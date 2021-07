Djokovič má jako první v historii 75 vítězství na každém z grandslamů

Novak Djokovič v únoru ovládl Australian Open, v červnu vyhrál French Open a nyní ve Wimbledonu může získat 20. grandslamový titul, kterým by se vyrovnal historicky nejlepším Rogeru Federerovi a Rafaelu Nadalovi.



A roli největšího favorita 34letý Srb zatím plní. Po úvodním ztraceném setu s domácím Jackem Draperem už ani jednou nezaváhal. Ve středu přehrál Kevina Andersona a dnes si poradil 6-4 6-3 7-6 s Američanem Denisem Kudlou, s nímž neztratil set ani ve třetím vzájemném střetnutí.



Dnes si situaci mírně zkomplikoval ve třetím setu, v němž už prohrával 1-4, ale srovnal a vynutil si tie-break. V něm se znovu dostal ze stavu 1-4, odvrátil setbol a utkání ukončil vítězstvím 9-7. Po prvním podání získal 88 procent bodů a nastřílel 34 vítězných úderů.







"Chtěl bych Denise pochválit za skvělou hru. Třetí set byl velmi vyrovnaný, on měl v tie-breaku trochu smůlu a mě se to nějak podařilo otočit," komentoval Djokovič po postupu do celkově 55. grandslamového osmifinále.



Na wimbledonské trávě Djokovič upravil svou bilanci na 75-10. Na každém grandslamu tak vyhrál minimálně 75 zápasů, což se žádnému tenistovi ještě nepodařilo.



"Úspěchy nepřicházejí jen tak, je za nimi spousta mé práce. Věřím tomu, že to jak se člověk v životě chová, bude mít následky v následujících dnech. Rekordy si nepočítám a nesbírám je kvůli číslům, ale dělám vše, abych byl co nejlepší a těch úspěchů dosáhl," uvedl bělehradský rodák.



Djokovič letos vyhrál i sedmnáctý zápas na grandslamech a zároveň sedmnáctý duel na londýnské trávě, kde je dvojnásobným úřadujícím šampionem.



V osmifinále se první hráč světa Djokovič utká s Cristianem Garínem (h2h 1-0), který porazil 6-4 6-3 4-6 6-4 Pedra Martíneze a podruhé v kariéře (poprvé letos na Roland Garros) postoupil do osmifinále grandslamu. Ve Wimbledonu je v něm jako první Chilan od roku 2005.



Sebastian Korda v premiéře na Centrálním kurtu v All England Clubu porazil 6-3 3-6 6-3 6-4 domácího Daniela Evanse a při svém wimbledonském debutu postoupil už do osmifinále.



O první grandslamové čtvrtfinále se americký tenista utká v pondělí v den svých 21. narozenin s Rusem Karenem Chačanovem (h2h 0-0).







Márton Fucsovics při své premiéře ve 3. kole Wimbledonu porazil 6-3 6-3 6-7 6-4 světovou jedenáctku Diega Schwartzmana a počtvrté v kariéře postoupil do osmifinále grandslamu.



O premiérové čtvrtfinále si 29letý Maďar zahraje letos už počtvrté s neoblíbeným soupeřem Andrejem Rubljovem (h2h 2-4). Pátý nasazený Rus si poradil 3-1 na sety s Italem Fabiem Fogninim.