Djokovič, Nadal, Thiem, Bartyová, Halepová a Ósakaová stráví karanténu v Adelaide

Nejlepší trojka mužů Novak Djokovič, Rafael Nadal a Dominic Thiem a nejlepší tři ženy ve světovém žebříčku Ashleigh Bartyová, Simona Halepová a Naomi Ósakaová a dalších asi 45 lidí stráví povinnou 14denní karanténu před australským létem nikoli v Melbourne, ale v Adelaide. V dějišti úvodního grandslamu sezony a přípravných turnajů v Melbourne by totiž nejspíše nebyl splněn kapacitní limit. Top 3 mužů i žen čeká v Adelaide exhibiční turnaj na rozehrání.

Australská tenisová federace potřebuje do Adelaide poslat zhruba 50 lidí, jelikož v 800 kilometrů vzdáleném Melbourne nelze překročit limit 1 000 osob. Podmínky budou stejné jako pro ty, kteří si povinnou 14denní karanténu odbydou v dějišti Australian Open.

To znamená, že mimo hotel budou hráči moct strávit pět hodin, a to pouze na tréninkových kurtech. Pokud některý z tenistů nařízená opatření poruší, hrozí mu pokuta ve výši 20 tisíc australských dolarů (cca 333 tisíc českých korun), obvinění z trestného činu a případná deportace.

"Oslovili jsme Adelaide, zda bychom tam mohli do karantény poslat asi 50 lidí. O to však neměli zájem, souhlasili až ve chvíli, kdy jsme jim nabídli, že ti nejlepší u nich odehrají exhibiční turnaj," řekl ředitel Australian Open a australské tenisové federace Craig Tiley.

Exhibiční turnaj, kterého by se měla zúčastnit nejlepší šestka (Djokovič, Nadal, Thiem, Bartyová, Halepová a Ósakaová) je na programu od 29. do 30. ledna. Poté čeká zhruba padesátku lidí přesun do Melbourne, kde v poslední lednový den začnou přípravné turnaje a od 8. února úvodní grandslam sezony Australian Open.