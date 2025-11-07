Djokovič útočí na další titul. V Aténách ho nezastavil ani Hanfmann

DNES, 17:43
Aktuality 11
ATP ATÉNY - Novak Djokovič (38) si v Aténách zahraje o svůj 101. titul kariéry. V semifinálovém zápase si poradil s německým soupeřem Yannickem Hanfmannem (33) hladce 6:3, 6:4 a v řecké metropoli stále neztratil ani set. Jeho finálovým vyzyvatelem bude úspěšnější ze souboje Sebastian Korda (25) – Lorenzo Musetti (23). Ital stále hraje o účast na Turnaji mistrů, k tomu ale potřebuje celý turnaj vyhrát.
Djokovič si zahraje v Aténách o titul (@ ČTK / AP / Thanassis Stavrakis)

Djokovič – Hanfmann 6:3, 6:4

Jak v duelu druhého kola s Alejandrem Tabilem, tak ve třetím proti Nunu Borgesovi musel Djokovič bojovat o vítězství v prvním setu v tie-breaku. Ve svém třetím utkání v řecké metropoli nechtěl v zápase s Hanfmannem nic takového dopustit.

Poprvé přemožitelovi Víta Kopřivy z druhého kola pohrozil ve čtvrté hře, rodák z Karlsruhe však dokázal brejkovou možnost ještě odvrátit. To už se mu při dalším gamu na svém podání nepovedlo. Němec se dostal do stavu 0:40, první dvě hrozby ještě odvrátil, třetí už ne a prohrával 2:5.

Djokovič si naopak na svém podání počínal naprosto suverénně. Svého soupeře nepustil v úvodním setu k žádné možnosti, kdy by mohl uvažovat o úspěchu na returnu. Za 37 minut hry získala srbská legenda úvodní sadu bez větších problémů 6:3 a šla do vedení 1:0 na sety.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion ale nevstoupil do druhého setu dobře. Ve čtvrté hře si poprvé prohrál podání a nabral manko 1:3. Hanfmann, kterému patřila před turnajem 117. příčka, ale brejk potvrdit nedokázal a podruhé v zápase přišel o servis.

Tím ale jeho trápení neskončilo. Výborně returnující Srb nedovolil svému soupeři úspěch ani při dalším podání, podruhé v řadě uspěl na příjmu a získal náskok 5:3.

Německý tenista ještě vykřesal zbytky naděje, když snížil na rozdíl jediného gamu, Djokovič už ale žádné zaváhání nepřipustil. Zápas na svém podání bez problémů zakončil čistou hrou a po hodině a 22 minutách se mohl radovat z výhry 6:3, 6:4.

Djokovič by se měl zúčastnit Turnaje mistrů, který začíná v neděli. Svou účast srbská legenda ale stále nepotvrdila a své rozhodnutí nechává až po skončení turnaje v Aténách.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

11
ladinec
07.11.2025 18:38
Kordik zatim bez šance
Reagovat
Pe3k
07.11.2025 18:27
Musetti musí vyhrát, aby se kvalifikoval na turnaj mistrů a Djokovic chce titul a přiblížit se Federerovi.
Reagovat
Nola
07.11.2025 18:30
Djokovic uz davno Fedexa prekonal, aj Nadal v tituloch /v inych stats nie, nema tyzdne NO1, nema TM, ale ma zase na oplatku OH zlato/, Novak je tam domaci, tak tam hra, ale nejaka 250, nie je meradlo uspechu
Reagovat
pantera1
07.11.2025 18:24
Italská slečínka pěkně demoluje Kordíka
Reagovat
elsky
07.11.2025 18:28
Jako kdyby se mu na ten Turnaj mistrů přece jen chtělo
Reagovat
Tomas_Smid_fan
07.11.2025 18:32
můj tip je, že se slečinka tím překotným usilováním o TM strhne
Reagovat
pantera1
07.11.2025 18:01
Jestli to vyhraje, je to to nejlepší antré do Řecka,vco si mohl přát .
Reagovat
JLi
07.11.2025 18:03
A ještě strhne další milníky
Reagovat
Nola
07.11.2025 18:26
, ked aj nevyhra, nic sa nedeje, stale je to tennis King/Devil , staci si vybrat bud jeho bozsku, alebo temnu stranku
Reagovat
muster
07.11.2025 18:32
jj a pak může replikovat Kennedyho ,, Ich bin ein Athener,,
Reagovat
com
07.11.2025 18:33
ich liebe dich
Reagovat

Nový komentář

