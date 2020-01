Djokovič a Lajovič poslali Srbsko do semifinále ATP Cupu, Kanadu porazili po už po dvouhrách

Srbsko, které vyhrálo všechny tři zápasy ve skupině, do čtvrtfinálového souboje s finalistou loňského Davisova poháru a posledním postupujícím do vyřazovacích bojů ATP Cupu vstoupilo naprosto skvěle.

Dušan Lajovič totiž v duelu týmových dvojek bez ztráty podání přehrál 6-4 6-2 mladíka Felixe Augera-Aliassimeho a připravil tak pro Novaka Djokoviče velmi pohodlný náskok.

Majitel 16 grandslamových trofejí a bývalý první hráč světa měl však s dalším kanadským mladíkem Denisem Shapovalovem, s nímž vyhrál všechny čtyři předchozí turnajové souboje, obrovské potíže a radoval se až po setech 4-6 6-1 7-6(4) a téměř tříhodinovém boji.

V úvodní sadě za stavu 4-4 neuhájil náskok 40-0 na podání, když spáchal hned několik dvojchyb a brejk svému soupeři daroval. Ten se nabídnuté šance chopil a úvodní dějství bez potíží doservíroval. Rozhozený Djokovič ve třetí hře druhého setu čelil třem brejkbolům. Ty odvrátil, ve vteřině měl na kurtu psychickou i herní převahu a vyhrál následující čtyři gamy.

Rozhodující dějství se lámalo až v koncovce. Djokovič v deváté hře sebral Shapovalovovi podání, ale sám nedokázal utkání doservírovat do úspěšného konce. O pár chvil později přišel na řadu tie-break, ve kterém srbská jednička dominovala.

Djokovič, jenž v roce 2010 Srbsko dovedl k zisku "salátové mísy", v týmových soutěžích neprohrál už 19 zápasů v řadě, poslední porážku zaznamenal v Davis Cupu 2011 proti Juanovi Martínovi Del Potrovi.

Srbsko bude v zítřejším semifinále čelit velmi silnému Rusku, které zřejmě nastoupí ve své nejsilnější sestavě, tedy s Daniilem Medveděvem a Karenem Chačanovem. Djokovič má Medveděvovi co oplácet, poslední dva souboje s ním prohrál.

