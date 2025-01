Djokovič měl poprvé na kurtu rivala a kouče Murrayho. Potřeboval jsem extra motivaci a Andy mi ji dal

Novak Djokovič (37) má za sebou první zápas, kdy mu podporu dělal bývalý velký rival Andy Murray (37). Srbský tenista musel dokonce zápas prvního kola Australian Open otáčet. Když se pak rozpovídal o tom, jak fungovala spolupráce s jeho novým koučem, přiznal, že netušil, co může čekat. Zároveň ale mluvil velmi pozitivně.

Djokovič v prvním kole Australian Open narazil na amerického debutanta Nisheshe Basavareddyho. S 19letým mladíkem indického původu měl v úvodu zápasu starosti. Tenista ze druhé stovky rankingu vzal Djokovičovi set a velezkušený šampion začal mít kontrolu nad zápasem až od konce druhé sady.

"Byl jsem ohromen tím, jak hrál. Myslím, že pak na konci zápasu sklidil zaslouženě i obrovský potlesk. Bojoval. A navíc tenis, jaký předváděl, měl kvalitu," vysekl Djokovič poklonu svému o 18 let mladšímu soupeři.

Nutně pak přišla řeč i na nový prvek v Djokovičově týmu. Poprvé se Novak mohl obracet na Andyho Murrayho. Co konkrétně bývalý britský tenista Nolemu radil? "Bohužel, to jak Andy analyzuje hru mou i soupeře, to zůstane mezi námi. Ale ano, snažíme se hodně komunikovat na kurtu i mimo něj," zklamal nejprve Djokovič novináře první odpovědí.

27 Grand Slams and 3 Olympic Gold medals between Novak Djokovic and his coach Andy Murray #AUOpen pic.twitter.com/cuajSbADk2 — DW Sports (@dw_sports) January 13, 2025

Pak se ale rozpovídal. "Mluvili jsme spolu před zápasem, před rozcvičkou. Teď po utkání jsme pět minut mluvili o hře, o tom jak se cítím já a slyšel jsem i jeho postřehy o tom, jak jsem hrál a co musíme udělat zítra na tréninku. Komunikace je klíčem k tomu, abychom si porozuměli a našli vzorec, který bude fungovat. To je teď naše práce."

Djokovič pak přiznal, že i když proti sobě odehráli 36 zápasů, Murrayho v podstatě vůbec neznal. "Zatím jsme spolu nestrávili mnoho času, jsme pořád v té první fázi vzájemného poznávání. Byl to náš první společný zápas, ale líbil se mi ten pocit mít Andyho na lavičce," vyprávěl.

"Můj tým má vedle kurtu nový zasedací pořádek a vlastně mi to pomáhá, abych je lépe slyšel. Když byla v zápase možnost, Andyho jsem oslovil a zeptal se v rychlosti na nějaké věci. On mi dal hned zpětnou vazbu a svůj názor," kvitoval 24násobný grandslamový šampion.

Následně potvrdil, že Murray je pro něj osoba, které absolutně věří. "Baví mě si s ním povídat, zná náš sport lépe než kdokoli jiný. Je to legenda. Prožil si vzestupy a pády, nejen na kurtu, ale mentálně i fyzicky. Nemusím mu toho moc vysvětlovat. Ví, čím si procházím," vypočítával aspekty, kvůli kterým bývalému rivalovi zavolal.

Nyní se srbský tenista snaží vytěžit co nejvíce z Murrayho vlastností. "Chce po mě, abych ukázal svou energii. Motivoval mě, aby všechno fungovalo. Dnes se mu to dařilo skvěle. Několikrát vstal a povzbudil mě. V tomhle ohledu odvádí skvělou práci. Hodně se stará, abych se na kurtu cítil dobře. Upřímně, myslím, že to je to, co potřebuji. Hledal jsem nějakou extra motivaci. A tu mi teď Andy přinesl," řekl Djokovič.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.