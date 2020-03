Divoká karta na menší turnaje? Komodita cennější než zlato

Tenisový svět se vypořádává s neobvyklou situací. V neděli večer byl kvůli obavám z šíření koronaviru ve velké koncentraci fanoušků zrušen společný turnaj mužů a žen v Indian Wells, kde se každý březen na dva týdny schází většina elitních tenistů.



Letos už měli být všichni v dějišti akce, když v den losu kvalifikace a den před jejím startem přišla nečekaná zpráva: turnaj se konat nebude!



Je to zcela nová zkušenost, kterou nikdo neočekával. Tenisté zatím zůstávají v Kalifornii, kde by měli mít minimálně od pondělí 9. března do pondělí 16. března hrazené ubytování, stravu a mají k dispozici tréninkové kurty.



"Je to pro mě velká komplikace. Hradím si sama letenky, ubytování, jídlo, půjčené auto, plat sparinga, jeho ubytování, letenku a další věci. Navíc, Indian Wells je samo o sobě luxusní místo, plné country klubů a starších občanů, kde je vše dost drahé," řekla pro aktualne.cz Barbora Krejčíková, jež měla v Indian Wells hrát kvalifikaci a obhajovat deblový titul.



Hráči zároveň s obavami čekají, co bude s dalšími turnaji. Už za dva týdny se má konat další velká akce v Miami. A pořadatelé v pondělí oznámili, že nic neruší. Zatím.



Ale co do té doby?



Tenisté, kteří nepočítali s úspěchem v Indian Wells, jsou na příští týden přihlášeni na menší turnaje; muži mají k dispozici challenger ve Phoenixu, ženy podnik WTA 125k v mexické Guadalajaře.



V Arizoně by měli startovat John Millman, Andreas Seppi, Miomir Kecmanovič, Gilles Simon, Richard Gasquet, Jannik Sinner či český tenista Jiří Veselý. V Mexiku se těší na Magdu Linetteovou, Rebeccu Petersonovou, Lauru Siegemundovou, Monicu Puigovou nebo loňskou finalistku Češku Marii Bouzkovou.



Letos se však fanoušci mohou dočkat i zvučnějších jmen. Pořadatelé totiž mají k dispozici několik divokých karet, o které by vzhledem k absenci Indian Wells mohl být zájem i mezi hráči z vyšších pater světových žebříčků.



"Divoké karty na Phoenix Challenger jsou nyní cennější komoditou, než zlato," napsal včera výstižný tweet deblový specialista Brit Jamie Murray.