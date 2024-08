Djokovič chce hrát i na olympiádě v Los Angeles v roce 2028, bude mu 41 let

Po vytouženém olympijském vítězství v Paříži pomýšlí srbský tenista Novak Djokovič i na další hry v Los Angeles v roce 2028, kdy mu bude 41 let. Jeho vyjádření citovala agentura AFP. Díky nedělní výhře nad Španělem Carlosem Alcarazem se Djokovič stal nejstarším olympijským šampionem ve dvouhře od návratu tenisu do programu her v Soulu v roce 1988.

"Chci hrát v Los Angeles. Užívám si to, když reprezentuji svou zemi na olympijských hrách nebo v Davis Cupu," řekl Djokovič. Triumfem v Paříži zkompletoval vítěz rekordních 24 grandslamových turnajů jako pátý hráč v historii kariérní Golden Slam.

Novak Djokovic says he hopes to play the 2028 Olympics in Los Angeles:



"I want to play in Los Angeles, I enjoy playing for my country in the Olympic Games, in the Davis Cup.”



He will be 41 years old.



Tireless work ethic.



Source:https://t.co/BxI5jWX7Az pic.twitter.com/kWj9JORWFL — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 4, 2024

"Tohle je asi největší sportovní úspěch, jakého jsem kdy dosáhl, a jsou to mimořádné pocity," uvedl bývalý první hráč světa, který finálové vítězství silně prožíval. "Doteď jsem si myslel jsem, že nést vlajku na zahájení olympiády v roce 2012 je to nejlepší, co může sportovec zažít. Nyní, v 37 letech po zápase s jednadvacetiletým klukem, který je momentálně asi nejlepší na světě, vyhrál Roland Garros a Wimbledon, můžu říct, že tohle je nejspíš nejvíc," prohlásil Djokovič. Dosud měl z olympijských her jen bronz z Pekingu v roce 2008.

Novak Djokovic:



“This supersedes everything I imagined and hoped I could experience and feel. The fact I won the Bronze in the first Olympics & ever since failed to win a medal… this is probably the biggest sporting success I’ve had in my career.”



pic.twitter.com/RYAA7LOquq — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 4, 2024

Bývalý Djokovičův kouč Goran Ivaniševič věří, že by srbský tenista mohl až do další olympiády vydržet hrát. "Novak létal a tančil. Bylo to jeho první olympijské finále a cítil, že musí tu příležitost využít. Vzhledem k tomu, jaký je to blázen, by mě nepřekvapilo, kdyby byl i v Los Angeles," uvedl Chorvat, který pomáhal Djokovičovi pět let do letošního března.