Djokovič i přes potíže s hamstringem přehrál Medveděva. V Austrálii vyhrál 33. zápas v řadě

Novak Djokovič po roční pauze zaviněné deportací ze země kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 pokračuje na vítězné vlně na australské půdě. Tento týden na turnaji ATP 250 v Adelaide, kam se vrátil poprvé od triumfu v roce 2007, ještě neztratil ani set.



Po výhrách nad Francouzi Constantem Lestiennem, Quentinem Halysem a Kanaďanem Denisem Shapovalovem zvládl i pikantní souboj bývalých světových jedniček s Daniilem Medveděvem, kterého porazil bez ztráty servisu 6-3 6-4



Djokovič v zápase lépe zvládal klíčové výměny. Odvrátil všechny tři brejkboly a naopak sám využil obě šance na brejk. Medveděv mu k tomu výrazně pomohl, o servis v prvním i druhém setu totiž přišel po dvojchybě.



Bez komplikací se ale výhra nerodila. V průběhu prvního setu si 35letý Srb začal protahovat levou nohu a za stavu 5-2 si vyžádal pauzu na ošetření. S fyzioterapeutem dokonce na několik minut zmizel v šatnách, po návratu však pokračoval v soustředěném výkonu a po hodině a půl dokráčel k postupu.







"Naštěstí to nebylo nic vážného. Kdyby ano, nemohl bych pokračovat. Takže jsem jen zkusil medical timeout, vzal si nějaké protizánětlivé prášky a po pár gamech se to uklidnilo. A čím déle se hrálo, tím více se hamstring zahřál a méně mě bolel. Takže doufám, že do zítra budu v pořádku," řekl Djokovič, který vyhrál čtvrtý vzájemný duel po sobě a vedení v celkové bilanci upravil na 9-4.



"S Daniilem to není nikdy snadné. Proti němu musíte neustále měnit tempo hry, měnit servis i pozice na returnu. Snažit se mu to nějak znepříjemnit. Svým způsobem je vždy to taková hra kočky s myší," uvažoval rodák z Bělehradu.



"Dnes jsem se hlavně snažil udržet tempo a nedovolit mu sebrat mi servis. To byl klíč k úspěchu. Na těchto kurtech, na nichž je míček rychlý, je to ním těžké. Ale při brejkbolech udělal dvojchybu. Právě v těchto situacích jsem na returnu měnil svou pozici, dostal ho pod tlak a zafungovalo to," přiblížil Djokovič svou taktiku.

"Thankfully it was nothing too serious." @DjokerNole explains the hamstring scare that he suffered in the opening set. #AdelaideTennis pic.twitter.com/345lPU4Fbc — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2023



Devítinásobný vítěz Australian Open Djokovič protáhl svou neporazitelnost na australském kontinentu na 33 duelů. Z posledních 53 zápasů v Austrálii má bilanci 51-2, z posledních 79 zápasů pak 76-3.



Majitel 21 grandslamových trofejí Djokovič postoupil do finále na šestém turnaji po sobě, naposledy se do něj nedostal loni na Roland Garros. V celkově 131. finále, kterým překonal Rafaela Nadala, bude usilovat o 92. titul, jímž by se by se v historické tabulce vyrovnal čtvrtému Nadalovi a přiblížil třetímu Ivanu Lendlovi (94).

He knows no limits



All-time ATP Finals:



Connors 164

Federer 157

Lendl 146 @DjokerNole 131

Nadal 130 #AdelaideTennis pic.twitter.com/HeubAopIAp — Tennis TV (@TennisTV) January 7, 2023



V neděli Djokoviče vyzve poprvé Sebastian Korda. O 13 let mladší syn českého reprezentanta Petra Kordy postoupil přes Jošihita Nišioku, který duel za stavu 7-6 a 1-0 pro amerického soupeře skrečoval oficiálně kvůli zranění pravé kyčle. Japonský tenista ale spíše odmítl pokračovat kvůli frustraci z včerejších i dnešních diskutabilních rozhodnutí umpireového sudího.



22letý Korda se do finále dostal popáté v kariéře a na třetím ze čtyř posledních turnajů. Jediný titul slavil předloni na antuce v Parmě. Pokud by v Adelaide zaskočil Djokoviče a podruhé v kariéře triumfoval, posunul by se ve světovém žebříčku na 28. místo a překonal své maximum.