Djokovič na US Open pokračuje v útoku na kalendářní grandslam, dnes po téměř čtyřech hodinách zdolal Nišikoriho

Novak Djokovič vyhrál letošní Australian Open, French Open i Wimbledon, vyrovnal rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala, kteří v New Yorku letos nestartují, a mohl jako první muž v historii získat tzv. Golden Slam. Dvacetinásobný grandslamový šampion však v semifinále olympijských her neudržel vedení setu a brejku proti Alexanderovi Zverevovi a nakonec z Tokia odjel bez medaile.

Stále však může dosáhnout na kalendářní grandslam, což se v minulosti povedlo pouze Donovi Budgeovi (1938) a Rodu Laverovi (1962 a 1969). Útok na historický milník zatím neprobíhá nijak přesvědčivě. V úvodním kole ztratil set s nezkušeným kvalifikantem Holgerem Runem a po třísetovém vítězství nad Tallonem Griekspoorem dnes musel skoro čtyři hodiny bojovat s Keiem Nišikorim. Finalistu ročníku 2014 nakonec zdolal, porazil ho už posedmnácté v řadě a vzájemnou bilanci vylepšil na 18-2.

No. 1 @DjokerNole beats Kei Nishikori for 17th straight time and is now 4 wins from calendar Grand Slam and record 21st Grand Slam title. #USOpen



Djokovic's Longest H2H Streaks

17* Kei Nishikori

17* Gael Monfils

14* Jeremy Chardy

14 Marin Cilic

14 Stan Wawrinka

* Active Streak