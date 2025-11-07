Djokovič útočí na další titul. V Aténách ho nezastavil ani Hanfmann
Djokovič – Hanfmann 6:3, 6:4
Jak v duelu druhého kola s Alejandrem Tabilem, tak ve třetím proti Nunu Borgesovi musel Djokovič bojovat o vítězství v prvním setu v tie-breaku. Ve svém třetím utkání v řecké metropoli nechtěl v zápase s Hanfmannem nic takového dopustit.
Poprvé přemožitelovi Víta Kopřivy z druhého kola pohrozil ve čtvrté hře, rodák z Karlsruhe však dokázal brejkovou možnost ještě odvrátit. To už se mu při dalším gamu na svém podání nepovedlo. Němec se dostal do stavu 0:40, první dvě hrozby ještě odvrátil, třetí už ne a prohrával 2:5.
Djokovič si naopak na svém podání počínal naprosto suverénně. Svého soupeře nepustil v úvodním setu k žádné možnosti, kdy by mohl uvažovat o úspěchu na returnu. Za 37 minut hry získala srbská legenda úvodní sadu bez větších problémů 6:3 a šla do vedení 1:0 na sety.
Čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion ale nevstoupil do druhého setu dobře. Ve čtvrté hře si poprvé prohrál podání a nabral manko 1:3. Hanfmann, kterému patřila před turnajem 117. příčka, ale brejk potvrdit nedokázal a podruhé v zápase přišel o servis.
Tím ale jeho trápení neskončilo. Výborně returnující Srb nedovolil svému soupeři úspěch ani při dalším podání, podruhé v řadě uspěl na příjmu a získal náskok 5:3.
Německý tenista ještě vykřesal zbytky naděje, když snížil na rozdíl jediného gamu, Djokovič už ale žádné zaváhání nepřipustil. Zápas na svém podání bez problémů zakončil čistou hrou a po hodině a 22 minutách se mohl radovat z výhry 6:3, 6:4.
Djokovič by se měl zúčastnit Turnaje mistrů, který začíná v neděli. Svou účast srbská legenda ale stále nepotvrdila a své rozhodnutí nechává až po skončení turnaje v Aténách.
