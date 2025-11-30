Djokovič hledá recept na Alcaraze a Sinnera. Musím opravit svůj stroj, abych na ně stačil
Djokovič už přes dva roky čeká na rekordní 25. grandslamový titul a v posledních dvou sezonách kraloval dohromady jen třikrát. Zatímco počet úspěchů se snížil, naopak množství zranění a zdravotních problémů se zvýšilo.
V takovém rozpoložení není schopný vzdorovat v současnosti dominujícím Alcarazovi a Sinnerovi, pokud jsou oba mladíci v nejlepší možné formě. Ital pro něj ve zmíněném období představoval nepřekročitelnou překážku a s Alcarazem od začátku loňského roku vyhrál polovinu ze čtyř soubojů.
Recept na to, aby mohl ještě pomýšlet na ty největší tituly, má jasný. "Dávám si teď krátkou pauzu a zkusím opravit svůj stroj," řekl Djokovič v rozhovoru pro Sky Sports během závodu formule 1 v Kataru. Myslel tím samozřejmě najít způsob, jak omezit častá zranění a posílit své tělo.
"V posledních 18 měsících jsem byl častěji zraněný než v minulosti. Takže se snažím znovu vybudovat své tělo, abych měl skvělý začátek následující sezony. Doufám, že se mi podaří s nejlepšími hráči světa držet krok," přeje si.
V tuto chvíli zatím není jasné, zda Djokovič absolvuje některý z přípravných turnajů před Australian Open, kde je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii úvodního grandslamu roku. Letošní sezonu zahájil už na Silvestra v Brisbane.
