

3. Michelsen (31-USA) - Medveděv (5-)

4. Tausonová (22-Dán.) - M. Andrejevová (9-) / nejdříve v pondělí v 02:00 SEČ

5. Watanuki (Jap.) - Tiafoe (16-USA) / nejdříve v pondělí v 04:00 SEČ



STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)

1. Paul (10-USA) - Norrie (Brit.)

2. Rybakinová (7-Kaz.) - Boulterová (25-Brit.) / nejdříve ve 21:00 SEČ

3. Xinyu Wang (Čína) - Pegulaová (4-USA)

4. Fils (20-Fr.) - Musetti (15-It.) / nejdříve v pondělí v 02:00 SEČ

5. Qinwen Zheng (8-Čína) - Sunová (N. Zél.) / nejdříve v pondělí v 04:00 SEČ



STADIUM 3 (od 19:00 SEČ)

1. Kosťuková (18-Ukr.) - Dolehideová (USA)

2. Muchová (15-ČR) - Siniaková (ČR)



STADIUM 5 (od 19:00 SEČ)

1. Lehečka/Tabilo (ČR/Chile) - Granollers/Zeballos (4-Šp./Arg.)



STADIUM 6 (od 19:00 SEČ)

1. Bolelli/Vavassori (3-It.) - Ebden/Peers (Austr.)

2. Draper/Macháč (Brit./ČR) - Bopanna/I. Dodig (Indie/Chorv.)

