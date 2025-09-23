Djokovič pojede obhajovat velké finále. Před startem na exhibici si udělá zastávku v Číně
Historie Djokoviče na Masters v Šanghaji je famózní. Každý z 10 předchozích startů dotáhl minimálně do čtvrtfinále, se čtyřmi triumfy (2012-13, 2015 a 2018) je nejúspěšnějším hráčem turnaje a finále v tomto dějišti nezvládl pouze loni, kdy padl s rivalem Jannikem Sinnerem.
Zatímco v letech 2020-23 v Šanghaji vůbec nehrál, teď zavítá do čínské metropole druhým rokem po sobě. Zřejmě se tak rozhodl i kvůli obhajobě velké porce bodů za loňskou finálovou účast. Jinak by totiž s velkou pravděpodobností přišel o místo v TOP 4 žebříčku, o které bude muset i tak zabojovat, protože mu na záda dýchá hlavně Taylor Fritz.
Pro Djokoviče jsou v poslední době největší motivací grandslamy a reprezentace. Na majorech však triumfoval naposledy na US Open 2023 a možná svůj přístup přehodnotí, pokud chce v budoucnu rozšířit svou dechberoucí sbírku 100 titulů a zaútočit na rekordmana Jimmyho Connorse (109).
Další program Djokoviče je tak jasný. Po Šanghaji, kde se hlavní soutěž odehraje v termínu od 1. do 12. října, se vydá na štědře dotovanou exhibici Six Kings Slam do saúdskoarabského Rijádu a od 2. do 8. listopadu by se měl představit na podniku ATP 250 v řeckých Aténách, kam z Bělehradu přesunul domácí turnaj.
Naopak velkým otazníkem je jeho případná účast na Turnaji mistrů v Turíně. Ten vypukne ihned po skončení aténské akce a loni ho majitel rekordních 24 grandslamových trofejí Djokovič i přes jistotu startu vynechal.
