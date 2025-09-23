Djokovič pojede obhajovat velké finále. Před startem na exhibici si udělá zastávku v Číně

Novak Djokovič (38) potvrdil účast na blížícím se Masters v Šanghaji, kde v minulosti čtyřikrát triumfoval a letos bude obhajovat pořádnou porci bodů za loňskou finálovou účast. Nejúspěšnější hráč všech dob má v čínské metropoli vynikající historii a bude usilovat o už 101. kariérní triumf.
Novak Djokovič bude obhajovat finále na Masters v Číně (© FABRICE COFFRINI / AFP)

Historie Djokoviče na Masters v Šanghaji je famózní. Každý z 10 předchozích startů dotáhl minimálně do čtvrtfinále, se čtyřmi triumfy (2012-13, 2015 a 2018) je nejúspěšnějším hráčem turnaje a finále v tomto dějišti nezvládl pouze loni, kdy padl s rivalem Jannikem Sinnerem.

Zatímco v letech 2020-23 v Šanghaji vůbec nehrál, teď zavítá do čínské metropole druhým rokem po sobě. Zřejmě se tak rozhodl i kvůli obhajobě velké porce bodů za loňskou finálovou účast. Jinak by totiž s velkou pravděpodobností přišel o místo v TOP 4 žebříčku, o které bude muset i tak zabojovat, protože mu na záda dýchá hlavně Taylor Fritz.

Pro Djokoviče jsou v poslední době největší motivací grandslamy a reprezentace. Na majorech však triumfoval naposledy na US Open 2023 a možná svůj přístup přehodnotí, pokud chce v budoucnu rozšířit svou dechberoucí sbírku 100 titulů a zaútočit na rekordmana Jimmyho Connorse (109).

Další program Djokoviče je tak jasný. Po Šanghaji, kde se hlavní soutěž odehraje v termínu od 1. do 12. října, se vydá na štědře dotovanou exhibici Six Kings Slam do saúdskoarabského Rijádu a od 2. do 8. listopadu by se měl představit na podniku ATP 250 v řeckých Aténách, kam z Bělehradu přesunul domácí turnaj.

Naopak velkým otazníkem je jeho případná účast na Turnaji mistrů v Turíně. Ten vypukne ihned po skončení aténské akce a loni ho majitel rekordních 24 grandslamových trofejí Djokovič i přes jistotu startu vynechal.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
pantera1
23.09.2025 15:31
To je taky dost, že se ukážeš .
Reagovat
PTP
23.09.2025 15:33
https://www.youtube.com/watch?v=TkSJ0BzjCnE
Reagovat
Sincaraz
23.09.2025 16:45
Reagovat

