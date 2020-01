Djokovič i Federer na Australian Open prolétli do 3. kola

Novak Djokovič na konci loňské sezony přišel o post světové jedničky. Na něj se může vrátit, pokud na Australian Open obhájí loňský triumf a získá 17. grandslamový titul, jímž by se dotáhl na rekordmana Rogera Federera (20) a Rafaela Nadala (19), a Nadal vypadne dříve než v semifinále.

Dvaatřicetiletý rodák z Bělehradu do letošního tenisového roku vstoupil v novém ATP Cupu, kde vyhrál všech šest dvouher a dovedl Srby k titulu. Svou letošní neporazitelnost si zatím drží i na úvodním grandslamu sezony.

Největší favorit sice v prvním kole překvapivě ztratil set s Janem-Lennardem Struffem, nicméně dnes bez ztráty podání přehrál 6-1 6-4 6-2 Tatsumu Ita.

Djokovič byl dnes na servisu neprůstřelný. Dohromady ztratil jen 11 fiftýnů, pět z nich po dvojchybě, nastřílel 16 es, nenabídl soupeři jediný brejkbol a za 95 minut si připsal jubilejní 70. výhru v Melbourne Parku.

Ve třetím kole světovou dvojku vyzve další japonský tenista Jošihito Nišioka, kterého Djokovič smetl v listopadu na finálovém turnaji Davisova poháru. Nišioka bez ztráty setu vyřadil nasazeného Daniela Evanse a poprvé v kariéře postoupil do třetího kola grandslamového turnaje.

Roger Federer si i se svým druhým letošním soupeřem poradil zcela bez problémů. Po hladké výhře nad Američanem Stevem Johnsonem dnes v Melbourne přehrál 6-1 6-4 6-1 Srba Filipa Krajinoviče a ani na svém 21. Australian Open tak nebude chybět ve třetím kole.

"Jsem moc šťastný, cítím se na kurtu velmi uvolněný. Je to určitě skvělý vstup do sezony. Tvrdě jsem trénoval a doufal, že se to vyplatí," řekl Federer, který hraje poprvé od loňského listopadu. Dlouhá pauza mu ale neuškodila.

"Pro mě tohle není moc těžké. Čím jste starší, tím ty tréninky děláte jednodušší. Vím, na co se mám opravdu soustředit. Pro mě je důležité především regenerace po každém zápase," prohlásil osmatřicetiletý Švýcar.

"Dnes jsem využil toho, že byl soupeř trochu unavený. Nebyl to pro mě nijak těžký zápas. Myslím, že další kolo už bude dobrým testem," očekává Federer, kterého v boji o osmifinále čeká domácí John Millman. S Australanem vede ve vzájemné bilanci h2h 2-1, předloni s ním překvapivě prohrál na US Open.

Stefanos Tsitsipas se loni na Australian Open dočkal svého nejlepšího výsledku na grandslamech, když senzačně prošel až do semifinále. Letos je bez problémů ve třetím kole, když po hladké výhře nad Carusem nemusel vůbec nastoupit k dnešnímu zápasu proti Philippu Kohlschreiberovi. Německý tenista totiž kvůli zranění břišního svalu odstoupil.

Úřadujícího vítěze Turnaje mistrů Tsitsipase v souboji o osmifinále čeká premiérový duel s Kanaďanem Milosem Raonicem.

Matteo Berrettini překvapivě končí už ve druhém kole. Osmý hráč světa nestačil 6-7(7) 4-6 6-4 6-2 5-7 na Tennyse Sandgrena, který vyhrál dva zápasy v řadě poprvé od US Open, člena Top 10 porazil poprvé od loňského Wimbledonu a zvládl i čtvrtý kariérní pětisetový zápas. Předloňský čtvrtfinalista se o osmifinále utká s krajanem Samem Querreym.

Předloňský finalista Marin Čilič zdolal 6-2 6-7(6) 3-6 6-1 7-6(3) nasazeného Benoita Paireho, jehož porazil už popáté v řadě, a postoupil do třetího kola.

V něm se bývalý třetí a aktuálně až 39. hráč světa Čilič utká Robertem Bautistou, s nímž ve vzájemné bilanci vede 4-2, ale obě porážky utrpěl právě na Australian Open (2016 a 2019).

Španěl Bautista dnes sice v osmém letošním zápase poprvé prohrál set, duel s Američanem Michaelem Mmohem ale otočil a zvítězil 5-7 6-2 6-4 6-1.

Dimitrov ze stavu 0-2 na sety opět neunikl

Grigor Dimitrov ani na 20. pokus nevyhrál zápas, v němž prohrával 0-2 na sety. Dnes v Melbourne proti Američanu Tommymu Paulovi si sice teprve podruhé z takto nepříznivého stavu dokázal vynutit pátý set a dokonce podával na vítězství, ale obrat nedokonal a po 4 hodinách a 19 minutách boje prohrál 4-6 6-7 6-3 7-6 6-7.

Zatímco osmadvacetiletý Bulhar Dimitrov, semifinalista z roku 2017, bude po sedmi letech chybět ve třetím kole Australian Open a neobhájí loňské osmifinále, dvaadvacetiletý Paul při premiéře na Australian Open navázal na svou první grandslamovou výhru a postoupil mezi 32 nejlepších tenistů.

O postup do osmifinále bude 80. tenista světa Paul hrát s Maďarem Mártonem Fucsovicsem (h2h 1-0). Ten si dnes poradil 3-0 na sety s osmnáctiletou italskou nadějí Jannikem Sinnerem.

Dušan Lajovič v podvečer přehrál snadno 6-2 6-4 6-3 domácího Marca Polmanse a svůj sedmý start na Australian Open proměnil v premiérový postup do 3. kola.

V něm se devětadvacetiletý Srb utká s Argentincem Diegem Schwartzmanem (h2h 1-2), s nímž předloni v Melbourne prohrál pětisetovou bitvu v prvním kole. Vítěz duelu Lajovič-Schwartzman by v osmifinále mohl narazit na Djokoviče.