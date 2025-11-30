Djokovič hledá recept na Alcaraze a Sinnera. Musím opravit svůj stroj, abych na ně stačil

DNES, 17:30
Rozhovory 11
Novak Djokovič (38) zatím na konec kariéry nepomýšlí, přestože v posledních dvou sezonách nebyl moc úspěšný a velmi často bojoval se zdravotními problémy. Minimálně ještě v roce 2026 se chce porvat o ty největší tituly. A je si moc dobře vědom toho, co musí udělat, aby mohl v současnosti dominující Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera ještě nějakým způsobem ohrozit.
Novak Djokovič během Grand Prix v Kataru (© DPPI / DPPI / DPPI VIA AFP)

Djokovič už přes dva roky čeká na rekordní 25. grandslamový titul a v posledních dvou sezonách kraloval dohromady jen třikrát. Zatímco počet úspěchů se snížil, naopak množství zranění a zdravotních problémů se zvýšilo.

V takovém rozpoložení není schopný vzdorovat v současnosti dominujícím Alcarazovi a Sinnerovi, pokud jsou oba mladíci v nejlepší možné formě. Ital pro něj ve zmíněném období představoval nepřekročitelnou překážku a s Alcarazem od začátku loňského roku vyhrál polovinu ze čtyř soubojů.

Recept na to, aby mohl ještě pomýšlet na ty největší tituly, má jasný. "Dávám si teď krátkou pauzu a zkusím opravit svůj stroj," řekl Djokovič v rozhovoru pro Sky Sports během závodu formule 1 v Kataru. Myslel tím samozřejmě najít způsob, jak omezit častá zranění a posílit své tělo.

"V posledních 18 měsících jsem byl častěji zraněný než v minulosti. Takže se snažím znovu vybudovat své tělo, abych měl skvělý začátek následující sezony. Doufám, že se mi podaří s nejlepšími hráči světa držet krok," přeje si.

V tuto chvíli zatím není jasné, zda Djokovič absolvuje některý z přípravných turnajů před Australian Open, kde je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii úvodního grandslamu roku. Letošní sezonu zahájil už na Silvestra v Brisbane.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

11
flex
30.11.2025 18:45
Další GS už nedá, na 100% . Mám sice stárnoucí hráče v oblibě, ale už je vidět, že v pohybu už nepatrně něco chybí. Monfils, Connors,... jedině že by Djokoviče opravili fyzicky i mentálně mimozemšťani, nebo je mimozemšťanem u dávno.
Reagovat
muster
30.11.2025 17:48
Uf, sem četl,,opravit svůj nástroj,,
Reagovat
pantera1
30.11.2025 17:50
To by se Jeleně moc nelíbilo .
Reagovat
com
30.11.2025 17:46
namazat ho olejem a kdyz to nepomuze, tak do šrotu smile
Reagovat
muster
30.11.2025 17:48
WD40
Reagovat
pantera1
30.11.2025 17:43
Mám obavy, že tentokrát ten restart nebude stačit, hlavně na mrkvového zabijáka. Vamosák se možná ještě nechá zlomit, ale ani to nemusí vyjít. Každopádně za pokus to stále stojí, bohové se mohou smilovat a seslat ještě šanci .
Reagovat
muster
30.11.2025 17:51
jo, mám na to stejný pohled...stroj už neopraví, skoro dvě dekády ve špičce se na těle musely podepsat a šance na GS jsou tak 10%
Reagovat
muster
30.11.2025 18:12
Sinner dostane další flastr za doping, Alcaraz se bezhlavě zamiluje, Djokovič si zafašuje celé tělo a Wimbledon je doma
Reagovat
pantera1
30.11.2025 18:18
Jj, mumie vyhraje Wimbledon . Úplně ho vidím, jak tam v těch obvazech líce, jak strhanej, aby tu pětadvacítku dal. Ovšem měla být letos 25/25. 26/25 neladí mému puntíčkářskému oku .
Reagovat
muster
30.11.2025 18:20
tak bude 26/26
Reagovat
pantera1
30.11.2025 18:24
To už by asi všechny ranila mrtvice . Ale byla by to velká frajeřinka, to se musí nechat .
Reagovat

