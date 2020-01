Nadal pomohl napravit své zaváhání ze dvouhry a Španělé jsou v semifinále

Španělé prošli skupinou se zápasovou bilancí 9-0 a už desátou výhru v řadě přidali na úvod čtvrtfinále proti Belgičanům. Postaral se o ni Roberto Bautista, jenž porazil 6-1 6-4 outsidera Kimmera Coppejanse, v Austrálii neztratil set ani se svým čtvrtým sokem a svou zemi nasměroval za postupem.



Očekávalo se, že vítězství favorita zpečetí Rafael Nadal, ale jedenáctý hráč světa David Goffin dokázal vyzrát na jeho hru plnou topspinů a i díky soupeřově neobvykle vysokému počtu chyb si připsal nečekané vítězství 6-4 7-6.



"Hrál jsem dnes míče brzy po odskoku, abych ho rozběhal. Takhle nemohl dát dva tři forhendy za sebou a rozběhal on mě. Protože když má dost času, diktuje tempo. A když proti němu musím běhat, jsem mrtvý," popsal Goffin svou taktiku po takřka dvou a půl hodinách boje.







Nadal prohrál první zápas na ATP Cupu a teprve druhý od Wimbledonu. V týmových soutěžích v barvách Španělska nezvítězil třiatřicetiletý Mallorčan dokonce poprvé od debutu v Davis Cupu v roce 2004 v Brně, kde ho porazil Jiří Novák.



Nadal se ale dokázal po nečekané porážce oklepat a nastoupil po boku Pabla Carreňa do čtyřhry, v níž Španělé porazili 6-7 7-5 10-7 dvojici Sander Gille a Joran Vliegen a získali rozhodující bod.



V sobotním večerním semifinále Španělé vyzvou domácí výběr. V souboji dvojek by se měli střetnout Bautista s Nickem Kyrgiosem, následovat by měl duel Nadala s Alexem De Minaurem.



V dnešním dopoledním čtvrtfinále uspěli Srbové v čele s Novakem Djokovičem proti Kanaďě. V semifinále se Srbsko utká se silným Ruskem.

• ATP CUP 2020 •

Austrálie / Sydney, tv. povrch, 15.000.000 dolarů

páteční výsledky (10. 01. 2020) • Čtvrtfinále • Srbsko - Kanada 3-0 Lajovič - Auger-Aliassime 6-4 6-2 Djokovič - Shapovalov 4-6 6-1 7-6(4) Čačič/Troicki - Polansky/Shamasdin 6-3 6-2 Španělsko - Belgie 2-1 Bautista - Coppejans 6-1 6-4 Nadal - Goffin 4-6 6-7(3) Nadal/Carreňo - Gille/J. Vliegen 6-7(7) 7-5 10-7 Semifinálové dvojice: Španělsko - Austrálie, Srbsko - Rusko