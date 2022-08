Djokovič kvůli odmítání očkování po Australian Open přijde i o US Open

"Bohužel nebudu moci tentokrát přicestovat do NY na US Open," napsal hvězdný Srb na sociální síti. "Hodně štěstí ostatním hráčům. Já se budu udržovat ve formě a pozitivní náladě a budu čekat na další příležitost, až budu moci zase hrát," uvedl trojnásobný vítěz newyorského grandslamu z let 2011, 2015 a 2018.

Pětatřicetiletý Djokovič už letos kvůli odmítaní vakcíny proti covidu-19 přišel o start na úvodním grandslamu sezony v Austrálii. Naposledy hrál ve Wimbledonu, kde získal 21. grandslamovou trofej. Žádného z přípravných turnajů na amerických betonech se nezúčastnil, protože ke vstupu do USA je potřeba očkování.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. See you soon tennis world!