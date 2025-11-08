Djokovič o další sezoně: Už budu hrát jen podle svého, žebříček mě nezajímá
Djokovič na turnaji v Aténách nadále neztratil ani set. Svůj výsledkově nejjednodušší zápas sehrál v semifinále proti Yannicku Hanfmannovi, když zvítězil 6:3, 6:4. V řecké metropoli tak bude usilovat v zápase proti Lorenzu Musettimu o svůj 101. titul v kariéře.
"Byl to bezpochyby můj nejlepší zápas na turnaji. Jsem velmi spokojený se svou úrovní tenisu, s tím, jak jsem si udržel soustředění a dokázal reagovat v náročných chvílích. V Aténách se cítím velmi milovaný; je skvělé vidět na stadionu tak dobrou atmosféru a i celá moje rodina to tady má moc ráda," uvedl Djokovič po utkání.
K boji o titul s Lorenzem Musettim pak dodal: "Finále mezi dvěma nejvýše nasazenými by mohlo být pro turnaj fantastické, ale bude to skvělý zápas, ať už bude soupeř kdokoli. Těším se na to, bude to bezpochyby tenis na vysoké úrovni a věřím, že fanoušci se budou bavit. Hrát tenis v takovém prostředí je velká výsada," říkal ještě před druhým semifinále mezi Musettim a Sebastianem Kordou bělehradský rodák.
Na tiskové konferenci přišla řeč i na současnou generaci tenistů, kterou reprezentují především Jannik Sinner a Carlos Alcaraz. "Nikdy jsem neřekl, že Jannik a Carlos dosahují tenisové úrovně, jakou jsme dosud neviděli, pouze to, že jsou momentálně lepší než ostatní," hodnotil hvězdy současnosti Srb.
"Musíme si vysoce vážit toho, co dělají, ale také respektovat nedávné legendy, jako jsou Rafa, Roger, Andy a já. Sinner a Alcaraz jsou dominantní silou dnešního tenisu, ale nezapomínejme, odkud pocházíme. Určitě mají na to, aby dosáhli úspěchů jako generace, do které patřím já. A přeju jim, aby to dokázali," dodal čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion.
Na závěr se dotkl i svých plánů pro nadcházející sezonu. "Nemám v úmyslu bojovat o post světové jedničky, žebříček už pro mě vůbec není důležitý. Chci si tenis užívat, bavit se jím, mít z něho radost. Budu hrát podle svých potřeb a pocitů, nic jiného mě nezajímá," uzavřel Djokovič.
Djokovič útočí na další titul. V Aténách ho nezastavil ani Hanfmann
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Nevím proč všichni brečí na náročný kalendář. Když stačí vyhrát nějakých 20 30 zápasů v roce.
Dneska by to mohlo dopadnout následovně . Vyhraje Atény a jako velký Goat pošle Italskou slečinku opět s culíčken na TM.